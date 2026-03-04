'เพนตากอน' เผยชื่อ 4 จาก 6 นายทหารมะกันดับใน Epic Fury

MGR Online - กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เปิดเผยตัวตนทหารสหรัฐฯ 4 จาก 6 นายที่เสียชีวิตในปฏิบัติการเอปิก ฟิวรี โดยเสียชีวิตที่ท่าเรือชูไอบา ทางตอนใต้ของคูเวตจากโดรนโจมตีของกองทัพอิหร่าน แบ่งเป็น หญิง 1 ชาย 3 สังกัดกองบัญชาการสนับสนุนที่ 103 ที่ไอโอวาทั้งหมด
เมื่อคืนวานนี้ (3 มี.ค. 69) กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) ได้ระบุตัวตนของทหารสหรัฐฯ 4 นาย จากทั้งหมด 6 นายที่เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านในคูเวตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ระหว่างการปฏิบัติการ Epic Fury
สำหรับนายทหารที่เสียชีวิตจากการโจมตีที่ท่าเรือชูไอบา (Port Shuaiba) ทางตอนใต้ของคูเวต แบ่งเป็นชาย 3 หญิง 1 ประกอบไปด้วย
1. ร้อยเอก โคดี คอร์ก (Capt. Cody Khork) วัย 35 ปี จากรัฐฟลอริดา
2. จ่าสิบเอก โนอาห์ ทีตเจนส์ (Sgt. 1st Class Noah Tietjens) วัย 42 ปี จากรัฐเนแบรสกา
3. จ่าสิบเอก นิโคล อามอร์ (Sgt. 1st Class Nicole Amor) วัย 39 ปี จากรัฐมินนิโซตา
และ 4. สิบเอก เดแคลน โคดี้ (Sgt. Declan Coady) วัย 20 ปี จากรัฐไอโอวา
ทหารทุกนายสังกัดกองบัญชาการสนับสนุนที่ 103 (103rd Sustainment Command) ของหน่วยทหารสำรองกองทัพบก ซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เมืองดิมอยน์ รัฐไอโอวา โดยทางเพนตากอนระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ตามรายงานจากหลายแหล่งข่าวระบุว่า ในขณะที่เกิดเหตุ บรรดาทหารกำลังปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารน็อคดาวน์ (trailer) ขนาด 3 คูหา ซึ่งไม่มีระบบป้องกันการโจมตีจากทางอากาศที่แข็งแกร่งพอ ในตอนที่ตัวอาคารดังกล่าวถูกโดรนกามิกาเซของอิหร่านพุ่งเป้าโจมตีโดยตรง
“การเสียสละของพวกเขา รวมถึงการเสียสละของครอบครัวพวกเขา จะไม่มีวันถูกลืมเลือน” พลโท โรเบิร์ต ฮาร์เตอร์ หัวหน้าหน่วยทหารสำรองกองทัพบกและผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารสำรองกองทัพบกสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์
“ในนามของหน่วยทหารสำรองกองทัพบก เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและคนที่พวกเขารัก” พลโท ฮาร์เตอร์ กล่าวเสริม “เรายังคงยึดมั่นในความมุ่งมั่นที่จะสดุดีเกียรติประวัติของเหล่าวีรชนผู้ล่วงลับ และพร้อมสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมรวมถึงครอบครัวของพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”