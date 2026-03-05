จีนเพิ่มงบกลาโหมอีก 7% ปีนี้ มุ่งต้านอิทธิพลสหรัฐฯ-กำราบไต้หวัน

จีนประกาศเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมขึ้น 7% สำหรับปี 2026 สะท้อนความมุ่งมั่นของปักกิ่งที่จะเสริมเขี้ยวเล็บอย่างต่อเนื่องเพื่อต้านทานอิทธิพลสหรัฐฯ และยืนยันสิทธิของจีนเหนือไต้หวันและทะเลจีนใต้
จากตัวเลขล่าสุดนี้ งบประมาณด้านการทหารของจีนยังคงน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาถึง 3 เท่า แต่จีนก็กำลังพยายามลดช่องว่างดังกล่าวลง
ปักกิ่งวางแผนที่จะใช้จ่ายงบประมาณ 1.9096 ล้านล้านหยวน (276,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในด้านกลาโหม ตามรายงานที่เผยแพร่ในพิธีเปิดการประชุมทางการเมือง "สองสภา" ของประเทศ
การเพิ่มงบประมาณครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในระดับหนึ่ง หลังจากที่ปักกิ่งได้ดำเนินการกวาดล้างการทุจริตครั้งใหญ่ในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ซึ่งรวมถึงการปลดนายพล จาง โย่วเสีย ผู้บัญชาการระดับสูง เมื่อเดือน ม.ค.
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและผู้ช่วยทูตทหารประจำภูมิภาคกำลังจับตางบประมาณของจีนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจีนกำลังเร่งปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยภายในปี 2035 พร้อมกับเพิ่มการประจำการทั่วเอเชียตะวันออก และกวาดล้างนายทหารระดับสูงเพื่อจัดการกับการทุจริต
นายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง กล่าวเปิดการประชุมประจำปีของสภาว่า จีนจะปรับปรุงความพร้อมรบและเร่งพัฒนา "ขีดความสามารถในการรบขั้นสูง" พร้อมทั้งเปิดเผยการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่ระหว่าง 4.5% ถึง 5%
"มาตรการเหล่านี้ทั้งหมดจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพเชิงกลยุทธ์ของเราในการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของจีน" หลี่ กล่าว พร้อมเสริมว่าประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มีอำนาจบัญชาการสูงสุด
นักวิเคราะห์บอกกับเอเอฟพีว่า จีนคงจะนำงบประมาณเหล่านี้ไปใช้ในการเพิ่มเงินเดือนทหาร การฝึกอบรม การซ้อมรบรอบไต้หวัน ขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ และการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย เป็นต้น
“จีนดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระและพึ่งพาตนเอง อย่างไรก็ตาม หากปราศจากขีดความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ท่าทีทางการทูตของเราย่อมต้องอยู่ภายใต้การบีบบังคับ หรือแม้แต่ถูกบงการจากบางประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา” ซ่ง จงผิง (Song Zhongping) นักวิเคราะห์การทหารและอดีตครูฝึกกองทัพจีน กล่าว
“จีนไม่ต้องการเป็นรัฐบริวารของใคร” ซ่ง กล่าวย้ำ พร้อมเสริมว่าหากดูที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แล้ว “พวกเขายอมจำนนต่อคำสั่งของอเมริกาเท่านั้น”
ซ่ง กล่าวด้วยว่า กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ต้องเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อ "ฟื้นฟู" เขตอำนาจศาลของจีนอย่างเต็มรูปแบบเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ ซึ่งเป็นแนวปะการังและเกาะปะการังในทะเลจีนใต้ที่ฟิลิปปินส์ก็อ้างสิทธิ์เช่นกัน และเชื่อกันว่ามีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากมาย
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้จ่ายด้านการทหารมากที่สุดในโลก โดยใช้จ่ายไป 997,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 เทียบกับจีนที่ใช้จ่ายเพียง 314,000 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสตอกโฮล์ม (SIPRI)
จีนมีการเพิ่มงบทางทหารอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 7-8 ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา
อย่างไรก็ตาม งบประมาณด้านการทหารของจีนเมื่อเทียบกับ GDP ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง
งบกลาโหมของจีนคิดเป็นร้อยละ 1.7 ของ GDP ในปี 2024 ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขของสหรัฐฯ ที่ร้อยละ 3.4 และรัสเซียที่ร้อยละ 7.1 ตามข้อมูลของ SIPRI
“นั่นเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจและความต้องการด้านกลาโหมที่ชอบธรรม” นิกลาส สวานสตรอม ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายความมั่นคงและการพัฒนาแห่งสตอกโฮล์ม (Institute for Security and Development Policy)กล่าว
จีนอ้างว่านโยบายป้องกันประเทศของตนมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อปกป้องดินแดน ซึ่งก็รวมถึงไต้หวันที่ปกครองตนเองด้วยระบอบประชาธิปไตย
จีนมีฐานทัพทหารในต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่จิบูตี ซึ่งแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาที่มีฐานทัพหลายร้อยแห่ง
“อย่างไรก็ตาม ระดับการใช้จ่ายด้านกลาโหมที่สูง (เป็นอันดับ 2 ของโลก) และการพัฒนาขีดความสามารถอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของจีนอดกังวลไม่ได้” สวานสตรอม กล่าวกับเอเอฟพี
การเสริมสร้างกำลังทางทหารของจีนยังกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธในเอเชีย และทำให้บางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีข้อพิพาทด้านดินแดนกับจีน หันไปใกล้ชิดกับสหรัฐฯ มากขึ้น
ในส่วนของไต้หวัน ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ เรียกร้องให้เพิ่มงบประมาณด้านการทหารเพื่อตอบโต้ปักกิ่ง ซึ่งไม่เคยตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังเข้าควบคุมเกาะไต้หวัน
ฟิลิปปินส์ก็อนุญาตให้สหรัฐฯ เข้าถึงฐานทัพของตนมากขึ้นเช่นกัน
ญี่ปุ่นกำลังละทิ้งท่าทีรักสันติอย่างเคร่งครัด โดยอนุมัติงบประมาณด้านกลาโหมสูงสุดเป็นประวัติการณ์มูลค่า 58,000 ล้านดอลลาร์ในเดือน ธ.ค. สำหรับปีงบประมาณที่จะถึงนี้ เพื่อขยายขีดความสามารถทางทหาร
สำหรับคำถามที่ว่า จีนจะสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาในความขัดแย้งได้หรือไม่นั้น ยังคงไม่มีคำตอบชัดเจน
กองทัพเรือจีนถือว่ามีจำนวนเรือมากกว่าประเทศอื่นใด แต่ก็ยังตามหลังกองทัพเรือสหรัฐฯ ในด้านระวางน้ำหนัก เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ และเรือบรรทุกเครื่องบิน
"สหรัฐฯ ยังคงเป็นกองกำลังติดอาวุธชั้นนำของโลก ทั้งในแง่ของยุทโธปกรณ์ทางทหารและประสบการณ์ปฏิบัติการที่แข็งแกร่งของบุคลากร" เจมส์ ชาร์ (James Char) ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยางในสิงคโปร์กล่าว
สวานสตรอม กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาได้เปรียบในด้านระบบโลจิสติกส์ระดับโลกที่เหนือกว่า เรือดำน้ำที่ทันสมัยกว่า ตลอดจนเทคโนโลยีล่องหน คลังอาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่กว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการรบ และเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวาง
ซ่ง ยอมรับว่า กองทัพเรือจีน "ไม่สามารถเทียบเท่าสหรัฐอเมริกา" ได้ในน่านน้ำที่ห่างไกล
อย่างไรก็ดี ดุลยภาพนี้จะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงหากกองทัพเรือสหรัฐฯ เข้าแทรกแซงทางทหารในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งของจีน เช่น เพื่อสนับสนุนไต้หวันต่อต้านปักกิ่ง เป็นต้น
“จีนจะมีความได้เปรียบในแปซิฟิกตะวันตกด้วยความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ คลังอาวุธขีปนาวุธแบบดั้งเดิมจำนวนมหาศาล... และอำนาจการยิงในพื้นที่ที่เหนือกว่า” สวานสตรอม กล่าว
“ที่สำคัญที่สุดก็คือ ไม่มีฝ่ายใดสามารถ ‘ชนะ’ ได้อย่างแท้จริง” เขากล่าว “ความเสียหายทางเศรษฐกิจ การสูญเสียชีวิต และความเสี่ยงต่อการยกระดับความขัดแย้งทางนิวเคลียร์จะเป็นหายนะสำหรับทุกฝ่าย”
