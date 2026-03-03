ด่วน!!เกิดระเบิดตูมสนั่นไฟลุกท่วมสถานทูตUSในซาอุฯ ถูกโดรนอิหร่านโจมตี

โดรน 2 ลำโจมตีสถานทูตสหรัฐฯในกรุงริยาด จากการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบีย หลังมีรายงานเกิดระเบิดตูมสนั่นและพบเห็นกลุ่มควันมหึมาลอยพวยพุ่งขึ้นจากสถานที่ดังกล่าว
โฆษกกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบีย เผยว่าโดรน 2 ลำโจมตีเข้าใส่สถานทูตสหรัฐฯในกรุงริยาด ในตอนเช้าวันอังคาร(3มี.ค.) แต่อ้างว่ามันก่อให้เกิดไฟไหม้ขนาดเล็กน้อย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความเคลื่อนไหวของอิหร่าน ที่เดินหน้ายุทธการโจมตีแก้แค้น ทั่วอ่าวอาหรับ
"สถานทูตสหรัฐฯในริยาดถูกโจมตีโดนโดรน 2 ลำ จากการประเมินเบื้องต้น การโจมตีก่อไฟไหม้อย่างจำกัดและสร้างความเสียหายทางกายภาพเล็กน้อยแก่ตัวอาคาร" ถ้อยแถลงระบุ ขณะที่เอเอฟพีอ้างคำสัมภาษณ์ของพวกผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าพบเห็นกลุ่มควันลอยพวยพุ่งจากอาคารอันเป็นที่ตั้งของสถานทูตสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ ระบุว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวและพบเห็นเปลวไฟลุกโชนที่สถานทูตสหรัฐฯในริยาด ในตอนเช้าวันอังคาร(3มี.ค.) เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตอนเช้ามืด ซึ่งยังไม่มีใครอยู่ภายในตัวอาคาร
เอเอฟพีรายงานแหล่งข่าวใกล้ชิดกองทัพซาอุดีอาระเบีย ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบีย สกัดโดรนได้ 4 ลำ ที่เล็งเป้าโจมตีเล่นงานที่ตั้งสถานทูตในกรุงริยาด
ตามหลังเกิดเหตุการณ์ สถานทูตสหรัฐฯออกประกาศแจ้งเตือนให้หลบภัยในที่พัก สำหรับพลเมืองที่อยู่ในกรุงริยาด รวมถึงเมืองเจดดาห์และเมืองดาห์ราน
การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางปฏิบัติการของอิหร่าน ที่ยิงขีปนาวุธและปล่อยโดนถล่มประเทศต่างๆในอ่าวอาหรับ ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพอเมริกา หลังจากสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันเสาร์(28ก.พ.)
(ที่มา:เอเอฟพี/รอยเตอร์)