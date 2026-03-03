เอาเข้าแล้ว! ยอดดับทหารอเมริกันพุ่ง 6 ที่ฐานคูเวตไม่มีไซเรนเตือนดังล่วงหน้า ฐานสหรัฐฯใน "บาห์เรน" โดนมิสไซล์โจมตีเสียหาย สื่อมะกันเผย "ภรรยาคาเมเนอี" ดับตามสามีหลังทนพิษบาดแผลไม่ไหว

เอเจนซีส์ – ตัวเลขทหารอเมริกันเสียชีวิตระหว่างอิหร่านโจมตีเมืองท่าคูเวตเพิ่มเป็น 6 นายล่า สุดระทึกไม่มีเสียงไซเรนเตือนดังก่อนหน้า ส่วนฐานทัพอากาศสหรัฐฯในบาห์เรนได้รับความเสียหายหรือโดนทำลายหลังโดนห่ามิสไซล์อิหร่าน Operation True Promise 4 ขณะที่สื่ออเมริกันเผยภรรยาผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านเสียชีวิตตามสามีหลังบาดเจ็บสาหัสทนพิษบาดแผลไม่ไหว
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(3 มี.ค)ว่า กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM ออกแถลงการณ์ในบ่ายวันจันทร์(2)ยืนยันว่า ยอดเสียชีวิตทหารอเมริกันจากการโดนโจมตีที่ท่าเรือ Shuaiba port อยู่ที่ 6 คน
เกิดขึ้นหลังพบจำนวนทหารที่เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 นาย
ทั้งนี้ก่อนหน้าในช่วงต้นของวันจันทร์(2) รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ แถลงอ้างว่า เป็นการโจมตีศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีสหรัฐฯที่มีทหารอเมริกันเสียชีวิต ซึ่งพบว่ามีการโจมตีทางอากาศ 1 ครั้งเกิดขึ้นโดย CNN ได้เปิดเผยช่วงต้นว่าน่าจะเป็นการโจมตีจากโดรน
แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่า เป็นการโจมตีทางตรงเกิดที่ท่าเรือพลเรือนคูเวตในเช้าวันอาทิตย์(1) เมื่อหลังเวลา 09.00น.ตามเวลาท้องถิ่น โดยจุดที่โจมตีเป็นอาคารที่มีขนาดความกว้างของตู้คาโก้ที่กว้างเป็น 3 เท่าของขนาดปกติและมีพื้นที่ออฟฟิศอยู่ด้านใน
การโจมตีเกิดขึ้นเร็วมากและไม่มีเสียงไซเรนเตือนดังล่วงหน้าเพื่ออพยพเจ้าหน้าที่ออกไปหลบในบังเกอร์ แหล่งข่าวเปิดเผย หลังการโจมตีพบว่าไฟยังคงลุกไหม้บางส่วนของที่ตั้งซึ่งเป็นฐานปฎิบัติการชั่วคราวพร้อมผนังของตู้คอนเทนเนอร์พังจากแรงระเบิด
ขณะเดียวกันที่ฐานทัพอเมริกันในบาห์เรนมีรายงานเสียหายหลังโดนอิหร่านโจมตีเช่นกัน
เดอะมิเรอร์ของอังกฤษรายงานวันนี้(3)ว่า สื่ออิหร่านรายงานว่าเตหะรานส่งโดรนและมิสไซล์เข้าทำลายฐานทัพอากาศสหรัฐฯในบาห์เรน
การโจมตีเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้(3) ท่ามกลางปฎิบัติการตอบโต้กลับจากอิหร่านไปทั่วตะวันออกกลางหลังสหรัฐฯ-อิสราเอลร่วมมือกันลอบสังหารผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน คาเมเนอี และทำลายแกนนำทางความมั่นคงอิหร่านทิ้งทั้งรัฐมนตรีกลาโหมอิหร่าน ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม และมีรายงานว่าอดีตผู้นำสายเหยี่ยวเชิดชูโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน มาห์มูด อาห์มิเนจาด เสียชีวิตแต่ข่าวยังสับสนว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่
ล่าสุดมีรายงานว่า ภรรยาของผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี เสียชีวิตเช่นกันหลังทนพิษบาดแผลไม่ไหวหลังการโจมตีวันเสาร์(28 ก.พ) อ้างอิงจากการรายงานของเดอะฮิลล์ของสหรัฐฯวานนี้(2)
โดยในการรายงานของสื่อทางการอิหร่าน Press TV บนแพลตฟอร์ม X เมื่อเช้าวันจันทร์(2) ระบุว่า ภรรยาผู้นำอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอีที่ล่วงลับนั้นได้รับบาดเจ็บในการโจมตีจากสหรัฐฯ-อิสราเอลและในเวลาต่อมาเสียชีวิตจากบาดแผลเหล่านั้น
เดอะฮิลล์ชี้ว่า ขณะที่สื่ออิสราเอล ไทม์สออฟอิสราเอลได้ชี้ว่า ภรรยาคือ มานซัวเรห์ โคจาสเตห์ ( Mansoureh Khojasteh) วัย 78 ปีอยู่ในขั้นโคม่ามาตั้งแต่การโจมตีวันเสาร์(28 ก.พ) คนทั้งสองแต่งงานเมื่อปี 1964
การโจมตีระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯย่างเข้าสู่วันที่ 4 สถานทูตสหรัฐฯในซาอุดีอาระเบียก่อนหน้าโดนโจมตีด้วยโดรน 2 ตัว
สำนักข่าวฟาร์ส์ นิวส์ของอิหร่านรายงานอ้างว่า โดรนและมิสไซล์ของ IRGC ในระลอกที่ 14 ของปฎิบัติการ Operation True Promise 4 เมื่อรุ่งสางได้ทำลายอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐฯในภูมิภาคชีค ไอซา (Sheikh Isa) และการโจมตีอ้างอิงจากบีบีซีของอังกฤษระบุว่า ทำให้ถังเก็บเชื้อเพลิงระเบิด