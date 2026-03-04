สงครามขยายวง!ฮิซบอลเลาะห์โจมตีฐานทัพอิสราเอลหลายแห่ง หลังยิวบุกภาคพื้นเลบานอนอ้างสร้างแนวป้องกัน

กลุ่มติดอาวุธเลบานอน "ฮิซบอลเลาะห์" ในวันอังคาร(3มี.ค.) เปิดเผยว่าได้เล็งเป้าหมายเล่นงานฐานทัพของอิสราเอลหลายแห่งและรถถังหลายคัน ตอบโต้กรณีที่รัฐยิวโจมตีป้อมปราการต่างๆนานาของทางกลุ่มในเลบานอน ในนั้นรวมถึงย่านชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุต
ความเคลื่อนไหวนี้ มีขึ้นในขณะที่มีรายงานว่าอิสราเอลเสริมกำลังจำนวนมากตามแนวชายแดน และรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ได้ให้อำนาจกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอล เปิดฉากรุกคืบและเข้ายึดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เพิ่มเติมในเลบานอน อ้างว่าเพื่อป้องกันการยิงโจมตีเข้าใส่ชุมชนตามแนวชายแดนของอิสราเอล
รายงานของเอเอฟพีระบุว่า อิสราเอล ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบชายเมืองทางใต้ของกรุงเบรุต และทางใต้ของประเทศ หลังประกาศแจ้งเตือนพลเรือนให้ทำการอพยพ ขณะที่เจ้าหน้าที่เลบานอนเปิดเผยในวันจันทร์(2 มี.ค.) มีประชาชนต้องพลัดถิ่นฐานแล้วกว่า 58,000 ราย ในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการโ๗มตี
อิสราเอลแถลงในตอนเช้าวันอังคาร(3มี.ค.) ว่าพวกเขาเริ่มปฏิบัติการโจมตีอย่างพร้อมเพียงรอบใหม่ ทั้งในกรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน และในกรุงเบรุต ต่อมาในวันเดียวกัน พวกเขาเผยว่าได้เล่นงานเป้าหมายต่างๆราว 60 เป้าหมาย ที่เป็นของฮิซบอลเลาะห์และองค์กรก่อการร้ายฮามาส
กองทัพอิสราเองยังได้ส่งทหารรุกเข้าไปในหลายพื้นที่ทางใต้ของเลบาอน ในสิ่งที่พวกเขาให้คำจำกัดความว่าเป็น "มาตรการป้องกันเชิงรุก" ตามแนวชายแดน
อิสราเอล คาทซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล ระบุว่าเขา "ให้อำนาจกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล(IDF) ในการรุกคืบและควบคุมตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เพิ่มเติมในเลบานอน เพื่อป้องกันการโจมตีชุมชนต่างๆของอิสราเอลที่อยู่ตามแนวชายแดน"
เลบานอน ถูกลากเข้าสู่สงครามภูมิภาคในวันจันทร์(2 มี.ค.) หลังฮิซบอลเลาะห์เริ่มโจมตีเข้าใส่อิสราเอล บอกว่าพวกเขาต้องการแก้แค้นให้กับ อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ที่ถูกสังหารระหว่างปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอล
มันกระตุุ้นให้อิสราเอลเปิดฉากโจมตีขนานใหญ่เข้าใส่เลบานอน ทำให้ทางรัฐบาลเลบานอนในวันจันทร์(2มี.ค.) ต้องออกมาประกาศห้ามฮิซบอลเลาะห์เคลื่อนไหวทางทหารในทันที
อย่างไรก็ตามในถ้อยแถลงแยกกันในวันอังคาร(3มี.ค.) ฮิซบอลเลาะห์อ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตี 11 รอบเข้าใส่อิสราเอล และบอกว่าสามารถเล่นงานรถถังอิสราเอลได้อย่างน้อย 5 คัน โดย 3 คันในนั้น อยู่ในดินแดนของเลบานอน โดยใช้ขีปนาวุธและอาวุธอื่นๆที่เหมาะสมในการโจมตี
ทางกลุ่มอ้างด้วยว่าได้ใช้โดรนและยิงจรวดโจมตีฐานทัพหลายแห่งทางเหนือของอิสราเอลและที่ราบสูงโกลัน ซึ่งถูกอิสราเอลยึดครองมาตั้งแต่ปี 1967 นอกจากนี้แล้วยังอ้างอีกว่าสามารถสอยร่วงโดรนลำหนึ่งของอิสราเอล เหนือท้องฟ้าเมืองนาบาติเยห์
"การโจมตีเป็นการตอบโต้การรุกรานของพวกก่อการร้ายอิสราเอล ที่มีต่อเมืองและหมู่บ้านของเลบานอนหลายสิบแห่ง" ฮิซบอลเลาะห์ระบุ
นับตั้งแต่ช่วงเช้าวันอังคาร(3 มี.ค.) เสียงไซเรนดังระงมทั่วแถบชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุต เตือนภัยการโจมตีทางอากาศ ที่เล่นงานอาคารหลายแห่ง ไม่นานหลังมีประกาศเตือนให้อพยพ ช่างภาพเอเอฟพีพบเห็นกลุ่มควันลอยพวงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
สถานีโทรทัศน์อัล-มานาร์ ของฮิซบอลเลาะห์ ระบุว่าสำนักงานใหญ่ของพวกเขาในเบรุตตกเป็นเป้าหมายการโจมตี และแถลงในตอนเช้าวันอังคาร(3มี.ค.) ว่าอิสราเอลเล็งเป้าเล่นงานสำนักงานของสถานีวิทยุอัล-นัวร์ ของฮิซบอลเลาะห์เช่นกัน
ที่เมืองไซดอน ทางภาคใต้ของเลบานอน ซึ่งรอดพ้นเป็นส่วนใหญ่จากสงครามระหว่างฮิซบอลเลาะห์กับอิสราเอลครั้งสุดท้าย ถูกโจมตีถึง 2 รอบ ในวันอังคาร(3มี.ค.)
(ที่มา:เอเอฟพี)