เตะหะรานจัดงานพิธีศพฝังหมู่เด็กนักเรียนหญิง 165 เสียชีวิตหลังมิสไซล์สหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตี ยอดดับรวมอิหร่านพุ่งเกือบ 800 ระหว่างการปะทะเข้าสู่วันที่ 5

เอพี/เอเจนซีส์ – ความขัดแย้งย่างเข้าสู่วันที่ 5 เสียงระเบิดยังคงดังลั่นในกรุงเตหะรานวันพุธ(4 มี.ค) ยอดดับรวมอิหร่านพุ่งเกือบ 800 ขณะที่รัฐบาลอิหร่านจัดพิธีศพฝังหมู่เด็กนักเรียนประถมจำนวน 165 คนที่โดนมิสไซล์สหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีที่โรงเรียนตั้งใกล้สำนักงานกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิหร่าน IRGC
เอพีรายงานวันนี้(4 มี.ค)ว่า การระเบิดเกิดขึ้นเมื่อรุ่งสางทั่วกรุงเตหะราน อ้างอิงจากการรายงานของสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านในขณะที่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ทำงานเพื่อสกัดการโจมตีเข้ามาของมิสไซล์อิหร่านและเกิดระเบิดได้ยินไปทั่วเมืองเยรูซาเลม
การปะทะระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลและอิหร่านย่างเข้าสู่วันที่ 5 ที่ผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ชี้ว่า สงครามอาจลากยาวกว่าเดือนหรือนานกว่านั้น
เกิดในช่วงเวลาที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตในอิหร่านล่าสุดแตะเกือบ 800 คน รวมบางส่วนที่ทรัมป์ก่อนหน้าชี้ว่าอาจขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ของเตหะราน
รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี กล่าวประณามทรัมป์ผ่านแถลงการณ์ว่า “ทรัมป์ทรยศทางการทูตและต่อชาวอเมริกันที่เลือกเขา”
สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันเสาร์(28 ก.พ) หลังสหรัฐฯ-อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศลอบสังหารผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณแห่งอิหร่าน ยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี และรวมถึงแกนนำทั้งรัฐบาลอิหร่านและฝ่ายความมั่นคงอิหร่านร่วม 40 คน
ขณะเดียวกันวานนี้(3) ได้มีการทำพิธีฝังศพหมู่เด็กนักเรียนหญิงอิหร่านจำนวน 165 คน
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า เจ้าหน้าที่อิหร่านเปิดเผยว่า โรงเรียนประถมเด็กผู้หญิงอิหร่านแห่งนี้โดนโจมตีด้วยมิสไซล์ 3 ลูกในเช้าวันเสาร์(28 ก.พ)
โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากฐานกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ในเมืองมินาบ(Minab) แค่ 600 เมตรเท่านั้น
ประชาชนอิหร่านที่ร่วมพิธีจำนวนหลายร้อยแน่นขนัดบนถนนสายต่างๆเพื่อแสดงการไว้อาลัยในพิธีฝังศพหมู่และมีมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์อิหร่าน
โลงศพจำนวนมากนั้นประดับไปด้วยธงชาติอิหร่านถูกนำผ่านฝูงชนไปท่ามกลางเสียงที่กล่าวถึงความเศร้าโศกของบรรดาผู้เป็นพ่อและแม่ที่ต้องสูญเสียลูกสาวตัวน้อยในวัยกำลังน่ารักไปในแค่ชั่วพริบตา
ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซวด เปเซชเคียน เรียกเหตุการณ์ที่เกิดว่าเป็นความป่าเถื่อน และเป็นอีกความมืดมืดของอาชญากรรมที่นับไม่ถ้วนก่อโดยผู้ก้าวร้าว
อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ได้ออกมาโต้ผ่านการแถลงตอบต่อสื่ออังกฤษถึงการโจมตีโรงเรียนประถมเด็กหญิงอิหร่าน
เขาตอบกลับมาว่า “สหรัฐฯจะไม่ตั้งเป้าหมายอย่างตั้งใจไปที่สถานที่โรงเรียน” และเสริมว่า “พวกเราไม่มีความสนใจ และในความจริงแล้วไม่มีแรงจูงใจที่จะมีเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน”
บีบีซีได้ยืนยันคลิปที่แสดงให้เห็นหลังการโจมตีพบว่า มีควันโชยขึ้นมาจากอาคารในขณะที่ฝูงชนกำลังรวมตัวอยู่พร้อมมีบางส่วนหวีดร้องด้วยความตกใจ