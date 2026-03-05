ขู่ให้หนาวเล่น! อดีตผบ. IRGC อ้างหน่วยข่าวกรองอิหร่านสืบรู้ตำแหน่งที่อยู่ของ 'เนทันยาฮู'

พลตรี ยาห์ยา ราฮิม ซาฟาวี แห่งอิหร่าน กล่าวว่า หน่วยข่าวกรองของอิหร่าน "สามารถตรวจสอบเป้าหมายของสหรัฐฯ และอิสราเอลในภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์" และทราบสถานที่จัดการประชุมลับของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอลในวันที่ 3 มี.ค.
"เรารู้ที่ตั้งการประชุมของเนทันยาฮู และฐานข้อมูลข่าวกรองของเรานั้นสมบูรณ์" ซาฟาวี กล่าวในการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ของรัฐ
ซาฟาวี ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ตั้งแต่ปี 1997 ถึง 2007 กล่าวว่า ทรัมป์กลายเป็น "หมากตัวหนึ่งในมือของเนทันยาฮู" และกำลังเสียสละผลประโยชน์ของอเมริกาเพื่ออิสราเอล
เขากล่าวด้วยว่า นักการเมืองสหรัฐฯ หลายคนตั้งคำถามว่า ทำไมเงินภาษีของชาวอเมริกันและชีวิตของทหารอเมริกันจึงต้องถูกใช้ไปเพื่อรับใช้อิสราเอล
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพกล่าวว่า อิหร่านคาดการณ์ว่าจะมีการโจมตีเพิ่มเติมหลังสงคราม 12 วันกับอิสราเอลในเดือน มิ.ย. ปี 2025 และได้ใช้ช่วงเวลานั้นเพิ่มขีดความสามารถด้านขีปนาวุธและโดรนโจมตี "สิบเท่า" ขณะเดียวกันก็ดำเนินนโยบายทางการทูตควบคู่กันไป
ซาฟาวี อ้างว่า ปฏิบัติการร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลอยู่บนพื้นฐานของ "การประเมินเชิงกลยุทธ์ที่ผิดพลาด" ที่ว่าอิหร่านอ่อนแอลงจากความขัดแย้งก่อนหน้านี้ และกล่าวว่าการโจมตีของพวกเขาพุ่งเป้าไปยังอาคารเปล่าๆ ที่อิหร่านได้อพยพบุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือออกไปแล้ว
“พวกเขากำลังทำลายอาคารร้างที่ไม่มีกำลังพล ไม่มีทหารยาม และไม่มีสมาชิกกองกำลังบาซิช (Basij) อยู่ข้างใน” เขากล่าว
ทีาปรึกษารายนี้กล่าวว่า เป้าหมายของปฏิบัติการร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลคือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง สร้างความแตกแยก และปราบปรามอิหร่าน ซึ่งจะไม่ประสบความสำเร็จ และแสดงความมั่นใจว่า สมัชชาผู้เชี่ยวชาญจะคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจาก อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ในไม่ช้า
ก่อนหน้านี้ อิหร่านเคยโจมตีบ้านพักของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนอกนครเยรูซาเลมในสงคราม 12 วันเมื่อปี 2025 รวมถึงบุคคลสำคัญอื่นๆ ในคณะบริหารของเขาในขณะนั้น
การโจมตีครั้งก่อนสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับบ้านของ เนทันยาฮู แต่ตอนนั้นครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ขณะที่รายงานล่าสุดระบุว่าครอบครัวของ เนทันยาฮู ยังอยู่นอกประเทศเช่นกัน
