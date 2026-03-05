เพนตากอนเฮ เรือดำน้ำใช้ตอร์ปิโดยิงเรือรบอิหร่านจมที่น่านน้ำใกล้ศรีลังกา พร้อมคุยแผนการรบสำเร็จเกินคาด แต่อาจต้องขยายเวลาปฏิบัติการเป็น 8 อาทิตย์

สหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีหนักอิหร่านเป็นวันที่ 5 ในวันพุธ (4 มี.ค.) โดยคุยผลการรบคืบหน้ากว่าที่วางแผนไว้ แต่กองทัพรัฐยิวแถลงต้องขยายเวลาทำศึกออกไปอีก 1-2 อาทิตย์ ส่วนรมว.กลาโหมมะกันระบุอาจถึง 8 อาทิตย์ ด้านทรัมป์ลั่นหากจำเป็นพร้อมส่งกองทัพเรือคุ้มกันเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามประกาศว่า สามารถเข้าควบคุมเส้นทางดังกล่าวเบ็ดเสร็จ ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมยิวขู่เด็ดหัวผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน หลังเตหะรานออกข่าว ตัวเก็งซึ่งก็คือบุตรชายของผู้นำสูงสุดคนก่อน ยังอยู่รอดปลอดภัยดี
ขณะที่สงครามเข้าสู่วันที่ 5 ความกังวลว่า ความขัดแย้งในภูมิภาคที่เป็นฮับส่งออกก๊าซและน้ำมันสำคัญของโลกอาจยืดเยื้อ ได้ฉุดตลาดหุ้นเอเชียตกระเนระนาดเมื่อวันพุธ (4) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นโซลที่ดัชนีราคาตัวสำคัญดิ่งแรงทุบสถิติ เวลาเดียวกันราคาทองคำและค่าเงินดอลลาร์ไต่ขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์พักพิงหลบภัย
อุตสาหกรรมสายการบินและการท่องเที่ยวชุลมุนกับการจัดการการยกเลิกเที่ยวบินกว่า 20,000 เที่ยว และประเทศต่างๆ เร่งหาทางนำพลเมืองที่ติดค้างอยู่ในตะวันออกกลางกลับประเทศ
วอชิงตันอวดความสำเร็จ
พลเรือเอกแบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการของการปฏิบัติการรบ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการด้านกลาง (CENTCOM) ของกองทัพสหรัฐฯ แถลงผ่านทางวิดีโอเมื่อค่ำวันอังคาร (3 มี.ค.) ว่า ทหาร 50,000 นาย เครื่องบินรบ 20 ลำ และเรือบรรทุกเครื่องบิน 2 ลำ กำลังร่วมปฏิบัติการโจมตีอิหร่านทางทะเล อากาศ และไซเบอร์สเปซแบบไม่พัก โดยโจมตีเป้าหมายไปแล้วกว่า 2,000 แห่ง และเสริมว่า กำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์อีกมากมายกำลังเดินทางไปสมทบ
คูเปอร์ยังบอกอีกว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านได้รับความเสียหายอย่างหนัก ขณะที่กองทัพเรืออิหร่านไม่เหลือเรือที่ปฏิบัติการได้ในเส้นทางสำคัญหลังจากถูกจมไป 17 ลำ
เขาแจงว่า ปฏิบัติการโจมตีในวันแรกมีขนาดใหญ่กว่าปฏิบัติการโค่นล้มซัดดัม ฮุสเซน ผู้นำอิรัก ในปี 2003 ก่อนสำทับว่า การรบมีความคืบหน้ากว่าที่วางแผนไว้
ต่อมาในวันพุธ พีธ เฮกเซธ รับมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ แถลงข่าวจากกระทรวงในกรุงวอชิงตันระบุว่า สหรัฐฯกำลังชนะในสงครามเล่นงานอิหร่าน “อย่างเด็ดขาด, อย่างทำลายล้าง, และปราศจากความปรานี”
เขาย้ำเช่นกันว่า กำลังรบเพิ่มเติม ซี่งรวมทั้งเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินทิ้งระเบิด จะไปถึงภูมิภาคดังกล่าวในเร็ววันนี้ พร้อมกับกล่าวด้วยว่า สหรัฐฯ “จะใช้เวลาทั้งหมดที่เราจำเป็นเพื่อทำให้มั่นใจว่าเราประสบความสำเร็จ”
เฮกเซธยอมรับว่าไทม์ไลน์สามารถที่จะไปไกลกว่าที่คาดเดาเอาไว้ก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงเอาไว้ในช่วงเริ่มต้นการปฏิบัติการครั้งนี้ว่า จะใช้เวลาราว 4 สัปดาห์ ต่อจากนั้นเขาก็บอกว่าอาจจะเป็น 5 สัปดาห์ มาในวันพุธ รัฐมนตรีกลาโหมของเขาบอกว่า มันอาจจะนานถึง 8 สัปดาห์ ถึงแม้เขาย้ำว่าสหรัฐฯมีพวกเครื่องกระสุนและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะเอาชนะอิหร่านในสงครามพร่ากำลังได้
เขาปฏิเสธที่จะกรอบเวลาชัดเจน โดยระบุว่า ระยะเวลาการดำเนินสงครามอย่างเจาะจงนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับว่ามันคลี่คลายพัฒนาไปอย่างไร
“คุณสามารถพูดว่า 4 สัปดาห์ แต่มันอาจจะเป็น 6 มันอาจจะเป็น 8 มันอาจจะเป็น 3” เขากล่าว และเสริมว่า “ในท้ายที่สุดแล้ว เราคือผู้กำหนดความเร็วของฝีก้าวและจังหวะทำนอง ศัตรูกำลังเสียสมดุล และเรากำลังจะทำให้พวกเขาเสียสมดุลไปเรื่อยๆ”
นอกจากนั้น เฮกเซธยอมรับว่า การโจมตีทางอากาศของอิหร่านบางส่วนยังคงอาจจะเล่นงานเป้าหมายของพวกเขาได้สำเร็จ ถึงแม้เขายืนยันด้วยว่าความเหนือล้ำกว่าทางทหารของสหรัฐฯ กำลังทำให้สามารถเข้าควบคุมน่านฟ้าของอิหร่านได้อย่างรวดเร็ว
เขาบอกว่า สหรัฐฯไม่มีการกั๊กการใช้จ่ายหรือศักยภาพในการเพิ่มพูนระบบการป้องกันภัยทางอากาศ เพื่อปกป้องกองกำลังของอเมริกันและพันธมิตรในตะวันออกกลาง
“นี่ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะหยุดยั้งทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่เราต้องทำให้แน่ใจว่าได้มีการจัดตั้งการพิทักษ์ป้องกันระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และการพิทักษ์ปกป้องกองกำลังระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขึ้นมาแล้ว ก่อนที่เราจะเดินหน้าทำการรุก” เขาบอก
นอกจากนั้น เฮกเซธกล่าวด้วยว่า เรือดำน้ำสหรัฐฯได้ยิงตอร์ปิโดจมเรือรบอิหร่านลำหนึ่งเมื่อคืนวันอังคาร ถือเป็นครั้งแรกที่มีการโจมตีใส่ฝ่ายศัตรูเช่นนี้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
เรือรบอิหร่านดังกล่าวคือ ไออาร์ไอเอส เดนา ถูกยิงจมที่นอกชายฝั่งศรีลังกา โดยมีรายงานว่ากลาเรือเกือบ 150 นายสูญหาย ขณะที่จำนวนมากเสียชีวิต
ทางด้านกองทัพอิสราเอลแถลงในวันพุธว่า ได้เริ่มการโจมตีระลอกใหม่โดยพุ่งเป้าที่จุดยิงขีปนาวุธ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ และศูนย์บัญชาการของอิหร่าน
อิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล โพสต์บน X ว่า ใครก็ตามที่ระบอบทรราชย์ของอิหร่านเลือกให้เป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ และเป็นผู้นำการทำลายอิสราเอลและคุกคามอเมริกาถือเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกกำจัด
อย่างไรก็ดี ภายในอิสราเอลเองมีเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังระงม อาคารหลายแห่งสั่นไหวจากการสกัดขีปนาวุธที่อิหร่านระดมยิงเข้าไป
ขณะที่สื่อ ไทมส์ออฟอิสราเอล รายงานในวันพุธว่า ฝ่ายทหารของรัฐยิวกำลังวางแผนสำหรับการปฏิบัติการในอิหร่านอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะโจมตีเป้าหมายต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกนับพันแห่ง
ด้านเว็บไซต์ข่าว Ynet ของอิสราเอลเช่นกัน รายงานทำนองเดียวกันว่า ภายในฝ่ายทหารรัฐยิว มีการคาดหมายกันว่า จะต้องถล่มทิ้งระเบิดในอิหร่านเพิ่มเติมขึ้นอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์
อิหร่านคุยควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเด็ดขาด
ราคาน้ำมันในวันพุธยังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เตหะรานไล่โจมตีเรือและโรงงานพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซีย นอกจากนั้น กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านยังประกาศว่า สามารถเข้าคุมช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังอ้างว่า โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 10 ลำที่เพิกเฉยต่อคำเตือน ส่งผลให้การผลิตและส่งออกพลังงานในประเทศตั้งแต่กาตาร์จนถึงอิรักหยุดชะงัก
ทางด้าน ทรัมป์ ตอบโต้คำแถลงของเตหะรานว่า กองทัพเรือสหรัฐฯ จะเริ่มคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ หากจำเป็น ทว่า เจ้าของเรือและนักวิเคราะห์ยังไม่แน่ใจว่า มาตรการดังกล่าวเพียงพอหรือไม่ในการหยุดยั้งราคาน้ำมันที่กำลังไต่ขึ้น หรืออเมริกาจะมีเรือเพียงพอไปคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันโดยที่ไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเอง
ทั้งนี้ หากราคาพลังงานพุ่งขึ้นไม่หยุดหย่อนอาจกลายเป็นความเสี่ยงทางการเมืองสำหรับทรัมป์ ขณะที่พรรครีพับลิกันกำลังพยายามหาทางรักษาอำนาจในรัฐสภาด้วยการเอาชนะศึกเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพ.ย.
เมื่อวันอังคารทรัมป์ยังปฏิเสธว่า ไม่ได้ถูกอิสราเอลบีบให้โจมตีอิหร่าน แต่ที่สั่งเริ่มต้นปฏิบัติการ เนื่องจากคิดว่า เตหะรานอาจเปิดฉากโจมตีหลังจากการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์หยุดชะงัก ซึ่งตรงข้ามกับการเปิดเผยของมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ ที่บอกว่า อเมริกาตัดสินใจโจมตีอิหร่านหลังจากรู้ว่า อิสราเอลกำลังจะถล่มเตหะราน และตระหนักว่า ผลประโยชน์ของอเมริกาในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการตอบโต้ของอิหร่าน
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังบอกว่า การโจมตีของอเมริกาและอิสราเอลสองระลอกได้สังหารบุคคลสำคัญของอิหร่านที่เขาคาดว่า อาจเป็นผู้นำใหม่ และเสริมว่า อเมริกายังโจมตีครั้งใหญ่ต่อที่ประชุมเลือกผู้นำใหม่ของเตหะราน และคนที่ถูกจับตาส่วนใหญ่เสียชีวิตแล้ว
อย่างไรก็ดี เมื่อวันพุธ แหล่งข่าว 2 คนในอิหร่านเผยว่า มอตจาบา คอเมเนอี บุตรชายของคอเมเนอีและเป็นผู้ที่อาจสืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่าน รอดจากการโจมตีของอเมริกาและอิสราเอล เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเตหะรานตอนที่คอเมเนอีถูกสังหาร
ขณะเดียวกัน พลเอกอิบราฮิม แจ็บบารี แห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ ย้ำว่า จะโจมตีศูนย์กลางเศรษฐกิจทั่วตะวันออกกลาง หากศูนย์กลางหลักของอิหร่านถูกโจมตี
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี/เอพี)