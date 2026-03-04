ไหนว่าสิ้นสภาพ!อิหร่านอ้างโจมตีโดนเรือพิฆาตUSในมหาสมุทรอินเดีย แม้อยู่ห่างจากชายแดนหลายร้อยกม.

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC) แถลงว่าได้ทำการโจมตีโดนเรือพิฆาตลำหนึ่งของอเมริกา ในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากชายแดนอิหร่านออกไปหลายร้อยกิโลเมตร ตามรายงานของเพรสทีวี สื่อมวลชนเตหะราน ความเคลื่อนไหวที่เป็นการโต้กลับคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่คุยโวว่าได้ทำลายกองเรือเรืออิหร่านจนสิ้นสภาพแล้ว
รายงานของเพรสทีวี ระบุว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านเผยแพร่ถ้อยแถลงดังกล่าวเมื่อวันอังคาร(3มี.ค.) อ้างว่าเรือพิฆาตของสหรัฐฯถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ "Ghadr-380" และ "Talaieh"
ขีปนาวุธ Ghadr เป็นขีปนาวุธพิสัยกลาง ที่มีระยะทำการสูงสุด 2,000 กิโลเมตร ออกแบบมาเพื่อการโจมตีที่แม่นยำและใช้งานอย่างรวดเร็ว
ส่วนขีปนาวุธ Talaieh เป็นระบบขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ ที่สามารถพุ่งถึงเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปสูงสุด 1,000 กิโลเมตร มันเป็นขีปนาวุธอัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายกลางภารกิจ เพิ่มเติมจากศักยภาพต่างๆในด้านยุทธศาสตร์
ถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุว่าระหว่างการโจมตีที่ทรงพลัง เป้าหมายอยู่ห่างจากชายแดนอิหร่านออกไป 600 กิโลเมตร พร้อมบอกว่าเรือพิฆาตลำดังกล่าวถูกโจมตีขณะกำลังเติมเชื้อเพลิงจากเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของสหรัฐฯ
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านปิดท้ายว่าการโจมตีโหมกระพือไฟลุกไหมเป็นบริเวณกว้างบนเรือทั้ง 2 ลำ
ทั้งนี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เปิดปฏิบัติการภายใต้รหัส True Promise 4 แก้แค้นการรุกรานรอบใหม่ของอิสราเอลและสหรัฐฯ ที่เริ่มเล็งเป้าถล่มสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้เมื่อวันเสาร์(28ก.พ.)
จนถึงตอนนี้พวกเขาโจมตีเป้าหมายที่อ่อนไหวและเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ต่างๆนานาภายในดินแดนยึดครองทั้งหลาย นอกเหนือจากการโจมตีตอบโต้เล่นงานผลประโยชน์ต่างๆนานามากมายของสหรัฐฯทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันตก ในนั้นรวมถึงผลประโยชน์ที่อยู่ในกาตาร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคูเวต
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านประกาศว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการ True Promise 4 ต่อไปจนกว่าบรรดาศัตรจะประสบความปราชัยโดยสิ้นเชิง
คำกล่าวอ้างของอิหร่านเกี่ยวกับการโจมตีเรือพิฆาตของสหรัฐฯ มีขึ้นแม้ว่าเมื่อวันอังคาร(3มี.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ คุยโวว่า ขณะนี้อิหร่านไม่สามารถใช้งานกองทัพเรือและกองทัพอากาศ รวมถึงระบบเรดาร์ปกป้องน่านฟ้าได้อีกต่อไป
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ หรือ เซนต์คอม (CENTCOM) ซึ่งดูแลปฏิบัติการของทหารสหรัฐฯในตะวันออกกลางเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา 4 วันของการสู้รบกับอิหร่าน กองทัพได้ทำลายเป้าหมายไปแล้วกว่า 1,700 เป้าหมาย
เป้าหมายที่ถูกทำลายมีทั้ง เรือดำน้ำ เรือรบ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ จุดปล่อยโดรนและยิงขีปนาวุธของอิหร่าน รวมทั้งศูนย์บัญชาการอีกหลายแห่งของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม
