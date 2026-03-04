ฮือฮา! ราชายาเสพติดเม็กซิโกที่ทำให้ จนท. ความมั่นคงเม็กซิโกโดนโจมตีหลังเสียชีวิตถูกฝังอย่างหรูในโลงทองอย่างหรูอร่ามตา

เอเจนซีส์ - พิธีศพของ เนเมซิโอ โอเซกูเอรา เซอร์วานเตส (Nemesio Oseguera Cervantes) ที่รู้จักในชื่อ “เอล เมนโช” (El Mencho) ถูกจัดในวันจันทร์(2 มี.ค) รัฐกัวดาลาฮาราทางตะวันตกของเม็กซิโกซึ่งเป็นฐานที่มั่นของแก๊งยาเสพติดของตัวเอง
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวานนี้(3 มี.ค)ว่า ราชายาเสพติดแดนจังโก้ชื่อดังที่การเสียชีวิตของเขาเมื่อวันที่ 22 ก.พ ที่ผ่านมาทำให้เกิดความไม่สงบไปทั่วกว่า 20 รัฐและเจ้าน้าที่ความมั่นคงเม็กซิโกจำนวนมากถูกโจมตี แต่อย่างไรก็ตามพิธีศพของเขาถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
ทั้งนี้พบว่า เอล เมนโช ถูกฝังพร้อมโลงทองที่ดูหรูหราในพิธีที่เกิดขึ้นในวันจันทร์(2)ที่) รัฐกัวดาลาฮาราทางตะวันตกของ
เม็กซิโกซึ่งเป็นฐานที่มั่นของแก๊งยาเสพติดของตัวเอง
ดอกไม้เพื่อไว้อาลัยจำนวนมากถูกนำมาที่สำนักงานณาปณกิจก่อนพิธีเริ่ม รวมไปถึงมีชิ้นหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายไก่ตัวผู้อันเป็นสัญลักษณ์ของกีฬาชนไก่ที่เป็นกีฬาโปรดของเขา
ทั้งนี้ต้องใช้รถบรรทุกถึง 5 คันเพื่อบรรทุกไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการไว้อาลัยที่ไม่ประสงค์จะออกนามไปยังสุสานที่สำหรับพิธีฝัง
เป็นที่น่าประหลาดใจเช่นกันเพราะนอกจากนี้ยังพบว่า บรรดาผู้มาร่วมงานต่างพยายามปิดบังใบหน้าด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธีศพที่ยาวนานร่วมชั่วโมงเห็นจะได้ก่อนที่จะมีการนำโลงทองไปที่สุสานเพื่อทำการฝังหลังจากนั้น
อ้างอิงจากชาวบ้านที่อาศัยแถวนั้นพบว่า ถึงแม้ว่าโลงศพของเขาจะดูหรูหรามั่งคั่งแต่จุดที่ฝังที่เป็นบริเวณสุสานกลับเรียบง่ายแตกต่างจากราชายาเสพติดแดนจังโก้คนอื่นๆ
เอล เมนโช โดนสังหารเมื่อวันที่ 22 ก.พ ก่อนหน้าเมื่อหน่วยข่าวกรองทหารเม็กซิโกได้แอบตามหนึ่งในชู้รักไปยังที่ซ่อนบนภูเขาก่อนเกิดยิงปะทะกันพร้อมไปกับสมุนที่ติดตามเขาไม่กี่คน ทั้งหมดโดนวิสามัญในเวลาต่อมา
การตายของราชายาเสพติดตัวเอ้กลายเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโก คลอเดีย เชมบัม ที่เผชิญหน้าต่อแรงกดดันจากวอชิงตันให้ปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเฟนทานิล