อื้ออึง!อาวุธลับอิหร่าน'ขีปนาวุธระเบิดคลัสเตอร์' ปล่อยห่ากระสุนทะลวง'ไอรอนโดม'อิสราเอล(ชมคลิป)

مشهد جديد يوثق الضربات الصاروخية الإيرانية على مواقع الاحتلال في فلسطين. pic.twitter.com/Dw5m9PiSj3— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 1, 2026
วิดีโอที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นภาพที่เชื่อว่าน่าจะเป็นกระสุนย่อยของหัวรบระเบิดคริสเตอร์ของอิหร่าน กำลังสาดลงมาจากท้องฟ้ามุ่งลงสู่อิสราเอล ท่ามกลางการโจมตีด้วยขีปนาวุธลูกหนึ่ง ตามรายงานของไทม์สออฟอิสราเอล สื่อมวลชนยิวเอง
ไทม์สออฟอิสราเอล ระบุว่าในวิดีโอพบเห็นสะเก็ดอะไรบางอย่างหลายสิบลูก พุ่งเป็นริ้วอยู่บนท้องฟ้า อย่างไรก็ตามเบื้องต้น ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นกระสุนย่อยระเบิดคริสเตอร์ของอิหร่าน หรืออาจเป็นเศษซากจากขีปนาวุธ
ก่อนหน้านี้กองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอล เคยยืนยันว่าอิหร่านเคยยิงขีปนาวุธบรรทุกหัวระเบิดคลัสเตอร์เข้าใส่อิสราเอลมาก่อน ครั้งที่ทำศึกสงครามกันรอบแรกในเดือนมิถุนายน 2025
หัวรบของขีปนาวุธนี้ จะเปิดออกระหว่างพุ่งลงจากท้องฟ้า และกระจายกระสุนขนาดเล็ก ระเบิดขนาดราวๆ 2.5 กิโลกรัม ประมาณ 20 ลูก โจมตีเป้าหมายครอบคลุมอาณาบริเวณที่กว้างขวาง ในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร รายงานของไทม์สออฟอิสราเอลระบุ
(ที่มา:ไทม์สออฟอิสราเอล)