บังอาจกล้าหือ! 'ทรัมป์' ขู่คว่ำบาตรการค้า 'สเปน' โมโหไม่ให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตีอิหร่าน

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบกับสเปนในวันอังคาร (3 มี.ค.) หลังจากที่มาดริดซึ่งเป็นทั้งพันธมิตรในยุโรปและสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแตแลนติกเหนือ (นาโต) ไม่อนุญาตให้กองทัพสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพของตนสำหรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีอิหร่าน
“สเปนแย่มาก” ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนี ฟรีดริช แมร์ซ พร้อมเสริมว่า เขาได้บอกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ ให้ “ตัดความสัมพันธ์ทั้งหมด” กับสเปน
“เราจะตัดความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งหมดกับสเปน เราไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสเปน” เขากล่าวเพิ่มเติม
สหรัฐฯ ได้เคลื่อนย้ายเครื่องบิน 15 ลำ รวมถึงเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง ออกจากฐานทัพโรตาและโมรอนทางตอนใต้ของสเปน หลังจากที่ผู้นำจากพรรคแรงงานสังคมนิยมของสเปนกล่าวว่าจะไม่อนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพเหล่านั้นเพื่อโจมตีอิหร่าน
ทรัมป์ อ้างถึงการที่สเปนปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ที่ให้สมาชิกนาโตทุกประเทศใช้จ่าย 5% ของ GDP ในด้านการป้องกันประเทศอีกครั้ง และกล่าวเสริมว่า "สเปนไม่มีอะไรที่เราต้องการเลย"
"ธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสเปน ผมมีสิทธิ์ที่จะหยุดมันได้ การคว่ำบาตร - ผมจะทำอะไรก็ได้ที่ผมอยากทำกับสเปน และเราอาจจะทำอย่างนั้นกับสเปน" เขากล่าว พร้อมแสดงความไม่พอใจอีกครั้งต่อคำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐฯ เมื่อเดือนที่แล้วที่ระบุว่า ภาษีนำเข้าทั่วโลกที่กว้างขวางที่สุดของเขานั้นผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ
แมร์ซ กล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมว่า เขาได้บอกกับ ทรัมป์ เป็นการส่วนตัวว่า สเปนไม่สามารถถูกกีดกันออกจากข้อตกลงทางการค้าที่บรรลุระหว่างบรัสเซลส์และวอชิงตันเมื่อปีที่แล้วได้
"ผมบอกว่าสเปนเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป และเราเจรจาเรื่องภาษีกับสหรัฐอเมริกาด้วยกันเท่านั้น หรือไม่ก็ไม่เจรจาเลย" เขากล่าว "ไม่มีทางที่จะปฏิบัติต่อสเปนอย่างเลวร้ายเป็นพิเศษได้"
ทรัมป์ ถามความเห็นของ เบสเซนต์ และเจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ต่อสาธารณะเกี่ยวกับการตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับสเปน
"ครับท่าน ผมคิดว่าเราจะคุยกับท่านเรื่องนี้" กรีเออร์ กล่าวตอบ "เรารู้ว่าท่านสามารถใช้อำนาจนี้ได้ และหากท่านจำเป็นต้องใช้เพื่อประกันความมั่นคงของชาติและเศรษฐกิจ เราก็จะทำ"
เบสเซนต์ กล่าวว่า ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ยืนยันอำนาจการคว่ำบาตรของ ทรัมป์ ภายใต้พระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ และเสริมว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ และกระทรวงพาณิชย์จะเริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับวิธีการลงโทษสเปนภายใต้กฎหมายการค้าอื่นๆ
ที่มา: รอยเตอร์