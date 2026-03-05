พังกันไปข้าง! อิหร่านขู่โจมตี 'โรงงานนิวเคลียร์ดิโมนา' ในภาคใต้อิสราเอล หากถูกสหรัฐฯ-ยิวล้มระบอบการปกครอง

สำนักข่าว ISNA ซึ่งเป็นสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานเมื่อวันพุธ (4 มี.ค.) โดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ทหารอิหร่านว่า อิหร่านจะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ดิโมนา (Dimona) ของอิสราเอล หากอิสราเอลและสหรัฐฯ พยายามเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ อิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอิสราเอล ออกมาเตือนว่าใครก็ตามที่ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านจะกลายเป็น “เป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการกำจัด”
รัฐบาลอิหร่านยังปฏิเสธรายงานที่อ้างว่า มอจตาบา บุตรชายของคอเมเนอี ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำสูงสุดคนต่อไปแล้วด้วย
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ ชิมอน เปเรส เนเกฟ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อโรงงานนิวเคลียร์ดิโมนา ตั้งอยู่ในทะเลทรายเนเกฟทางตอนใต้ของอิสราเอล ห่างจากเมืองเบียร์เชบาซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทะเลทรายเนเกฟของอิสราเอลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 30 กิโลเมตร ห่างจากชายแดนจอร์แดนไปทางตะวันตกประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนอียิปต์ไปทางตะวันออกประมาณ 75 กิโลเมตร
แม้จะมีสถานะอย่างเป็นทางการเป็น "ศูนย์วิจัย" แต่มีรายงานว่า ที่นี่คือศูนย์กลางการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิสราเอล และเป็นหนึ่งในสถานที่ทางยุทธศาสตร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดที่สุดของอิสราเอล
รายงานระบุว่า การก่อสร้างสถานที่แห่งนี้เริ่มต้นในปี 1958 และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์น้ำหนักเบาเริ่มใช้งานในช่วงระหว่างปี 1962 ถึง 1964
โรงงานนิวเคลียร์ดิโมนาทำให้อิสราเอลสามารถผลิตพลูโตเนียม ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญที่จำเป็นสำหรับการสร้างระเบิดนิวเคลียร์
โรงงานแห่งนี้ทำงานร่วมกับบริษัท RAFAEL Advanced Defense Systems ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1958 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ มันกลายเป็นศูนย์กลางหลักสำหรับการวิจัย พัฒนา และการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์
เนื่องจากอิสราเอลไม่ได้เป็นภาคีของสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT) จึงหมายความว่า ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)ไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบโรงงานดิโมนา
สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านอ้างว่าได้รับข้อมูลลับเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์ "ที่ซ่อนอยู่" ของอิสราเอล แม้ว่าอิหร่านจะมีขีปนาวุธที่มีระยะทำการไกลถึงดิโมนา แต่การโจมตีที่ประสบความสำเร็จนั้นถือว่า "เป็นไปได้ยากมาก" เนื่องจากระบบป้องกันที่ทันสมัยของอิสราเอล และการออกแบบของโรงงานดิโมนาซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการป้องกันมากที่สุดในโลก โดยมีระบบป้องกันหลักคือ Arrow-2, Arrow-3 และ David's Sling
ที่มา: Wion