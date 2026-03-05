โดนแล้ว! สื่อรัฐอ้างอิหร่านยิงเรือบรรทุกน้ำมันอเมริกา หลังประกาศคุมช่องแคบฮอร์มุซเด็ดขาด

สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐอิหร่าน รายงานอ้างว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐฯลำหนึ่ง ในวันพฤหัสบดี(5มี.ค.) ถือเป็นปฏิบัติการล่าสุดของเตหะราน ในการโจมตีอุตสาหกรรมทางพลังงานในภูมิภาค
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุในถ้อยแถลงที่รายงานโดยสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวถูกขีปนาวุธลูกหนึ่งพุ่งใส่ บริเวณทางเหนือของอ่าวเปอร์เซีย
ยูโรนิวส์ยังไม่สามารถยืนยันอย่างอิสระต่อความถูกต้องของรายงานข่าวดังกล่าว แต่ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ประกาศกร้าวว่าพวกเขาได้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์แล้ว ขณะที่ช่องแคบแห่งนี้เชื่อต่ออ่าวเปอร์เซียไปยังมหาสมุทรอินเดีย และเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลก
(ที่มา:ยูโรนิวส์)