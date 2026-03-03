มะกันแห่ติดแฮชแท็ก #SendBarron เรียกร้อง 'ลูกชายทรัมป์' เป็นทหารออกรบ หลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่าน

แฮชแท็ก #SendBarron กำลังฮิตติดเทรนด์ในโซเชียลมีเดียสหรัฐฯ หลังจากมีคนทำเว็บไซต์เสียดสีเรียกร้องให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ส่ง 'บาร์รอน ทรัมป์' ลูกชายคนเล็กเข้าเป็นทหารรับใช้ชาติ
หลังจากที่สหรัฐฯ จับมือกับอิสราเอลเปิดศึกโจมตีและสังหารผู้นำอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ทรัมป์ เริ่มถูกวิจารณ์ว่าแสดงท่าทีไม่แยแสต่อการเสียชีวิตของทหารอเมริกันในความขัดแย้งนี้ และทำให้ผู้คนเกิดคำถามว่า เขาจะรู้สึกแตกต่างออกไปหรือไม่หากลูกชายตัวเองถูกส่งไปประจำการ
เว็บไซต์ Draftbarrontrump.com ถูกสร้างขึ้นโดยโทบี มอร์ตัน อดีตนักเขียนบทของซีรีส์ South Park ในช่วงปฏิบัติการ Operation Epic Fury ซึ่งสหรัฐฯ และอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่ออิหร่าน
มอร์ตัน ซึ่งดูแลเว็บไซต์ล้อเลียนทางการเมืองหลายสิบแห่ง เริ่มภารกิจการเยาะเย้ยครั้งล่าสุดของเขาด้วยการเขียนลงบนเว็บไซต์ Draftbarrontrump.com ว่า “อเมริกาแข็งแกร่งเพราะผู้นำแข็งแกร่ง”
“ประธานาธิบดี ทรัมป์ พิสูจน์ให้เห็นอยู่ทุกวัน” ข้อความบนหัวเว็บไซต์ระบุ “แน่นอนว่า บาร์รอน ลูกชายของเขา พร้อมอย่างยิ่งที่จะปกป้องประเทศที่พ่อของเขาบัญชาการอย่างกล้าหาญ”
บนเว็บไซต์ยังมีการลงภาพพ่อและลูกทรัมป์อยู่ด้วยกัน โดยดูเหมือนจะออกแบบมาเพื่อเลียนแบบโปสเตอร์เกณฑ์ทหาร
ข้อความยังระบุต่อไปว่า “เว็บไซต์นี้อุทิศให้กับการยกย่องเสียงที่แข็งแกร่งและกล้าหาญที่สุดในสงคราม เมื่ออำนาจถูกส่งออกไปต่างประเทศ ความแข็งแกร่งย่อมมีอยู่ภายในประเทศ หากคุณกำลังมองหาพันธุกรรมที่พิสูจน์แล้ว ความกล้าหาญที่สืบทอดมา และความมุ่งมั่นที่ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ จงอย่ามองหาที่ไหนไกลไปกว่าครอบครัวทรัมป์ ความเป็นผู้นำเริ่มต้นจากที่ใดที่หนึ่ง”
เว็บไซต์ยังมีการลงภาพประธานาธิบดี ทรัมป์ กำลังงีบหลับ และจบลงด้วยคำว่า “Dog Bless Barron”
นอกจากนี้ ยังมีคำคมปลอมๆ ที่อ้างว่ามาจากสมาชิกในครอบครัว ทรัมป์ อยู่หลายประโยค รวมถึงประโยคหนึ่งที่อ้างว่าเป็นคำพูดของประธานาธิบดีเอง
“ผู้คนเข้ามาหาผมด้วยน้ำตาคลอเบ้า แล้วพูดว่า ‘ท่านครับ ท่านแข็งแกร่งที่สุด ส่งบารอนไปรบเถอะ’ ผมแข็งแกร่งมาตลอด แข็งแกร่งมาก แข็งแกร่งกว่าที่ใครคาดคิด บางคนบอกว่าผมแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา และความแข็งแกร่งนั้นสำคัญ เชื่อผมเถอะ” คำพูดปลอมดังกล่าวระบุ
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียหลายพันคนต่างรีบแสดงความคิดเห็นสนับสนุนข้อความบนเว็บไซต์ล้อเลียนนี้
“#SendBarron การส่งไปครั้งนี้จะเป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับทหารของเรา และแสดงความขอบคุณสำหรับการเสียสละที่พวกเขากระทำอยู่ทุกวัน” ชาวเน็ตรายหนึ่งโพสต์บน X
อีกคนหนึ่งเสริมว่า “ประธานาธิบดีกำลังพักผ่อนอยู่ที่คันทรีคลับของตัวเอง ขณะที่กำลังจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่ 2 #SendBarron”
ประเด็นเรื่องการเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องที่สร้างความกระอักกระอ่วนให้กับครอบครัว ทรัมป์ ตลอดมา โดยตัว ทรัมป์ เองก็เคยอ้างการวินิจฉัยว่าเป็นโรค "กระดูกงอก" เพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารในสงครามเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม บาร์รอน อาจมีเหตุผลที่สมควรมากกว่าพ่อของเขาในการหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร
บุตรชายคนเล็กของ ทรัมป์ มีรูปร่างสูงใหญ่ถึง 6 ฟุต 9 นิ้ว มากกว่าใครๆ ในครอบครัว และเกินกว่าระดับความสูงที่กำหนดเอาไว้สำหรับกองทัพส่วนใหญ่
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองกำลังรักษาชายฝั่ง และกองทัพอวกาศ กำหนดความสูงสูงสุดไว้ที่ 6 ฟุต 8 นิ้ว ขณะที่หน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ กำหนดความสูงสูงสุดไว้ที่ 6 ฟุต 6 นิ้ว
