ลามมาทางนี้แล้ว! "เรือดำน้ำUS" ยิงตอร์ปิโดจม "เรือรบอิหร่าน" นอกชายฝั่ง “ศรีลังกา” พบศพล่าสุด 87 รอดตาย 32 ยังสูญหายจำนวนมาก "บอสเพนตากอน" เตือนดุ อย่าคิดว่าอยู่ในน่านน้ำสากลจะปลอดภัย

เอพี/เอเจนซีส์ – เรือดำน้ำสหรัฐฯเปิดฉากลงมือยิงตอร์ปิโดโจมตีเรือรบฟริเกตอิหร่าน Iris Dena นอกชายฝั่งศรีลังกา รัฐมนตรีต่างประเทศศรีลังกาเปิดเผยมีลูกเรือเสียชีวิต 87 นาย และยังคงสูญหายอื้อ กลายเป็นการเปิดฉากโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯที่ไกลจากตะวันออกกลางเข้ามาจนถึงมหาสมุทรอินเดีย รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯเย้ย อย่าคิดว่าอยู่ในน่านน้ำสากลจะปลอดภัย
เอพีรายงานวันนี้(4 มี.ค)ว่า กองทัพเรือศรีลังกาแถลงวันพุธ(4)ว่า สามารถกู้ศพลูกเรืออิหร่านที่ถูกสหรัฐฯจมได้ทั้งหมด 87 ศพ และช่วยลูกเรือที่รอดชีวิตมาได้ 32 นาย
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ กล่าวในงานแถลงข่าวว่า เรือรบอิหร่านที่เพนตากอนสามารถจมลงได้ถือเป็น “เรือรางวัล”
เฮกเซธแถลงว่า “เรือดำน้ำอเมริกันจมเรือรบอิหร่านที่คิดไปว่าอาจจะปลอดภัยในน่านน้ำสากล” และเสริมต่อว่า “แต่กลับกลายเป็นว่ามันถูกจมลงด้วยตอร์ปิโด”
ทั้งนี้เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานก่อนหน้าว่า รัฐมนตรีต่างประเทศศรีลังกา วิจิตา เฮราธ (Vijitha Herath) แถลงว่า เรือฟริเกตอิหร่านที่ถูกเรือดำน้ำอเมริกันยิงตอร์ปิโดจมมีลูกเรือทั้งหมด 180 นาย ถือเป็นหนึ่งในเรือรบที่มีความทันสมัยมากที่สุดของประเทศ
และพบว่ามีการส่งสัญญาณฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อรุ่งสางห่างจากท่าเรือ Galle ทางใต้ของศรีลังกาไปราว 25 ไมล์
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศรีลังการได้เปิดปฎิบัติการฉุกเฉินเพื่อกู้ภัยและค้นหาผู้รอดชีวิต
เอพีรายงานต่อว่า โฆษกกองทัพเรือศรีลังกา พุทธิกะ สัมพาธ (Buddhika Sampath) แถลงว่า “ในช่วงเวลาที่เรือรบกองทัพเรือศรีลังกาเดินทางไปถึงพิกัดที่เกิดเหตุ ไม่พบเห็นเรือดังกล่าวที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เห็นแต่คราบน้ำมันและแพยาง พวกเราพบคนลอยอยู่ในน้ำ”
โดยกองทัพศรีลังกาสามารถช่วยทหารอิหร่านมาได้ 32 นายและส่งตัวไปรับการรักษาพยาบาลที่เมือง Galle เมืองท่าทางใต้ของเกาะ และมีการกู้ศพที่เสียชีวิตนำขึ้นฝั่งเช่นกัน โฆษกกล่าว
ที่โรงพยาบาลแห่งชาติศรีลังกาใน Galle พบว่าศพทหารอิหร่านถูกส่งมาด้วยรถบรรทุกและถูกเก็บที่ห้องดับจิตฉุกเฉิน และที่โรงพยาบาลยังมีตำรวจและทหารเรือศรีลังกาประจำเฝ้า
ทั้งนี้เดอะการ์เดียนชี้ว่า เรือฟริเกต Iris Dena ของเตหะรานร่วมในการฝึกซ้อมในอ่าวเบงกอลระหว่างวันที่ 18 ก.พ - วันที่ 25 ก.พ และกำลังมุ่งหน้ากลับไปยังอิหร่านและโดนถูกโจมตีระหว่างอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย อ้างอิงการรายงานจากเอพี
การฝึกซ้อมทางทะเล The ‘Milan’ ที่มีอินเดียเป็นเจ้าภาพได้ระบุว่า เรืออิหร่านที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมชื่อ ‘Irins Dena’