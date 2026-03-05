ระอุ! “สหรัฐฯ” ยิงทดสอบมิสไซล์นิวเคลียร์ข้ามทวีป Minuteman III จากฐานรัฐแคลิฟอร์เนีย ยืนยันสถานะพร้อมขั้นสูงสุด ระหว่างกำลังทำสงครามกับ "อิหร่าน"

เอเจนซีส์ – กองทัพอากาศสหรัฐฯทดสอบยิงมิสไซล์พิสัยข้ามทวีป ICBM ศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ Minuteman III เมื่อคืนวันอังคาร(3 มี.ค)เพื่อแสดงความพร้อมขั้นสูงสุดของปฎิบัติการ ยิงออกมาจากฐานทัพกองกำลังอวกาศแวนเดนเบิร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอลอยู่ระหว่างทำสงครามกับอิหร่าน
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวานนี้(4 มี.ค)ว่า มิสไซล์ Minuteman III ถูกยิงออกมาเมื่อเวลา 23.01 น.ตามเวลาท้องถิ่นทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯในวันอังคาร(3) จากฐานทัพกองกำลังอวกาศแวนเดนเบิร์ก(Vandenberg Space Force Base)
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศสหรัฐฯย้ำว่าการยิงทดสอบนี้ที่มีตามรหัส GT255 นั้นเป็นการทดสอบที่ถูกกำหนดไว้เมื่อหลายปีก่อนและไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางที่สหรัฐฯร่วมมือกับอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านหลังเตหะรานเสียงแข็งไม่ยอมยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองที่อาจกลายเป็นภัยคุกคามสหรัฐฯและตะวันตกได้
สงครามเริ่มต้นในวันเสาร์(28 ก.พ)เมื่อผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ถูกสังหารพร้อมเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงและรวมผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC รวม 40 คนในคราวเดียว
เจ้าหน้าที่อเมริกันเปิดเผยว่า การทดสอบมิสไซล์พิสัยข้ามทวีป ICBM ล่าสุดนี้เป็นการทดสอบแบบไม่ติดหัวรบนิวเคลียร์ โดยภารกิจเกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบสมรรถนะความพร้อมขั้นสูงสุดในการใช้งานของระบบอาวุธหากเกิดความจำเป็นฉุกเฉิน
Minuteman III ถือเป็น 1 ใน 3 ระบบป้องปรามทางนิวเคลียร์ของสหรัฐฯที่จะใช้ก็ต่อเมื่อตอบโต้การโจมตีทางนิวเคลียร์จากประเทศที่เป็นอริ Minuteman III จัดว่ามีความสามารถในการเดินทางถึงเป้าหมายใดๆก็ตามในโลกได้ภายในแค่ 30 นาทีหลังกดปุ่ม
อิหร่านมีระยะทางห่างจากรัฐแคลิฟอร์เนียออกไปราว 7,600 ไมล์ ขณะที่รัสเซียห่างออกไปราว 6,000 ไมล์ และจีนอยู่ห่างจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปราว 6,300 ไมล์
ทั้งนี้เมื่อปลายตุลาคมปีที่แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งเมื่อมกราคมปี 2025 ได้ออกคำสั่งให้กองทัพสหรัฐฯกลับมาทำการทดสอบระบบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้ง โดยชี้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อให้ทันกับการทดสอบนิวเคลียร์ของรัสเซียและจีน
และหลังจากนั้นมีการทดสอบมิสไซล์ ICBM เกิดขึ้นในเดือนถัดมา
เดลีเมลรายงานว่า ในการยิงทดสอบคืนวันอังคาร(3) พบว่า Minuteman III ที่ไม่ติดหัวรบเดินทางไกลราว 15,000 ไมล์/ช.ม และเดินทางไกล 4,200 ไมล์ในระยะเวลา 22 นาทีก่อนที่จะถึงเป้าหมายใกล้ Kwajalein Atoll ในมหาสมุทรแปซิฟิก
มิสไซล์ ICBM ของสหรัฐฯมีความสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ Mk 12A ได้ทั้งหมด 3 หัวรบที่แต่ละหัวรบมีอานุภาพเท่ากับระเบิด TNT ถึง 350,000 ตันทีเดียว
สื่ออังกฤษชี้ว่า เพนตากอนเตรียมปลดระวาง Minuteman III ที่มีกำหนดจะถูกแทนที่ด้วยมิสไซล์ ICBM “LGM-35A Sentinel” ภายในปี 2029