Fox News ก็เอาไม่อยู่ ! เผยโพลคนอเมริกัน 57% ไม่พอใจผลงานทรัมป์

MGR Online - ผลโพลฟ็อกซ์ นิวส์ล่าสุดชี้คนอเมริกันกว่า 57% ยี้ผลงานประธานาธิบดีทรัมป์ ไม่พอใจการแก้ปัญหาค่าครองชีพ-กำแพงภาษีนำเข้า-เศรษฐกิจและการสาธารณสุข-นโยบายต่างประเทศมากสุด
วันนี้ (5 มี.ค. 69) สำนักข่าวฟ็อกซ์ นิวส์ ซึ่งถือหางข้างรัฐบาลนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันมาตลอด ได้เปิดเผยผล Fox News Poll ซึ่งทำการสำรวจชาวอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 2569 ที่ผ่านมาพบว่าชาวอเมริกันกว่า 57% ไม่พอใจกับผลการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ ขณะที่ 43% ระบุว่าพึงพอใจ
สื่ออเมริกันขวาจัดยังระบุด้วยว่า "ความมั่นคงชายแดน เป็นประเด็นเดียวของนายทรัมป์ที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นด้วยมากกว่าไม่เห็นด้วย โดยมีคะแนนเห็นด้วยที่ 52% และไม่เห็นด้วยที่ 48% ทั้งนี้ คะแนนนิยมของเขาล้วนแล้วแต่ "ติดลบ" ในด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าครองชีพ (ไม่เห็นด้วย 67%), กำแพงภาษีนำเข้า (ไม่เห็นด้วย 63%), เศรษฐกิจ และสาธารณสุข (ไม่เห็นด้วย 61%), นโยบายต่างประเทศ (ไม่เห็นด้วย 60%), ภาษี (ไม่เห็นด้วย 59%), การจ้างงาน (ไม่เห็นด้วย 56%)
ขณะที่ เมื่อจำแนกตามพรรคการเมือง พบว่า 95% ของกลุ่มเดโมแครตไม่พอใจกับการทำงานของทรัมป์ ในขณะที่ 87% ของกลุ่มรีพับลิกันให้การยอมรับ ส่วนในกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งอิสระนั้น มีผู้ไม่เห็นด้วยถึง 72%