อิหร่านลั่นพร้อมปักหลักทำสงครามยาวๆ ขณะผู้นำทางศาสนาเรียกร้องต้องการให้ ‘ทรัมป์’ ต้อง ‘หลั่งเลือด’

สหรัฐฯ-อิสราเอลถล่มโจมตีอิหร่านย่างเข้าวันที่ 6 ในวันพฤหัสบดี (5 มี.ค.) โดยที่ชาวเมืองบอกว่ามีการทิ้งระเบิดหนักหน่วงกว่าวันอื่นๆ เวลาเดียวกันเตหะรานเปิดฉากโจมตีรัฐยิวและฐานทัพอเมริกันระลอกใหม่ พร้อมขู่วอชิงตันจะต้องเสียใจหนักที่จมเรือรบอิหร่านในมหาสมุทรอินเดียโดยที่ไม่ได้มีการประกาศสงครามหรือเตือนภัยล่วงหน้าใดๆ ขณะที่ผู้นำทางศาสนาคนสำคัญเรียกร้องต้องการให้ “ทรัมป์” ต้อง “หลั่งเลือด” ส่วนผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์อิสลามก็ประกาศลั่นไม่สนใจว่า สงครามจะยืดเยื้อแค่ไหน ด้านวุฒิสภาสหรัฐฯไฟเขียว เปิดทางให้ทรัมป์ถล่มอิหร่านแทบตามใจชอบต่อไปอีกโดยไม่ต้องขออำนาจจากฝ่ายนิติบัญญัติ
“วันนี้เลวร้ายกว่าเมื่อวาน พวกมันกำลังโจมตีทางเหนือของเตหะราน พวกเราไม่มีที่จะไปแล้ว มันเหมือนอยู่ในเขตสงคราม ช่วยเราด้วย” เป็นคำพูดทางโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจากเตหะราน ของ โมฮัมมาเดรซา วัย 36 ปี ขณะที่ได้ยินเสียงระเบิดดังแทรกเข้า ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่อิสราเอลประกาศเอาไว้ว่า เป็นการโจมตีใส่พวกเป้าหมายต่างๆ ของรัฐบาลอิหร่านระลอกล่าสุด
ทั้งนี้ กองทัพอิสราเอลแถลงเอาไว้ว่า กำลังโจมตีระลอกใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานและพวกเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิหร่านในเตหะราน
นอกจากนั้น รัฐยิวบอกในวันเดยวกันว่า เริ่มล็อกเป้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงศูนย์บัญชาการหลายแห่งในกรุงเบรุต
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ทหารของอเมริกาและอิสราเอลระบุว่า การโจมตีที่มาจากอิหร่านได้ลดระดับลง หลังจากทั้งสองประเทศร่วมกันถล่มใส่สถานที่ยิงขีปนาวุธทิ้งตัว แท่นยิง และ จุดพักโดรนจำนวนมากของอิหร่าน
กระนั้นก็ตาม ยังคงมีเสียงไซเรนเตือนภัยดังระงมที่เทลอาวีฟและเยรูซาเลมในวันพฤหัสฯ ขณะที่สถานีทีวีของทางการอิหร่านรายงานว่า เตหะรานโจมตีฐานทัพอเมริกันหลายแห่ง
ทางด้านผู้นำฮิซบอลเลาะห์ที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่าน ประกาศเมื่อวันพุธว่า จะยกระดับการสู้รบกับอิสราเอล และเสริมว่า ได้ล็อกเป้าโจมตีพื้นที่หลายแห่งในอิสราเอล ซึ่งรวมถึงเทลอาวีฟ ในการโจมตี 15 ระลอกล่าสุด
ความป่าเถื่อนกลางทะเล
อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน โพสต์ทางโซเชียลมีเดียในวันพฤหัสฯ ว่า เรือรบ ไออาร์ไอเอส เดนา ของอิหร่าน ที่ถูกเรือดำน้ำกองทัพเรือสหรัฐฯ ใช้ตอร์ปิโดยิงจมเมื่อคืนวันอังคาร (3 มี.ค.) ในน่านน้ำสากลของมหาสมุทรอินเดีย บริเวณนอกชายฝั่งประเทศศรีลังกานั้น ทำให้กลาสีเรือเสียชีวิตอย่างน้อย 87 คน จากทั้งหมดเกือบ 130 คนที่อยู่บนเรือ การโจมตีนี้ไม่ได้มีการประกาศเตือนล่วงหน้า รวมทั้งสหรัฐฯก็ยังไม่ได้ประกาศสงครามกับอิหร่าน
อารักชีประณามว่าเป็น “ความป่าเถื่อนกลางทะเล” และสำทับว่า อเมริกาจะต้องเสียใจสุดซึ้งกับบรรทัดฐานที่ตัวเองกำหนดขึ้นมาในเหตุการณ์นี้
ทั้งนี้ เรือรบลำดังกล่าวกำลังเดินทางกลับจากการร่วมซ้อมรบที่กองทัพอินเดียจัดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งกองทัพเรือสหรัฐฯ เข้าร่วมด้วยเช่นเดียวกัน
พลเอกเคียวมาร์ส เฮดารี ผู้บัญชาการคนใหม่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ประกาศในวันพฤหัสฯ ว่า IRGC ตัดสินใจเด็ดขาดว่า จะสู้กับอเมริกาไม่ว่าที่ใดก็ตาม และไม่สนใจว่า สงครามจะยืดเยื้อนานแค่ไหน
หลังจากนั้น IRGC แถลงว่า โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของอเมริกาทางเหนือของอ่าวเปอร์เซีย และย้ำว่า ในระหว่างสงครามครั้งนี้ การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่าน อย่างไรก็ดี ยังไม่มีข่าวยืนยันจากฝ่ายตะวันตกเกี่ยวกับการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันนี้
อยาตอลลาห์ อับดอลลาห์ จาวาดี อะโมลี นักการศาสนาคนสำคัญของอิหร่าน แถลงทางทีวีของรัฐบาลระบุว่า อิหร่านกำลังเผชิญบททดสอบยิ่งใหญ่ และเรียกร้องต้องการให้ทั้งอิสราเอล และ ทรัมป์ ต้องหลั่งเลือด
สงครามที่อเมริกาและอิสราเอลก่อขึ้นเมื่อวันเสาร์ (28 ก.พ.) ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนในอิหร่าน กว่า 70 คนในเลบานอน และ11 คนในอิสราเอล ขณะที่อเมริกาเสียทหารไป 6 นาย รวมทั้งยังทำให้ซัปพลายน้ำมันและก๊าซทั่วโลกสะดุด การขนส่งระหว่างประเทศชะงักงัน นักเดินทางนับแสนตกค้างอยู่ในตะวันออกกลาง
ลุกลามสู่นอกภูมิภาคตะวันออกกลาง
กระทรวงกลาโหมตุรกีแถลงในวันพุธ (4) ว่า มีขีปนาวุธทิ้งตัวลูกหนึ่งถูกยิงจากอิหร่านมุ่งเข้าสู่น่านฟ้าตุรกี หลังบินผ่านซีเรียและอิรัก แต่ได้ถูกระบบป้อ งกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ทำลายเหนือน่านน้ำบริเวณด้านตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ตุรกีที่มีดินแดนอยู่ในทั้งยุโรปและเอเชีย ถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดี คณะเสนาธิการทหารอิหร่านยืนยันว่า ไม่ได้ยิงขีปนาวุธเข้าสู่ตุรกี
ต่อมาวันพฤหัสฯ กระทรวงการต่างประเทศของอาเซอร์ไบจานแถลงว่า โดรนลำหนึ่งตกใกล้สนามบินนัคชีวาน ซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนทางเหนือของอิหร่าน และยังมีโดรนอีกลำตกใกล้โรงเรียนแห่งหนึ่ง ทำให้พลเรือน 2 คนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนทางรัฐริมอ่าวเปอร์เซียนั้น ที่กาตาร์ ทางการสั่งอพยพประชาชนที่พักอาศัยใกล้สถานเอกอัครราชทูตอเมริกันในกรุงโดฮาเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีเสียงเครื่องบินขับไล่เหนือน่านฟ้าดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ในช่วงเช้าวันพฤหัสฯ
ซาอุดีอาระเบียเผยว่า ทำลายโดรนลำหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ติดกับจอร์แดน
ขณะเดียวกัน หน่วยงานปฏิบัติการด้านการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรที่ดำเนินการโดยกองทัพอังกฤษ เผยว่า มีเสียงระเบิดนอกชายฝั่งคูเวต ซึ่งดูเหมือนว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกโจมตี
อเมริกายังไม่พร้อมคุ้มกันเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
ที่วอชิงตัน คริส ไรต์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์ฟ็อกซ์ นิวส์เมื่อวันพุธว่า กองทัพเรืออเมริกันจะเข้าคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซตามที่ทรัมป์ประกาศไว้ “โดยเร็วที่สุด” แต่ตอนนี้กองทัพต้องโฟกัสการทำสงครามเพื่อปลดอาวุธอิหร่านก่อน
วันเดียวกันนั้น วุฒิสภาสหรัฐฯได้ลงมติคว่ำญัตติที่มีเป้าหมายมุ่งหยุดยั้งปฏิบัติการทางทหารของอเมริกาต่ออิหร่าน ด้วยการบังคับให้คณะบริหารต้องได้รับอนุญาตจากคองเกรสก่อนทำสงคราม
การลงมติคว่ำญัตตินี้ด้วยคะแนน 47 ต่อ 53 ซึ่ง ส.ว.รีพับลิกันแทบทั้งหมดออกเสียงคัดค้าน ส่วน ส.ว.เดโมแครตแทบทั้งหมดออกเสียงสนับสนุน เป็นการเปิดโอกาสให้ทรัมป์ยังคงมีอำนาจสั่งการในการทำสงครามแทบจะไม่จำกัดต่อไป
(ที่มา: เอพี/รอยเตอร์/เอเอฟพี)