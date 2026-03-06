เป็นเรื่อง! เศรษฐีแดนผู้ดีแตกตื่นติดอยู่ในเรือสำราญท่องสมุทรจอดทั่วอ่าวอาหรับกลับบ้านไม่ได้หลัง “อิหร่าน” ขู่จะเผาเรือทุกลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

เอเจนซีส์ – เศรษฐีแดนผู้ดีนั่งเรือสำราญท่องสมุทรแตกตื่นติดอยู่ที่ท่าเรือทั่วอ่าวอาหรับหลังอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดประกาศจะเผาเรือทุกลำที่วิ่งผ่านระหว่างสงครามย่างเข้าวันที่ 6 รายงานอ้างมีเรือยอร์ชท่องสมุทรไม่ต่ำกว่าครึ่งโหลจากบรรดาบริษัทเรือสำราญชื่อดังต่างเฝ้ารอข่าวดีให้สามารถเดินเรือออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางได้อย่างปลอดภัย
เดลีเอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(5 มี.ค)ว่า หนึ่งในผู้โดยสารเรือท่องสมุทรจากอังกฤษที่ติดอยู่ในตะวันออกกลางหลังสหรัฐฯ-อิสราเอลบุกโจมตีอิหร่านวันเสาร์(28 ก.พ)อย่างไม่คาดฝันคือ ดาร์เรน ลี(Darren Lee) จากเมืองแมนเชสเตอร์ อยู่บนเรือยอร์ชจอดเทียบท่าดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เขาเดินทางมาพร้อมครอบครัว
ลีเปิดเผยกับเดลีเมลของอังกฤษว่า เรือสำราญของตัวเองตกอยู่ในวงล้อมเสียงระเบิดดังลั่น พร้อมกล่าวว่า “พวกเราได้ยินเสียงระเบิดดัง 2 ครั้ง ที่ซึ่งพวกเราได้รับการบอกว่าเป็นการสกัดจรวดและโดรนที่ผ่านเข้ามา”
เขากล่าวอย่างตื่นตระหนกว่า “โดรนถูกสกัดเหนือศีรษะพวกเราและเสียงมันดังมากและทำให้ทุกคนต้องวิ่งเข้าไปด้านใน”
ขณะเดียวกันผู้โดยสารคนอื่นได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์เยอรมันบิลด์ชื่อดังว่า “มีผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงครอบครัวมากมายพร้อมเด็กๆกำลังสูญเสียความอดทน”
“ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่หรืออย่างไรที่พวกเราถึงจะสามารถเดินทางออกไปจากที่นี่ได้” พวกเขากล่าวพร้อมบรรยายถึงบรรยากาศของความแตกตื่น น้ำตา และความกลัวต่อผลกระทบที่จะตามมา”
สื่ออังกฤษชี้ว่า เรือเดินสมุทรเหล่านี้ต้องอยู่ในสภาพแก้ปัญหาการขาดทั้งน้ำและอาหาร
การติดค้างตามท่าเรือของเรือยอร์ชตามท่าเรือสถานพักผ่อนสุดหรูทั้งในดูไบ และที่อื่นๆเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันที่รัฐบาลอังกฤษของนายกรัฐมนตรี เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ เตรียมพร้อมสำหรับการอพยพพลเมืองอังกฤษที่ตกค้างให้กลับบ้านด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ
สตาร์เมอร์แถลงว่า จะมีเครื่องบินเช่าเหมาลำของรัฐบาลอังกฤษจะบินออกจากโอมานในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
โดยไฟลท์อพยพเที่ยวพิเศษคาดจะบินออกจากโอมานในวันพฤหัสบดี(5) เดลีเอ็กซเพรสชี้ว่านับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นมีพลเมืองอังกฤษไม่ต่ำกว่า 130,000 คนในตะวันออกกลางได้ลงทะเบียนกับรัฐบาลเพื่อขอความช่วยเหลือ
บรรดาสายการบินต่างๆเริ่มต้นทยอยเพิ่มเที่ยวบินออกจากภูมิภาค ผู้นำอังกฤษแถลงต่อสมาชิกรัฐสภาแดนผู้ดีก่อนหน้าว่า มีพลเมืองอังกฤษไม่ต่ำกว่า 1,000 คนได้เดินทางกลับบ้านโดยเที่ยวบินพาณิชย์จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันอังคาร(3)