หัวเราะทีหลังดังกว่า! สหรัฐฯ โวปลิดชีพ 'จนท.อิหร่าน' ที่อยู่เบื้องหลังแผนลอบสังหาร 'ทรัมป์'

พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุในวันพุธ (4 มี.ค.) ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ "หัวเราะทีหลัง" หลังจากที่กองทัพสหรัฐฯ สามารถปลิดชีพเจ้าหน้าที่อิหร่านที่วอชิงตันระบุว่าเป็นผู้นำในความพยายามลอบสังหาร ทรัมป์
เฮกเซธ ใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงในการบรรยายสงครามกับอิหร่านที่ดำเนินมาได้ 4 วัน และเอ่ยชื่อ ทรัมป์ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า พร้อมกับยืนยันว่าเพนตากอนมีศักยภาพที่จะทำศึกต่อไปได้นานเท่าที่จำเป็น
"พวกเขาหมดสภาพแล้ว และพวกเขาก็รู้ตัว หรืออย่างน้อยก็จะรู้ในไม่ช้า" เฮกเซธ กล่าวถึงบรรดาผู้นำอิหร่าน "อเมริกากำลังชนะ - อย่างเด็ดขาด ทำลายล้าง และไร้ความปรานี"
เฮกเซธ บรรยายถึงปฏิบัติการสังหารเจ้าหน้าที่อิหร่านที่ไม่ระบุชื่อซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยที่พยายามลอบสังหารทรัมป์ แม้ว่าเขาจะเน้นย้ำว่า เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไม่ใช่เป้าหมายหลักของสงครามในตอนแรกก็ตาม
“อิหร่านพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์ และประธานาธิบดี ทรัมป์ เป็นฝ่ายได้ชัยชนะในที่สุด” เฮกเซธ บอกกับผู้สื่อข่าว
เมื่อปี 2024 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาชายชาวอิหร่านคนหนึ่งฐานพัวพันแผนลอบสังหาร ทรัมป์ โดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน ( IRGC) ซึ่งในขณะนั้น ทรัมป์ มีสถานะเป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือกตั้งมาแล้ว
เตหะรานปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีเป้าหมายที่จะลอบสังหารทรัมป์ และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนอื่นๆ
ตัว ทรัมป์ เองก็อ้างถึงแผนการลอบสังหารของอิหร่านเมื่อเขาพูดถึงปฏิบัติการร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลที่สังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เมื่อวันอาทิตย์ (1) โดยกล่าวกับ ABC News ว่า “ผมจัดการเขาได้ก่อนที่เขาจะจัดการผม”
อย่างไรก็ตาม เฮกเซธ ยืนยันว่า ทรัมป์ ไม่เคยกล่าวถึงความพยายามในการติดตามตัวผู้นำแผนการดังกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ ของเพนตากอน
"แม้ว่าเรื่องนั้นจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของการดำเนินการแต่อย่างใด และที่จริงแล้ว ประธานาธิบดีหรือใครก็ตามไม่เคยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเลย แต่ผมและคนอื่นๆ ก็รับรองว่า ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนั้นจะตกเป็นเป้าหมายในที่สุด" เฮกเซธกล่าวกับผู้สื่อข่าว
สงครามดูเหมือนจะขยายวงกว้างขึ้นอีกหลังจากที่สหรัฐฯ โจมตีเรือรบอิหร่านนอกชายฝั่งศรีลังกา ทำให้วิกฤตการณ์ที่ส่งผลให้การขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นอัมพาต และการขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของตะวันออกกลางต้องหยุดชะงักลงนั้น ทวีความรุนแรงขึ้น
เฮกเซธ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลจะควบคุมน่านฟ้าอิหร่านได้อย่างสมบูรณ์ภายในไม่กี่วันนี้
ที่มา: รอยเตอร์