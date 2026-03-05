หวั่นใกล้ WW3! “กองกำลังนาโต” สกัด "มิสไซล์อิหร่าน" กำลังมุ่งหน้าไป “ตุรกี” “เฮกเซธ” ยันยังไม่ถึงขั้นงัดใช้มาตรา 5 ของสนธิสัญญานาโต

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – กองกำลังนาโตประสบความสำเร็จสามารถสกัดมิสไซล์อิหร่านที่เข้าสู่น่านฟ้าตุรกีก่อน อังการาฉุนขาดมีสิทธิ์ตอบโต้เตือนทุกฝ่ายอย่าขยายวงความขัดแย้ง พร้อมโทรต่อสายถึงเตหะราน ด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ ออกโรงชี้เชื่อยังไม่ถึงเวลาใช้มาตรา 5 ตามสนธิสัญญานาโต
เดอะมิเรอร์ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(4 มี.ค)ว่า มีรายงานว่าตุรกีเกือบถูกโจมตีด้วยอาวุธมิสไซล์ที่ยิงออกมาจากอิหร่านและถูกตรวจพบกำลังเดินทางบินผ่านอิรักและซีเรียก่อนที่จะเข้าสู่น่านฟ้าตุรกีและโดนทำลายอย่างรวดเร็ว
เกิดในช่วงเวลาที่อิหร่านได้ระดมยิงมิสไซล์จำนวนมากทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางและที่ไกลออกไปตามหลังโดนถล่มจากฝีมือสหรัฐฯและอิสราเอลที่ได้สังหารผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านในวันเสาร์(28 ก.พ)ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มต้นสงครามโจมตีอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า มิสไซล์อิหร่านถูกยิงตกเหนือท้องฟ้าตุรกีนี้ในความจริงมุ่งหน้าไปฐานทัพในไซปรัสซึ่งในเวลานี้ได้รับการอารักขาจากอังกฤษ ฝรั่งเศส และกรีซ หลังโดรน Shahed ของอิหร่านโจมตีรันเวย์ฐานทัพอังกฤษในไซปรัส
รอยเตอร์รายงานก่อนหน้าว่า อังกฤษ ฝรั่งเศส และกรีซ ส่งเรือรบและระบบต่อต้านทางอากาศมายังไซปรัสเพื่อปกป้องฐานทัพนาโต
แหล่งข่าวตุรกีเปิดเผยกับเอเอฟพีว่า มิสไซล์มีเป้าหมายไปที่ฐานทัพในกรีก ไซปรัสแต่ฝ่ายนาโตสามารถสกัดออกไปได้ ฟรานซ์24 ของฝรั่งเศสรายงาน
เดอะมิเรอร์รายงานว่า ตุรกีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของอิหร่านได้พยายามวางตัวเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านก่อนสงครามเริ่มต้น
นอกจากนี้สหรัฐฯยังมีฐานกองกำลังกองทัพอากาศประจำตั้งอยู่ที่ฐานทัพ Incirlik ทางใต้ของตุรกีที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่จ.ฮาเตย์(Hatay) ที่มิสไซล์อิหร่านล้ำเข้ามา
ทั้งนี้ฐานทัพอากาศ Incirlik ของตุรกีถูกใช้โดยกองกำลังต่างชาติที่หลักๆคือกองกำลังสหรัฐฯและกองกำลังพันธมิตรนาโตชาติอื่นๆ แต่ฐานทัพอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอากาศตุรกีแต่ปฎิบัติการในฐานะฐานทัพร่วมตุรกี-สหรัฐฯ
หลังเหตุมิสไซล์มุ่งหน้าเข้าน่านฟ้าตุรกี กระทรวงกลาโหมตุรกีออกแถลงการณ์ว่า จะปรึกษาหารือกับพันธมิตรนาโตอื่นๆและจะปกป้องประเทศจากการโจมตีใดๆ
“จะใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องดินแดนและน่านฟ้าอย่างถึงที่สุดและปราศจากการลังเล” รายงานจากแถลงการณ์กระทรวงกลาโหมตุรกี
กระทรวงแถลงต่อว่า อังการาถือสิทธิ์ตอบโต้การกระทำใดๆที่เป็นปรปักษ์ พร้อมเตือนให้ทุกฝ่ายละเว้นจากการขยายวงความขัดแย้ง
อ้างอิงจากไฟแนนเชียลไทม์สพบว่า รัฐมนตรีต่างประเทศตุรกี ฮาคาน ไฟดาน (Hakan Fidan) ได้หารือทางโทรศัพท์ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับมิสไซล์ที่โดนกองกำลังอากาศนาโตสกัดในทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีท เฮกเซธ แสดงความเห็นเกี่ยวกับมิสไซล์อิหร่านเข้าตุรกีว่า เขาไม่คาดหวังว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้อังการาประกาศใช้กฎมาตรา 5 ของสนธิสัญญานาโตที่หากมีชาติสมาชิกใดถูกโจมตี ชาติพันธมิตรนาโตทั้งหมดรวม “สหรัฐฯ” ต้องส่งกำลังเข้าช่วย