เผยตัวต้นเหตุ! 'รูบิโอ' ชี้แผนของ 'อิสราเอล' ที่จะโจมตีอิหร่านก่อน บีบให้สหรัฐฯ ต้องตัดสินใจ 'ร่วมวง' ทำสงครามเพราะกลัวอิหร่าน 'แก้แค้น'

มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์ (2 มี.ค.) ว่า แผนการโจมตีอิหร่านของ "อิสราเอล" ที่คาดว่าจะกระตุ้นให้อิหร่านหันมาแก้แค้นกองกำลังอเมริกัน เป็นสาเหตุให้สหรัฐฯ ตัดสินใจดำเนินการโจมตีเตหะรานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
รูบิโอ รวมถึง พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จอห์น แรตคลิฟฟ์ ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลาง (ซีไอเอ) และพลเอก แดน เคน ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีอิหร่านให้ผู้นำรัฐสภาทราบ 2 วันหลังจากที่กองกำลังอิสราเอลและสหรัฐฯ เริ่มทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายในอิหร่าน
“เรารู้ว่าจะมีปฏิบัติการของอิสราเอล (ต่ออิหร่าน) เรารู้ว่านั่นจะนำไปสู่การโจมตีต่อกองกำลังสหรัฐฯ และเรารู้ว่าหากเราไม่โจมตีพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะเริ่มการโจมตีเหล่านั้น เราจะต้องสูญเสียกำลังพลมากกว่านี้” รูบิโอ บอกกับผู้สื่อข่าว
ด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันหลายคนก็ชี้ว่า นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด "ภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามา" ซึ่งบีบให้สหรัฐฯ ต้องตอบโต้
"เนื่องจากอิสราเอลตั้งใจที่จะลงมือ ไม่ว่าจะมีสหรัฐฯ ร่วมมือหรือไม่ก็ตาม ผู้บัญชาการสูงสุดและฝ่ายบริหารของเรา...จึงต้องตัดสินใจอย่างยากลำบาก" ไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากการบรรยายสรุปข้อมูลลับ
"ในความเห็นของผม ณ ขณะนี้...กองทัพของเราและผู้บัญชาการสูงสุด กำลังดูแลการดำเนินการที่จำกัดขอบเขต จำกัดวัตถุประสงค์ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการป้องกันประเทศของเรา ผมคิดว่าปฏิบัติการนี้จะยุติลงอย่างรวดเร็ว" จอห์นสัน กล่าว
เมื่อวันเสาร์ (28 ก.พ.) อิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอล อธิบายว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่ออิหร่านเป็นการโจมตีแบบชิงลงมือก่อน
อิหร่านกล่าวว่า การโจมตีของสหรัฐฯ เป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุผล และเกิดขึ้นในขณะที่เตหะรานและวอชิงตันกำลังเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กันอยู่
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่าสหรัฐฯ เผชิญกับภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาจากอิหร่าน ซึ่งเป็นเหตุผลที่สมควรแก่การทำสงคราม แม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนของสหรัฐฯ วิจารณ์ว่าเขาไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆ มาสนับสนุนการประเมินดังกล่าว
สมาชิกพรรคเดโมแครตชี้ว่า รัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ ให้อำนาจแก่สภาคองเกรสแต่เพียงผู้เดียวในการประกาศสงคราม -- ไม่ใช่ประธานาธิบดี และ ทรัมป์ ไม่ควรเริ่มปฏิบัติการที่เขาบอกว่าอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติก่อน
พวกเขายังตำหนิฝ่ายบริหารที่ไม่สามารถนำเสนอเหตุผลที่สอดคล้องกันสำหรับการโจมตีอิหร่านในขณะนี้ และตั้งคำถามว่า ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เป็นตัวกำหนดนโยบายหรือไม่
มาร์ค วอร์เนอร์ ส.ว.เดโมแครตจากรัฐเวอร์จิเนีย กล่าวว่า ภายใน 1 สัปดาห์รัฐบาลสหรัฐฯ ได้อ้างสารพัดเหตุผลสำหรับการโจมตีอิหร่าน เริ่มจากการทำลายโครงการนิวเคลียร์ ต่อด้วยการยุติการพัฒนาขีปนาวุธ การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง และล่าสุดคือการจมเรือรบของอิหร่าน ทว่าพวกผู้ช่วยระดับสูงของ ทรัมป์ กลับไม่สามารถให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือได้ว่า สหรัฐฯ กำลังเผชิญกับภัยคุกคามเร่งด่วนจริงๆ
“ผมยืนหยัดเคียงข้างอิสราเอลอย่างมั่นคง แต่ผมเชื่อว่าในท้ายที่สุด เมื่อเราพูดถึงการส่งทหารอเมริกันไปเสี่ยงอันตราย เมื่อเรามีทหารอเมริกันเสียชีวิต และคาดว่าจะมีการสูญเสียเพิ่มขึ้นอีก จะต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาต่อผลประโยชน์ของอเมริกา ผมยังคิดว่ามาตรฐานนั้นยังไม่ได้รับการบรรลุ” วอร์เนอร์ กล่าว
ภายในเย็นวันจันทร์ (2) มีทหารอเมริกันเสียชีวิตในความขัดแย้งนี้แล้วอย่างน้อย 6 นาย
