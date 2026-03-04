ผบ.กองทัพสหรัฐฯ โวโจมตีอิหร่าน 'สำเร็จเร็วเกินคาด' เผยถล่มเป้าหมายกว่า 2,000 แห่ง เตหะรานกลายเป็น 'เมืองร้าง'

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางกล่าวว่า การโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ ได้ผลคืบหน้าเร็วกว่ากำหนดการที่วางเอาไว้ ขณะที่อิสราเอลและสหรัฐฯ มุ่งโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในประเทศอิหร่าน ส่วนเตหะรานทำการโจมตีรอบๆ อ่าวเปอร์เซีย
สงครามที่ดำเนินมา 5 วันยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดโลก อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวต่างเร่งรับมือกับการยกเลิกเที่ยวบินกว่า 20,000 เที่ยว และรัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือผู้เดินทางที่ตกค้างอยู่ในตะวันออกกลางให้กลับบ้าน
กองทัพอิสราเอลแถลงเมื่อเช้าวันพุธ (4 มี.ค.) ว่าได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายฐานยิงขีปนาวุธ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ และโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านแล้ว
ในอิสราเอล เสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในเช้าวันพุธ (4) เพื่อเตือนถึงขีปนาวุธของอิหร่าน และเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นเมื่อขีปนาวุธถูกสกัดกั้นทำให้อาคารต่างๆ สั่นสะเทือน ตามคำบอกเล่าของผู้ที่เห็นเหตุการณ์
พลเรือเอก แบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ในฐานะหัวหน้ากองบัญชาการกลาง กล่าวว่า การโจมตีอิหร่านในช่วง 24 ชั่วโมงแรกในปฏิบัติการ Epic Fury นั้น "มีขนาดใหญ่กว่าเกือบสองเท่า" ของการโจมตีในช่วง 24 ชั่วโมงแรกของปฏิบัติการ Shock and Awe ที่เปิดฉากสงครามอิรักในปี 2003
"เราเห็นว่าความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเราและพันธมิตรของเรากำลังลดลง ในขณะที่อำนาจการรบของเรากลับเพิ่มขึ้น" คูเปอร์ กล่าวในการบรรยายสรุปทางวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อเย็นวันอังคาร (3)
"การประเมินปฏิบัติการโดยรวมของผมคือ เรากำลังดำเนินการได้ดีกว่าแผนที่วางไว้"
คูเปอร์ ระบุด้วยว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านได้รับความเสียหายอย่างหนัก กองทัพเรือของอิหร่านไม่มีเรือรบที่ใช้งานได้บนเส้นทางน้ำสำคัญหลังจากเรือ 17 ลำถูกจม และเป้าหมายของอิหร่านมากกว่า 2,000 แห่งถูกโจมตี
ทหารสหรัฐฯ ประมาณ 50,000 นายกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการ และกำลังจะมี "ขีดความสามารถเพิ่มเติม" ตามมาอีก
เมื่อวันอังคาร (3) กองทัพสหรัฐฯ ได้ระบุชื่อทหารอเมริกัน 4 นายแรกที่เสียชีวิตในสงคราม ขณะที่ฝ่ายบริหารของ ทรัมป์ เตือนว่า ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นจะนำไปสู่การสูญเสียของสหรัฐฯ มากขึ้น และ ทรัมป์ ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังภาคพื้นดิน
แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับแผนการทำสงครามของอิสราเอลบอกกับรอยเตอร์ว่า ปฏิบัติการนี้วางแผนไว้ให้กินเวลา 2 สัปดาห์ และกำลังดำเนินการตามเป้าหมายได้เร็วกว่าที่คาดไว้ โดยประสบความสำเร็จในเบื้องต้นในการสังหารบรรดาผู้นำของอิหร่าน รวมถึง อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำจิตวิญญาณสูงสุด ในการโจมตีระลอกแรกเมื่อวันเสาร์ (28 ก.พ.)
ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันจันทร์ (2) ว่า การคาดการณ์เบื้องต้นของสหรัฐฯ คือปฏิบัติการนี้จะกินเวลา 4-5 สัปดาห์
- เตหะรานกลายเป็นเมืองร้าง
ทางการอิหร่านระบุว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น 787 รายในวันอังคาร (3) ซึ่งรวมถึงเด็กหญิง 165 คนที่เสียชีวิตในวันแรกของสงครามเมื่อโรงเรียนของพวกเธอถูกทิ้งระเบิด ซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดในบรรดาสถานที่พลเรือนหลายแห่งที่มีรายงานว่าถูกโจมตี
ชาวอิหร่านพากันอพยพหนีออกจากเมืองใหญ่ๆ ทำให้เวลานี้กรุงเตหะรานมีสภาพราวกับ "เมืองร้าง"
“เรื่องนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานแค่ไหน? ที่หลบภัยอยู่ที่ไหน? รัฐบาลอยู่ที่ไหน?” บิจาน วัย 32 ปี พนักงานธนาคาร ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ทางโทรศัพท์จากกรุงเตหะราน “ทุกคืนผมกับภรรยาต้องหลบอยู่ในห้องใต้ดิน เมืองทั้งเมืองว่างเปล่า มีควันและเลือดอยู่ทุกหนทุกแห่ง”
อิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนที่สนับสนุนอิหร่านในวันพุธ (4) หลังจากที่กลุ่มติดอาวุธยิงใส่อิสราเอลเพื่อตอบโต้การเสียชีวิตของ คอเมเนอี วัย 86 ปี ผู้ซึ่งปกครองอิหร่านมานาน 37 ปี
กองทัพอิสราเอลออกคำเตือนให้ประชาชนอพยพออกจาก 16 หมู่บ้านทางตอนใต้ของเลบานอนในวันพุธ (4) โดยเรียกร้องให้พวกเขาออกจากบ้านเรือน พร้อมระบุว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้กับนักรบฮิซบอลเลาะห์ สถานที่ หรืออาวุธ จะเสี่ยงต่อชีวิตของตนเอง
สำนักข่าว NNA ของรัฐบาลรายงานเมื่อเช้าวันพุธ (4) ว่า มีผู้เสียชีวิตหลายคนจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่ออาคารที่พักอาศัย 4 ชั้นในเมืองบาอัลเบก (Baalbek) ทางตะวันออกของเลบานอน
ทรัมป์ พยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนการโจมตีอิหร่าน โดยกล่าวว่าเขาได้สั่งการโจมตีเพราะมี "ลางสังหรณ์" ว่าอิหร่านจะโจมตีกลับ หลังจากที่การเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหยุดชะงัก
อิหร่านเรียกสงครามครั้งนี้ว่าเป็นการโจมตีที่ไร้เหตุผล
"เราได้บอกศัตรูไปแล้วว่า หากพวกคุณพยายามทำลายศูนย์กลางที่สำคัญของเรา เราจะโจมตีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทั้งหมดในภูมิภาค" อิบราฮิม จาบารี ที่ปรึกษาของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) กล่าวผ่านสื่อของรัฐ
อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธและโดรนใส่กลุ่มประเทศอาหรับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพสหรัฐฯ และปิดกั้นการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ 1 ใน 5 ของโลก
ที่มา: รอยเตอร์