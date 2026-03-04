จับตา!ฝรั่งเศสส่งเรือบรรทุกเครื่องบินจ่ออิหร่านอีกด้าน อ้างปกป้องการเดินเรือจากวิกฤตตอ.กลาง

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ในวันอังคาร(3มี.ค.) เปิดเผยว่าฝรั่งเศสกำลังส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน "ชาร์ลส์ เดอ โกลล์" ไปยังตะวันออกกลาง และกำลังจัดตั้งแนวร่วม เพื่อจะช่วยรับประกันความปลอดภัยด้านการสัญจรทางทะเล ที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายจากวิกฤตที่ลุกลามบานปลายขึ้นเรื่อยๆในตะวันออกกลาง
ระหว่างกล่าวปราศรัยผ่านสถานีโทรทัศน์ มาครง บอกว่าความเคลื่อนไหวนี้มีความจำเป็น สืบเนื่องจากการปิดตายช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่เส้นทางเดินเรืออื่นๆอย่างคลองสุเอซและทะเลแดงถูกคุกคามจากความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ
"เรามีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ต้องปกป้อง เพราะว่าราคาน้ำมัน ราคาก๊าซและสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ กำลังถูกรบกวนอย่างรุนแรงจากสงครามครั้งนี้" มาครงระบุ พร้อมเผยฝรั่งเศสยังส่งเตือฟิเกตลำหนึ่งไปยังไซปรัส และได้สอยร่วงโดรนหลายลำเหนือท้องฟ้าบรรดาพันธมิตรในอ่าวอาหรับ โดยที่ฝูงบินขับไล่ราฟาล ถูกใช้งานในปฏิบัติการดังกล่าว
"เรามีข้อตกลงกลาโหม ที่เรามีพันธสัญญากับกาตาร์ คูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพาะชาติหลังสุดที่ตกเป็นเป้าหมาย และเราติดหนี้ความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเขา" มาครงบอก
เขาบอกต่อว่าฝรั่งเศส กำลังช่วยพลเมือง ที่ต้องการเดินทางออกจากภูมิภาค เดินทางออกมา และเที่ยวบิน 2 เที่ยว มีกำหนดเดินทางถึงกรุงปารีสในช่วงเย็นวันอังคาร(3มี.ค.) นอกจากนี้แล้วยังมีการเสริมมาตรการด้านความมั่นคงแก่หลายสถานที่ในฝรั่งเศส
มาครง ชี้ว่า อิหร่าน คือผู้รับผิดชอบหลักต่อปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอล แต่บอกว่า "อเมริกาและอิสราเอลตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหาร พวกเขาดำเนินการนอกกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเราไม่อาจเห็นพ้องด้วย"
(ที่มา:รอยเตอร์)