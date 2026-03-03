เดี๋ยวได้รู้!ทรัมป์เดือดส่งสัญญาณแก้แค้น โดรนอิหร่านโจมตีสถานทูตสหรัฐฯในซาอุฯ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศกร้าวว่า การแก้แค้นเหตุโจมตีสถานทูตสหรัฐฯในกรุงริยาด เช่นเดียวกับการตายของบุคลากรทางทหารของอเมริกา ระหว่างทำศึกความขัดแย้งกับอิหร่าน "จะมีความชัดเจนเร็วๆนี้" บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของปฏิบัติการแก้แค้น
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ NewsNation ทรัมป์กล่าวว่า "คุณจะได้พบคำตอบเร็วนี้ ว่าสหรัฐฯจะตอบโต้อย่างไร" อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากเป็นที่ยืนยันแล้วว่า สถานทูตอเมริกาในกรุงริยาด ถูกโดรนโจมตี ที่ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบีย อ้างว่ามันก่อไฟลุกไหม้อย่างจำกัดและสร้างความเสียหายทางกายภาพเพียงเล็กน้อย
ตามหลังการโจมตี สถานทูตสหรัฐฯออกประกาศแจ้งเตือนให้หลบภัยในที่พัก สำหรับพลเมืองที่อยู่ในกรุงริยาด รวมถึงเมืองเจดดาห์และเมืองดาห์ราน
ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในเรื่องนี้กับ เคลลี เมเยอร์ ผู้สื่อข่าวของ NewsNation ซึ่งต่อมาได้โพสต์เล่าเรื่องราวการสนทนาบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ "ในปฏิกิริยาตอบสนองแรกของเขาต่อเหตุโจมตีสถานทูตสหรัฐฯในริยาด ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ บอกผมว่า คุณจะได้คำตอบเร็วๆนี้ ว่าเขาจะแก้แค้นอย่างไร"
การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางปฏิบัติการของอิหร่าน ที่ยิงขีปนาวุธและปล่อยโดนถล่มประเทศต่างๆในอ่าวอาหรับ ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพอเมริกา หลังจากสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันเสาร์(28ก.พ.)
(ที่มา:อัลอาราบียาห์)