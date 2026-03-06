ยกระดับปฏิบัติการ!อิสราเอลกร้าวเข้าสู่เฟส2ของสงคราม ล็อคเป้าโจมตีที่ตั้งขีปนาวุธใต้ดินของอิหร่าน

สงครามของอิสราเอลในอิหร่าน เข้าสู่เฟส 2 แล้ว ซึ่งจะได้เห็นฝูงบินขับไล่โจมตีแหล่งที่ตั้งขีปนาวุธของเตหะราน ที่ฝังอยู่ลึกใต้ดิน ตามรายงานของรอยเตอร์อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับยุทธการทางทหารของรัฐยิว
ปฏิบัติการโจมตีทางทางอากาศเล่นงานอิหร่าน ของอิสราเอลที่ร่วมกับสหรัฐฯ ใกล้ครบ 1 สัปดาห์แล้ว หลังจากเปิดฉากถล่มสังหารบรรดาผู้นำของเตหะราน และจุดชนวนสงครามระดับภูมิภาค หลังอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีแก้แค้นเข้าสู่อิสราเอล บรรดาชาติในอ่าวอาหรับและอิรัก ในขณะที่อีกด้านหนึ่งรัฐยิวเองก็เปิดฉากโจมตีในเลบานอน อีกหนึ่งแนวรบ
กองทัพอิสราเอลเผยว่าได้ทำลายแท่นยิงขีปนาวุธของอิหร่านหลายร้อยแท่นที่อยู่บนภาคพื้น เหล่านั้นอาจถูกใช้ล็อคเป้าเล่นงานเมืองต่างๆของอิสราเอล ส่วนในเฟส 2 การโจมตีจะร่วมถึงขีปนาวุธและยุทโธปกรณ์ที่จัดเก็บไว้ในบังเกอร์ จากการเปิดเผยของแหล่งข่าว ที่ไม่ประสงค์เอ่ยนาม
แหล่งข่าวรายหนึ่งบอกว่าในท้ายที่สุดของสงคราม อิสราเอลเล็งเป้าหมายทำลายศักยภาพของอิหร่านในการโจมตีทางอากาศเข้าใส่อิสราเอล และมุ่งเน้นจำกัดพวกผู้นำของสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้เช่นกัน
โฆษกของกองทัพอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อแผนการโจมตีดังกล่าว ก่อนหน้านี้พวกเขาอ้างว่ากองทัพอิสราเอลและกองทัพสหรัฐฯได้ควบคุมน่านฟ้าของอิหร่านได้เกือบทั้งหมด ตั้งแต่วันแรกๆของการโจมตี
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดี(5มี.ค.) กองทัพอิสราเอลระบุว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา กองทัพอากาศ ได้โจมตีที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินแห่งหนึ่ง ที่ระบบการปกครองอิหร่านใช้จัดเก็บขีปนาวุธและเป็นที่ตั้งของคลังสำรองขีปนาวุธ ที่มีความตั้งใจใช้เล่นงานเครื่องบินรบ
พวกนักวิเคราะห์พากันประเมินกันไปต่างๆนานา แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับระดับคลังแสงขีปนาวุธของอิหร่านในช่วงก่อนสงคราม ไล่ตั้งแต่ 2,500 ลูก ไปจนถึงราวๆ 6,000 ลูก ขอบเขตการคาดการณ์นี้ยังคงต้องพิสูจน์กันต่อไปท่ามกลางพัฒนาการของสงคราม ในขณะที่เตหะรานยังคงยิงขีปนาวุธโจมตีเข้าใส่อิสราเอลและทั่วภูมิภาคแบบไม่หยุด
ดักลาส แบร์รี จากสถาบันศึกษายุทธศาสตร์นานาชาติ ที่มีสำนักงานในสหราชอาณาจักร กล่าวในวันพุธ(4มี.ค.) ว่าสถาบันวิจัยแห่งนี้ ประเมินว่า อิหร่าน ยังครอบครองขีปนาวุธร่อนโจมตีภาคพื้นอีกบางส่วน ขณะที่มันเป็นอาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำที่สามารถบินระดับต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์
ฝูงบินขับไล่ของกองทัพอากาศอิสราเอล ปฏิบัติการโจมตีเกือบตลอดเวลามาตั้งแต่วันเสาร์(28ก.พ.) และยกระดับความถี่มากยิ่งขึ้น หลังพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ยิงจรวดเข้าใส่อิสราเอล กระตุ้นให้อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างหนัก ไกลสุดถึงทางเหนือของกรุงเบรุต
ในบางกรณี ฝูงบินอิสราเอลกลุ่มเดิม โจมตีทั้งในอิหร่านและเลบานอน ในปฏิบัติการเดียวกัน ทิ้งบอมบ์ถล่มเตหะรานและทางตะวันตกของอิหร่านในขาไป และโจมตีที่ตั้งต่างๆของพวกฮิซบอลเลาะห์ตอนขากลับ
เจ้าหน้าที่อิสราเอลและสหรัฐฯบอกว่าขีปนาวุธและโดรนที่ยิงออกมาจากอิหร่าน ลดน้อยลงตั้งแต่วันเสาร์(28ก.พ.) โดยพวกเข้าเชื่อว่าปัจจัยสำคัญเกิดจากปฏิบัติการโจมตีของอเมริกาและอิสราเอล ที่เล็งเป้าเล่นงานฐานยิงของอิหร่านและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่เกี่ยวข้อง
กองทัพอิสราเอลบอกว่าจำนวนการยิงที่ลดลงนั้น อาจสะท้อนความพยายามของอิหร่านในการสงวนไว้ซึ่งคลังสำรองขีปนาวุธด้วยเช่นกัน ในขณะที่เตหะรานเตรียมพร้อมทำสงครามพร่ากำลังที่ยืดเยื้อยาวนาน
(ที่มา:รอยเตอร์)