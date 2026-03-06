อั้นไหวไหม!น้ำมันพุ่งอีก$6จากวิกฤตตอ.กลาง ดาวโจนส์ร่วง780จุด-ทองลง

ราคาน้ำมันพุ่งแรงในวันพฤหัสบดี(5มี.ค.) หลังสงครามที่ขยายวงกว้างระหว่างสหรัฐฯกับอิสราเอล ก่อความปั่นป่วนทางอุปทานและการขนส่ง รวมถึงผลักให้บรรดาผู้ผลิตรายใหญ่บางส่วนในตะวันออกกลาง ต้องลดกำลังผลิต ปัจจัยนี้ฉุดให้วอลล์สตรีทปิดลบต่อเนื่อง ขณะที่ทองคำก็ปรับลดเช่นกัน จากการแข็งค่าของดอลลาร์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 6.35 ดอลลาร์ ปิดที่ 81.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 4.01 ดอลลาร์ ปิดที่ 85.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2024
ตลาดน้ำมันดิบยังคงหวาดผวา ท่ามกลางความเสี่ยงทางอุปทาน อันเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง และความวิตกหลักอยู่ที่กระแสอุปทานที่ไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
อิหร่าน ยิงขีปนาวุธระลอกใหญ่เข้าสู่อิสราเอลอีกรอบในวันพฤหัสบดี(5มี.ค.) กระตุ้นให้ชาวบ้านหลายล้านคนต้องเข้าสู่สถานที่หลบภัย ท่ามกลางความขัดแย้งที่ลากยาวเข้าสู่วันที่ 6 ขณะเดียวกันก็กองกำลังอิหร่านได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำในช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีรายงานเกี่ยวกับเหตุระเบิดตูมสนั่นใกล้ๆกับเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งนอกชายฝั่งคูเวต
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(5มี.ค.) ปิดลบต่อเนื่อง หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางลากยาวเข้าสู่วันที่ 6 ผลักราคาน้ำมันพุ่งทะยานและโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และก่อข้อสงสัยว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยหรือไม่
ดาวโจนส์ ลดลง 784.67 จุด (1.61 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,954.74 เอสแอนด์พี ลดลง 38.79 จุด (0.56 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,830.71 จุด แนสแดค ลดลง 58.50 จุด (0.26 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,748.99 จุด
ความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างสู่ประเทศอื่นๆเพิ่มเติม กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับความปั่นป่วนในช่องแคบฮอร์มุซ จุดคอขวดทางพลังงานอันสำคัญของโลก ข้อวิตกดังกล่าวผลักราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแรง และมันก่อความกังวลว่าสถานการณ์ดังกล่าว หากยืดเยื้อยาวนาน อาจโหมกระพือภาวะเงินเฟ้อ และฉุดรั้งการเติบโตเศรษฐกิจให้ชะลอตัว
ส่วนราคาทองคำปิดลบเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี(5มี.ค.) ถูกฉุดจากการแข็งค่าของดอลลลาร์ แม้มีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ อันเนื่องจากสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายในตะวันออกกลาง โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 1.1 % ปิดที่ 5,078.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)