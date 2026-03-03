เพนตากอนยืนยัน! สหรัฐฯ ไม่ได้คิดทำสงครามยืดเยื้อ 'ไม่มีวันจบ' ในตะวันออกกลาง

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ออกมาบรรเทาความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจะทำให้สหรัฐฯ เข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลาง แม้เจ้าหน้าที่ยังปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบเวลา และเตือนว่าอาจมีการสูญเสียของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอีกก็ตามที
สหรัฐฯ และอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษเมื่อวันเสาร์ (28 ก.พ.) ส่งผลให้ผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี เสียชีวิต เรือรบอิหร่านจมไปแล้ว 11 ลำ และเป้าหมายในอิหร่านถูกโจมตีมากกว่า 1,250 แห่ง
ในการแถลงข่าวครั้งแรกของเพนตากอนนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้น พลเอก แดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ต้องใช้เวลาในการบรรลุเป้าหมายทางทหารของสหรัฐฯ ในอิหร่าน
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ระบุเป้าหมายเหล่านั้นในเชิงการทหารเป็นหลัก โดยกล่าวว่า เพนตากอนต้องการทำลายกองทัพเรือของอิหร่าน และขีดความสามารถด้านขีปนาวุธที่อาจใช้เป็นเกราะกำบังความพยายามลับๆ ของเตหะรานในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคต แม้อิหร่านจะปฏิเสธว่าไม่ได้ต้องการมีอาวุธนิวเคลียร์ก็ตาม
“สำหรับสื่อและฝ่ายซ้ายทางการเมืองที่ตะโกนว่า ‘สงครามไม่มีวันจบสิ้น’ – หยุดเถอะ นี่ไม่ใช่อิรัก นี่ไม่ใช่สงครามที่ไม่มีวันจบสิ้น” เฮกเซธ ซึ่งเป็นอดีตพิธีกรของฟ็อกซ์นิวส์ และทหารผ่านศึกที่ประจำการในอิรักระหว่างปี 2005-2006 ก่อนจะถูกส่งไปประจำการในอัฟกานิสถาน กล่าว
อย่างไรก็ตาม เขาปฏิเสธคำถามของนักข่าวที่ถามเกี่ยวกับระยะเวลาของปฏิบัติการ โดยกล่าวว่า ทรัมป์ จะไม่ถูกบีบให้ตอบ แม้ว่าประธานาธิบดีจะกล่าวเป็นนัยเมื่อวันอาทิตย์ (1) ว่าการโจมตีอิหร่านอาจดำเนินต่อไปอีกราวๆ 4 สัปดาห์
- ความสูญเสียของสหรัฐฯ
ปฏิบัติการของสหรัฐฯ และอิสราเอลได้กระตุ้นให้อิหร่านตอบโต้ แต่กองกำลังสหรัฐฯ และพันธมิตรในภูมิภาคได้สกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธที่อันตรายที่สุดไว้ได้หลายลูก
อย่างไรก็ตาม การโจมตีบางส่วนประสบความสำเร็จในการสร้างความสูญเสียให้กับสหรัฐฯ โดยกองทัพสหรัฐฯ แถลงยอมรับเมื่อวันจันทร์ (2);ว่ามีทหารอเมริกันเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 6 นายจากปฏิบัติการในอิหร่าน
ทั้งนี้ ยังมีทหารอเมริกันอีก 6 นายได้รับบาดเจ็บเมื่อวันจันทร์ (2) จากเหตุการณ์ที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของคูเวตยิงเครื่องบินขับไล่ F-15 ตก 3 ลำโดยไม่ได้ตั้งใจ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุว่า ยังทหารอเมริกันอีกหลายนายได้รับบาดเจ็บสาหัส
"เราคาดว่าจะสูญเสียเพิ่มเติม" พล.อ. เคน กล่าวในการแถลงข่าว พร้อมเสริมว่าสหรัฐฯ จะพยายามลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด แต่ "นี่คือปฏิบัติการรบครั้งใหญ่"
- สงครามที่เลือกเอง?
พรรคเดโมแครตกล่าวหาว่า ทรัมป์ กำลังเสี่ยงชีวิตชาวอเมริกันเพื่อสงครามที่เขาเลือกจะทำเอง (war of choice) และวิพากษ์วิจารณ์ข้ออ้างของ ทรัมป์ ในการละทิ้งการเจรจาสันติภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้โอมานซึ่งทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยยืนยันว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
ทรัมป์ กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่า อิหร่านกำลังจะพัฒนาระบบขีปนาวุธเพื่อโจมตีสหรัฐฯ ในเร็วๆ นี้
คำกล่าวอ้างเรื่องขีปนาวุธของเขานั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากรายงานข่าวกรองของสหรัฐฯ และดูเหมือนจะเกินจริง ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับรายงานเหล่านั้น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ ทรัมป์ ยอมรับในการประชุมลับกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาเมื่อวันอาทิตย์ (1) ว่า ไม่มีข้อมูลข่าวกรองใดบ่งชี้ว่าอิหร่านวางแผนที่จะโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ก่อน ตามคำยืนยันจากแหล่งข่าวสองรายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้
นั่นดูเหมือนจะขัดแย้งกับคำกล่าวของพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายบริหารเมื่อวันเสาร์ (28) ที่ว่า ทรัมป์ ตัดสินใจโจมตีอิหร่านส่วนหนึ่งเนื่องจากมีสัญญาณบ่งชี้ว่า อิหร่านอาจโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง "แบบชิงลงมือก่อน"
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่รายหนึ่งกล่าวว่า ทรัมป์ จะไม่ "นิ่งเฉยและปล่อยให้กองกำลังอเมริกันในภูมิภาคนี้ต้องรับการโจมตี"
ผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสในช่วงสุดสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า มีชาวอเมริกันเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่สนับสนุนการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกังวลเรื่องความสูญเสียต่อทหารอเมริกัน ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าอาจส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของ ทรัมป์ และรีพับลิกันก่อนศึกเลือกตั้งกลางเทอมในเดือน พ.ย.
- การเสริมกำลังยังคงดำเนินต่อไป
ขณะที่สงครามทางอากาศระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านขยายวงกว้างขึ้นในวันจันทร์ (2) พล.อ. เคนกล่าวว่า การเสริมกำลังทางทหารของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าจะมีการส่งกำลังครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การรุกรานอิรักในปี 2003 แล้วก็ตาม
แม้จะมีการโจมตีจากสหรัฐฯ และอิสราเอล แต่กลุ่มผู้นำทางศาสนาหัวอนุรักษนิยมในอิหร่านก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยอมลดอำนาจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชี้ว่าอำนาจทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอล โดยไม่มีกองกำลังติดอาวุธภาคพื้นดิน อาจไม่เพียงพอที่จะขับไล่พวกเขาออกไปได้
เฮกเซธ ยืนยันว่า ยังไม่มีการส่งทหารสหรัฐฯ ภาคพื้นดินเข้าไป แต่ก็ไม่ตัดความเป็นไปได้นั้น
“เราจะไม่พูดถึงสิ่งที่เราจะทำหรือไม่ทำ” เฮกเซธกล่าว “ประธานาธิบดี ทรัมป์ รับรองว่า ศัตรูของเราเข้าใจว่าเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อผลประโยชน์ของอเมริกา”
"แต่เราไม่ได้โง่เรื่องนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเอาคน 200,000 คนเข้าไปอยู่ที่นั่น แล้วอยู่นานถึง 20 ปีหรอก"
ที่มา: รอยเตอร์