เปิดภาพ 'พระราชวังโกเลสตาน' มรดกโลกอิหร่าน เสียหายหนักจากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมรดกทางวัฒนธรรมของอิหร่านกล่าวว่า พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ในกรุงเตหะราน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อเร็วๆ นี้ และเตหะรานเตรียมจะส่งรายงานอย่างเป็นทางการไปยังยูเนสโก
รัฐมนตรี เรซา ซาเลฮี-อามิรี กล่าวขณะไปตรวจเยี่ยมสถานที่เกิดเหตุว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารแห่งนี้ไม่ใช่แค่การโจมตีตัวอาคารเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำลาย "เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและของชาติอิหร่าน" ด้วย
ด้านสำนักข่าว ISNA รายงานว่า "หลังจากการโจมตีร่วมกันของสหรัฐฯ และอิสราเอลที่จัตุรัสอารักทางตอนใต้ของกรุงเตหะรานเมื่อเย็นวันอาทิตย์ (1) บางส่วนของพระราชวังโกเลสตานได้รับความเสียหาย" พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า หน้าต่าง ประตู และกระจก ล้วนได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด
สำนักข่าว Mehr ของอิหร่านก็เผยแพร่รายงานในลักษณะเดียวกัน
องค์การยูเนสโกแสดงความกังวลต่อการคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั่วตะวันออกกลางท่ามกลางสงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้น
พระราชวังโกเลสตานเป็นกลุ่มอาคารและสวนเก่าแก่ที่มีการก่อสร้างย้อนไปถึงรัชสมัยของชาห์ทาห์มาสที่ 1 แห่งราชวงศ์ซาฟาวิด ในสมัยราชวงศ์ซานด์ พระราชวังแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ประทับของ การิม ข่าน อยู่ช่วงสั้นๆ และในสมัยราชวงศ์กาจาร์ได้มีการขยายเพิ่มเติมอย่างกว้างขวางเพื่อรองรับพระราชวงศ์ในเมืองหลวงแห่งใหม่ ในสมัยราชวงศ์ปาห์ลาวี พระราชวังแห่งนี้ใช้สำหรับพิธีการต่างๆ และต้อนรับประธานาธิบดีและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศ สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในเดือน ก.ค. ปี 2013
ที่มา: Iran International, Al Jazeera, Wana News Agency