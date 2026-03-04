น้ำมันขึ้นอีก$3.5แต่ทองร่วงแรง หุ้นสหรัฐฯดิ่งหนัก วิตกสงครามอิหร่าน-อเมริกายืดเยื้อ

ราคาน้ำมันยังขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร(3มี.ค.) หลังอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางการสู้ระหว่างเตหะรานกับอิสราเอลและสหรัฐฯ ความกังวลว่าความขัดแย้งอาจลากยาวกว่าที่คาด ฉุดวอลล์สตรีทปิดลบหนัก อย่างไรก็ตามทองคำปรับลดผิดคาด ถูกฉุดจากการแข็งค่าของดอลลาร์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 3.33 ดอลลาร์ ปิดที่ 74.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 3.66 ดอลลาร์ ปิดที่ 81.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา อิหร่านปฏิบัติการแก้แค้น หลังสหรัฐฯโจมตีสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของประเทศ เปิดฉากโจมตีเป็นชุดๆเล่นงานฐานทัพของอเมริกาทั่วตะวันออกกลาง
ความขัดแย้ง นั่นหมายความว่า ช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวอันสำคัญ ต้องถูกปิดการเข้าออก
ช่องแคบฮอร์มุซ คือเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เชื่อมอ่าวเปอร์เซียสู่มหาสมุทรอินเดีย น้ำมันดิบมากกว่า 20% ของการบริโภคโลก หรือราว 17-20 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต้องผ่านจุดนี้
การปิดตายฮอร์มุซ มีขึ้นหลังจากอิหร่าน ขู่เผาเรือทุกลำที่ช่องผ่านช่องแคบแห่งนี้ ทั้งนี้การปิดตายดังกล่าว โหมกระพือความกังวลว่าจะทำให้ราคาพลังงานพุ่งทะยาน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบแรงในวันอังคาร(3 มี.ค.) นักลงทุนกังวลความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อาจยืดเยื้อกว่าที่คาดไว้ในเบื้องต้น
ดาวโจนส์ ลดลง 403.51 จุด (0.83 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,501.27 เอสแอนด์พี ลดลง 64.99 จุด (0.94 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,816.63 จุด แนสแดค ลดลง 232.17 จุด (1.02 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,516.69 จุด
นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้ง ที่เวลานี้ลากยาวเข้าสู่วันที่ 4 แล้ว โดยเฉพาะจากภาวะเงินเฟ้อ อันเนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นแรง อิสราเอลและสหรัฐฯยังคงถล่มเป้าหมายต่างๆทั่่วอิหร่าน กระตุ้นให้เตหะรานโจมตีแก้แค้นทั่วอ่าวอาหรับ ขณะเดียวกันความขัดแย้งก็ลุกลามสู่เลบานอนแล้ว
อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันกลับปรับลดในวันอังคาร(3มี.ค.) ถูกฉุดจากการแข็งค่าของดอลลาร์ แม้มีความกังวลเกี่ยวกับสงครามที่ลากยาวในตะวันออกกลาง โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 3.5 % ปิดที่ 5,123.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)