CENTCOM แถลงตั้งแต่เริ่มสงคราม "จมเรืออิหร่าน" กว่า 20 ลำรวมเรือฟริเกต Iris Dena นอกชายฝั่งศรีลังกา “จีน” โร่ออกโรงเตรียมส่ง “ทูตพิเศษ” ไปเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย

เอเจนซีส์/เอเอฟพี - กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM แถลงวันพุธ(4 มี.ค) สหรัฐฯประสบความสำเร็จสามารถจมเรือรบอิหร่านไปแล้วกว่า 20 ลำล่าสุดเรือฟริเกตอิหร่าน Iris Dena โดนเรือดำน้ำอเมริกันยิงจมห่างจากชายฝั่งศรีลังกาไปแค่ 25 ไมล์ ด้านจีนนั่งไม่ติดเตรียมส่งทูตเดินทางไปไกล่เกลี่ยเพื่อสงบศึก
อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์พบว่า สหรัฐฯโจมตีเป้าหมายเกือบ 2,000 แห่งทั่วอิหร่านใน 100 ชั่วโมงแรกของปฎิบัติการ Operation Epic Fury โดยเป็นปฎิบัติการตั้งแต่ใต้ทะเลไปจนถึงอากาศและทางไซเบอร์
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM เปิดเผยว่า มีทหารเข้าร่วมกว่า 50,000 นายและเครื่องบินรบไม่ต่ำกว่า 200 ลำและเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯอีก 2 ลำในปฎิบัติการรบกับอิหร่าน
จุดร้อนของการปะทะเกิดขึ้นเมื่อเรือดำน้ำสหรัฐฯประสบความสำเร็จสามารถจมเรือฟริเกตอิหร่านได้ในพิกัดระยะห่างจากศรีลังกาไปแค่ 25 ไมล์เท่านั้น
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ กล่าวเตือนในงานแถลงข่าววันพุธ(4)ว่า “เรือดำน้ำอเมริกันสามารถจมเรือรบอิหร่านที่คิดไปว่าอาจจะปลอดภัยในน่านน้ำสากล” และเสริมต่อว่า “แต่กลับกลายเป็นว่ามันถูกจมลงด้วยตอร์ปิโด”
ดิอินดีเพนเดนท์ชี้ว่า เรือฟริเกต Iris Dena ลำที่ถูกจมนี้ป็นหนึ่งในเรือที่ทันสมัยที่สุดของอิหร่านถูกจัดอยู่ในชั้น Moudge ทำการลาดตระเวนในน้ำลึกให้กับกองทัพเรืออิหร่าน
Iris Dena มาพร้อมปืนอาวุธหนัก ระบบมิสไซล์จากภาคพื้นสู่อากาศ ระบบมิสไซล์ต่อต้านเรือและมิสไซล์ตอร์ปิโด เรือฟริเกตลำนี้มีเฮลิคอปเตอร์ประจำ 1 ลำ
Iris Dena ถือเป็นศูนย์กลางของการเดินทางไปต่างประเทศ 2 ครั้งในปี 2023 และมีการเข้าแวะเทียบท่าประเทศต่างๆรวม แอฟริกาใต้ และบราซิล นอกจากนี้เรือลำดังกล่าวมาพร้อมเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ IRIS Makran
เอเอฟพีรายงานล่าสุดว่า สงครามอิหร่านยังทำให้ “จีน” ที่เป็นมหามิตรกับเตหะรานถึงกับนั่งไม่ติด
รัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ ประกาศวันพุธ(4) ว่า ปักกิ่งเตรียมที่จะส่งทูตพิเศษออกไปภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลที่มีต่ออิหร่าน
เอเอฟพีชี้ว่า ปักกิ่งนั้นให้การสนับสนุนเตหะรานและยืนหยัดปกป้องสิทธิป้องกันตัวเองของอิหร่าน แต่ในเวลาเดียวกันได้เรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐฯและอิสราเอลยุติการโจมตี
หวังกล่าวระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย เจ้าชายไฟซาล บิน ฟาร์ฮาน (Prince Faisal bin Farhan) ว่า จีนจะส่งทูตพิเศษมายังตะวันออกกลางเพื่อเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตามแถลงการณ์ไม่ได้เปิดเผยชื่อของทูตพิเศษที่ว่าหรือรายละเอียดประเทศที่จะเดินทางไป
ปักกิ่งนั้นต้องการเสมือในการสร้างสันติภาพและมีความปรารถนาที่จะเล่นบทสร้างสรรค์ต่อไป รัฐมนตรีต่างประเทศจีนแถลง
นอกจากนี้เขายังกล่าวว่า จีนขอเรียกร้องอย่างหนักให้ทุกฝ่ายกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาโดยเร็วเพื่อป้องกันการยกระดับความตรึงเครียด