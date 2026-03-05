หนีตาย! เรือรบอิหร่านลำที่ 2 มีลูกเรือกว่า 100 อยู่เต็มลำรีบหลบมุ่งเข้าน่านน้ำ "ศรีลังกา" หวั่นโดน “สหรัฐฯ” ตามล่า แดนสิงหลส่ง "หน่วยคอมมานโด" อารักขาหน้าห้องรพ.รักษา “32 ลูกเรือ Iris Dena บาดเจ็บ” กันอาจโดนลอบสังหาร

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – รัฐมนตรีสื่อศรีลังกาแถลงรัฐสภาในวันนี้(5 มี.ค) เรือรบอิหร่านลำที่ 2 เดินหน้ามุ่งเข้าสู่น่านน้ำศรีลังกาในคาดเพื่อหลบภัยจากการตามล่าเกิดขึ้น 1 วันหลังเรือฟริเกต Iris Dena ถูกเรือดำน้ำสหรัฐฯยิงตอร์ปิโดห่างจากฝั่งทางใต้ของศรีลังกาไปแค่ 25 ไมล์
เอเอฟพีรายงานวันพฤหัสบดี(5 มี.ค)ว่า รัฐมนตรีสื่อศรีลังกา นาลินดา จายาติสสา (Nalinda Jayatissa) แถลงรัฐสภาว่า เรือรบอิหร่านลำที่ 2 อยู่นอกน่านน้ำศรีลังกาแต่ไม่เปิดเผยในรายละเอียด
ด้านประธานาธิบดีฝ่ายซ้ายของศรีลังกา อนุระ กุมาระ ทิสานายกะ ( Anura Kumara Dissanayake) ในวันพฤหัสบดี(5) ประชุมร่วมเจ้าหน้าที่ระดับสูงแดนสิงหลเพื่อปรึกษาต่อการร้องขอจากอิหร่านเพื่อเข้าสู่น่านน้ำศรีลังการเพื่อความปลอดภัย แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่โคลอมโบเปิดเผย
คนเหล่านั้นกล่าวว่า เรือรบอิหร่านลำที่ 2 มีทหารลูกเรือกว่า 100 นายเต็มลำหวั่นว่าเรือลำดังกล่าวอาจตกเป็นเป้าหมายการตามล่าเหมือนเช่นเรือฟริเกตอิหร่าน Iris Dena ถูกเรือดำน้ำสหรัฐฯโจมตีนอกน่านน้ำแดนสิงหลทางใต้วานนี้(4)กลายเป็นข่าวดังสร้างความตกอกตกใจไปทั่วโลกที่เห็นสงครามอิหร่านลามออกนอกภูมิภาคตะวันออกกลางไปแล้ว
การจมเรือรบอิหร่านเกิดขึ้นหลังรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ ที่ได้กล่าวว่า น่านน้ำสากลจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปสำหรับอิหร่านและเฮกเซธได้กล่าวต่อรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลว่า สหรัฐฯจะอยู่กับอิสราเอลขอให้เทลอาวีฟทำภารกิจให้จบอ้างอิงจากการรายงานของเดอะการ์เดียน สื่ออังกฤษในวันพฤหัสบดี(5)
รัฐมนตรีสื่อศรีลังกาแถลงว่า "โคลัมโบพยายามป้องกันเพื่อรักษาชีวิต" และในเวลานี้เรือรบอิหร่านลำที่ 2 ที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อกำลังอยู่ในเขตเศรษฐกิจทางน่านน้ำศรีลังกาที่อยู่ด้านนอกถัดจากเขตน่านน้ำศรีลังกา
ปฎิบัติการค้นหายังเดินหน้าต่อไปสำหรับผู้ที่อาจรอดชีวิตหลังเรือฟรีเกตอิหร่าน Iris Dena ที่โดนตอร์ปิโดจากเรือดำน้ำสหรัฐฯเมื่อวันพุธ(4) ห่างจากชายฝั่งศรีลังกาไปราว 25 ไมล์ทางใต้ โดย 32 คนถูกช่วยรอดมาได้ ขณะที่มีการพบศพลูกเรืออิหร่าน 87 นายและอีก 60 นายยังคงสูญหาย สื่ออังกฤษรายงาน
เอเอฟพีรายงานว่า ทหารอิหร่าน 32 นายรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมือง Galle ทางใต้โดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยคอมมานโดปกป้องกันลอบสังหาร
แหล่งข่าวพยาบาลเปิดเผยว่า ลูกเรือฟริเกตทหารอิหร่านส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย มีกระดูกหักและอาการถูกไฟลวก และจำกัดการเข้าเยี่ยม