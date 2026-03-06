โลกนี้ของข้า!ทรัมป์กร้าวUSต้องเป็นคนเลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่อิหร่าน แย้มพร้อมเด็ดหัวทุกคนที่ไม่ได้เลือก

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(5มี.ค.) ยืนยันว่าเขาจะต้องเป็นคนเคาะชื่อในการเลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน หลังจากก่อนหน้านี้บ่งชี้ว่าจะปลิดชีพทุกคนที่จะก้าวมาทดแทน อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ซึ่งเสียชีวิตในปฏิบัติการโจมตีของอเมริกาและอิสราเอล โหมกระพือไฟสงครามลุกโชนทั่วตะวันออกกลาง
กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าพวกเขาเริ่มเล็งเป้าเล่นงานพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ในแถบชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุต หลังจากออกคำเตือนอพยพอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน สำหรับทั่วพื้นที่ดังกล่าว ความเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้ชาวบ้านอพยพหลบหนีด้วยความตื่นตระหนก
สงครามรู้สึกได้ไกลถึงชายฝั่งของศรีลังกา หลังเรือดำน้ำลำหนึ่งของสหรัฐฯยิงตอร์ปิโดเข้าใส่เรือรบของอิหร่าน และอาเซอร์ไบจาน ขู่แก้แค้น หลังจากโดรนลำหนึ่งพุุ่งโดรนสนามบินแห่งหนึ่งของพวกเขา
ทรัมป์ ในวันพฤหัสบดี(5มี.ค.) ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ โมจตาบา คาเมเนอี ลูกชายของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี จะก้าวขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งของบิดาผู้ล่วงลับ ในฐานะผู้นำสูงสุดของอิหร่าน บอกว่าชายหนุ่มรายนี้เหลาะแหละเกินไป
"ผมจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง เหมือนกับ เดซีย์" ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ข่าว Axios เปรียบเทียบกับเวเนซุเอลา ที่รักษาการประธานาธิบดี เดลซี โรดริเกรซ ยอมร่วมมือกับ ทรัมป์ ภายใต้คำขู่ใช้ความรุนแรง หลังสหรัฐฯโค่นล้มประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร หัวหน้าของเธอ ในปฏิบัติการจู่โจมทางทหาร
"ลูกชายของคอเมเนอี เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำหรับผม เราต้องการใครบางคนที่นำความปรองดองและสันติภาพมาสู่อิหร่าน" เขาบอกกับ Axios พร้อมกับขู่ทำสงครามอีกในอนาคต ถ้าไม่สามารถหาตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้
อย่างไรก็ตามความเห็นดังกล่าวบ่งชี้เช่นกันว่า ทรัมป์ มีความตั้งใจทำงานร่วมกับใครบางคนภายอิหร่านมากกว่า และไม่ได้มีความตั้งใจหาทางโค่นล้มทั้งรัฐบาล แม้ที่่ผ่านมา ผู้นำสหรัฐฯส่งเสียงเร่งเร้าซ้ำๆให้ชาวอิหร่านลุกฮือขึ้นและทวงคืนประเทศของตนเอง
ความเคลื่อนไหวล่าสุด มีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ไม่นาน ทรัมป์ แย้มว่าบรรดาผู้สืบทอดที่จะก้าวมาทดแทนตำแหน่งของ คอเมเนอี ในฐานะผู้นำสูงสุดของอิหร่าน จะถูกสังหารตกไปตามกัน ท่ามกลางความขัดแย้งที่ลุกลามขึ้นเรื่อยๆ "พวกผู้นำของพวกเขาจะจากไปอย่างรวดเร็ว ทุกๆคนที่ดูเหมือนต้องการก้าวมาเป็นผู้นำ พวกเขาจะจบลงด้วยความตาย" ทรัมป์กล่าวในวันพุธ(4มี.ค.)
ทรัมป์ อ้างว่าสหรัฐฯอยู่ใน "สถานะที่เข้มแข็งมากๆ" ในความขัดแย้ง และยกย่องความเข้มแข็งของกองทัพ "บางคนถามว่า ถ้าเต็ม 10 คุณให้คะแนนเท่าไหร่? ผมอยากบอกว่า ผมให้ 15 เลย" เขากล่าว "เรามีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนี้ ดังนั้นตอนนี้เราจึงอยู่ในสถานะที่เข้มแข็งมากๆ"
(ที่มา:เอเอฟพี/อิหร่านอิเทล)