ระบบหมาหมู่! สหรัฐฯ เล็งดึง 'กองกำลังเคิร์ด' ช่วยโจมตีในภาคตะวันตก 'อิหร่าน'

กลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดอิหร่านมีการปรึกษาหารือกับสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เพื่อวางแผนโจมตีหน่วยงานความมั่นคงของอิหร่านในภาคตะวันตกของประเทศ ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว
กลุ่มพันธมิตรชาวเคิร์ดอิหร่านที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนอิหร่าน-อิรักในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานในอิรัก ได้ฝึกฝนเพื่อเตรียมการโจมตีดังกล่าว โดยหวังที่จะทำให้กองทัพอิหร่านอ่อนแอลง ขณะที่สหรัฐฯ และอิสราเอลกำลังโจมตีเป้าหมายของอิหร่านด้วยระเบิดและขีปนาวุธ
แหล่งข่าวสองแหล่งบอกกับรอยเตอร์ว่า เป้าหมายคือการเปิดโอกาสให้ชาวอิหร่านที่ต่อต้านระบอบอิสลามลุกขึ้นต่อต้าน หลังจากที่ผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ถูกสังหาร นับตั้งแต่การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันเสาร์ (28)
แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการและช่วงเวลาที่เป็นไปได้
กลุ่มชาวเคิร์ดได้ร้องขอการสนับสนุนทางทหารจากสหรัฐฯ ขณะที่ผู้นำอิรักในเออร์บิลและแบกแดดก็ได้ติดต่อกับฝ่ายบริหารของ ทรัมป์ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเช่นกัน
แหล่งข่าวสองรายระบุว่า กองกำลังเคิร์ดกำลังเจรจากับสหรัฐฯ เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากสำนักงานข่าวกรองกลาง (ซีไอเอ) ในการจัดหาอาวุธ
CNN เป็นสื่อเจ้าแรกที่รายงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของซีไอเอกับกองกำลังเคิร์ดและปฏิบัติการภาคพื้นดินที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่สื่อ Axios รายงานในสัปดาห์นี้ว่า ประธานาธิบดี ทรัมป์ ได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้นำระดับสูง 2 คนของเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานในอิรัก
ทั้งนี้ รอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันได้ถึงขอบเขตการมีส่วนร่วมของซีไอเอในการวางแผนปฏิบัติการ รวมไปถึงเรื่องที่ซีไอเออำนวยความสะดวกด้านอาวุธ หรือกองกำลังสหรัฐฯ วางแผนที่จะเข้าไปในอิหร่านพร้อมกับกลุ่มชาวเคิร์ดหรือไม่
ซีไอเอยังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ขณะที่ทำเนียบขาวและเพนตากอนก็ยังไม่ตอบคำถามเช่นกัน
รัฐบาลภูมิภาคเคิร์ดก็ยังไม่ได้ตอบรับคำขอแสดงความคิดเห็นในทันที
ทั้งนี้ ปฏิบัติการใดๆ ก็ตามจากในอิรักน่าจะต้องได้รับการสนับสนุนทางทหารและข่าวกรองจากสหรัฐฯ อย่างมาก
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุว่า ฐานทัพสหรัฐฯ 2 แห่งในเมืองเออร์บิลได้ให้การสนับสนุนพันธมิตรนานาชาติในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม (ไอเอส)
กลุ่มชาวเคิร์ดในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานอิรักมีประวัติการทำงานร่วมกับสหรัฐฯ มาอย่างยาวนาน แต่ความจงรักภักดีและอุดมการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในบางครั้งของพวกเขาทำให้ความสัมพันธ์กับวอชิงตันตึงเครียดอยู่บ้าง
แม้สหรัฐฯ จะเคยทำงานร่วมกับกลุ่มชาวเคิร์ดบางกลุ่มในอิรัก ทั้งในช่วงสงครามอิรักและการต่อสู้กับกลุ่มไอเอส แต่ยังไม่ชัดเจนว่า กลุ่มชาวเคิร์ดในอิหร่านจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดในการต่อสู้ภายในอิหร่าน เพราะนักรบของกลุ่มเหล่านี้มีประสบการณ์ในสนามรบที่แตกต่างกัน
CNN อ้างแหล่งข่าวซึ่งระบุว่า แผนการในขณะนี้คือให้กองกำลังติดอาวุธชาวเคิร์ดเข้าปะทะกับกองกำลังความมั่นคงของอิหร่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวอิหร่านที่ไม่มีอาวุธสามารถลุกฮือขึ้นในเมืองต่างๆ ของประเทศได้
ยังไม่ชัดเจนว่า ปฏิบัติการดังกล่าวในอิหร่านโดยชาวเคิร์ดจะได้รับการตอบรับจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอย่างไร
การลุกฮือด้วยอาวุธของชาวเคิร์ดในอิหร่านอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพของอิหร่าน และอาจยิ่งเติมเชื้อไฟให้กับขบวนการแบ่งแยกดินแดนของชนกลุ่มน้อยชาวบาลูช (Baluch) ในประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคว้นบาลูจิสถานของปากีสถาน
ทั้งนี้ เป็นไปได้ยากมากที่รัฐบาลอิสลามาบัดจะยอมรับการเคลื่อนไหวใดๆ ที่มุ่งสู่เอกราชของชาวบาลูช
ตุรกีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งของประธานาธิบดี อาห์เหม็ด อัล-ชารา แห่งซีเรีย มองว่า ข้อตกลงการรวมกลุ่มระหว่างดามัสกัสและกองกำลังเคิร์ดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูอำนาจรัฐทั่วซีเรีย
ตุรกีได้ขู่ว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารของตนเองต่อกองกำลังประชาธิปไตยเคิร์ดซีเรีย (SDF) ทางตอนเหนือ หากกลุ่มดังกล่าวไม่ยอมอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง
รัฐบาลอังการาได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันความพยายามในการสร้างสันติภาพกับพรรคแรงงานเคิร์ด (PKK) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกประกาศให้เป็นกลุ่มนอกกฎหมาย และไม่น่าจะเห็นอกเห็นใจต่อการติดอาวุธให้กับกลุ่มชาวเคิร์ดที่อยู่ใกล้พรมแดนของตน
ที่มา: รอยเตอร์