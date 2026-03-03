ไม่จบง่ายๆ!ทรัมป์กร้าวพร้อมทำสงครามยืดเยื้อเหมือนกัน โวถล่มแล้ว1พันเป้าหมาย-จมเรือรบอิหร่าน10ลำ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันจันทร์(2มี.ค.) ระบุออกคำสั่งโจมตีอิหร่าน เพื่อขัดขวางโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ ประกาศจะเดินหน้าสงครามยาวนานตราบใดที่มีความจำเป็น ขณะเดียวกันก็อวดอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีนั้น ได้จมเรือรบของอิหร่านไปแล้ว 10 ลำ และถล่มเป้าหมายต่างๆไปมากกว่า 1,000 แห่ง
ทรัมป์ กล่าวอ้างโดยปราศจากหลักฐานใดๆ ว่าภัยคุกคามจากอิหร่านคืบคลานเข้ามาแล้ว ครั้งที่เขาตัดสินใจออกคำสั่งโจมตี ทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯ ได้สังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน จมเรือรบของอิหร่านหลายลำ และถล่มเป้าหมายต่างไปมากกว่า 1,000 แห่ง จนถึงตอนนี้
"นี่คือโอกาสสุดท้ายที่ดีที่สุดของเรา ในการลงมือโจมตีและกำจัดภัยคุกคามที่ไม่อาจอดทนได้ จากระบอบการปกครองป่วยๆและชั่วร้ายนี้" ทรัมป์กล่าวในกิจกรรมหนึ่ง ที่ห้องตะวันออกของทำเนียบขาว
ทรัมป์ กลับสู่ทำเนียบขาวหลังไปอยู่ในฟลอริดาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ และให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสงครามอย่างครอบคลุมที่สุด จากเดิมที่เพียงเผยแพร่ข้อความทางวิดีโอ 2 คลิแและให้สัมภาษณ์แบบสั้นๆกับพวกผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเปิดศึกความขัดแย้งครั้งนี้
ทั้งนี้ ทรัมป์ ผู้ซึ่งเคยส่งเสียงสนับสนุนมาช้านาน ให้ยุติการมีส่วนเกี่ยวข้องของสหรัฐฯในสงครามต่างๆในต่างแดน กล่าวต่อว่ายุทธการทางทหารของอเมริกาในอิหร่าน มีความคืบหน้ามากกว่าแผนที่วางเอาไว้ อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม เขาคาดการณ์ว่ายุทธการของสหรัฐฯอาจใช้เวลาราวๆ 4 ถึง 5 สัปดาห์ แต่ก็อาจยาวนานกว่านั้น
"เรามีกองทัพที่เข้มแข็งและทรงพลังที่สุดในโลก และเราจะคว้าชัยชนะอย่างง่ายๆ เรามีความก้าวหน้ามากกว่าที่คาดการณ์หลายเท่า อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเร็วหรือช้ามันก็โอเค ตั้งแต่แรกเริ่ม เราคาดหมายไว้ที่ 4 สัปดาห์ ถึง 5 สัปดาห์ แต่เรามีศักยภาพนานกว่านั้นมาก" เขากล่าว
ประธานาธิบดีสหรัฐฯรายนี้ กล่าวต่อว่าหลักสำคัญของการสู้รบครั้งนี้คือ ขัดขวางอิหร่านจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเตหะรานปฏิเสธมาตลอด และขจัดโครงการขีปนาวุธพิสัยไกล "ระบอบการปกครองอิหร่านที่ติดอาวุธขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธนิวเคลียร์ จะเป็นภัยคุกคามที่ไม่อาจทนได้ต่อตะวันออกกลาง แต่รวมไปถึงประชาชนชาวอเมริกาเช่นกัน"
คำกล่าวอ้างของ ทรัมป์ ที่ว่าเร็วๆนี้อิหร่านจะมีขีปนาวุธที่สามารถโจมตีได้ถึงสหรัฐฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรายงานข่าวกรองของอเมริกาเอง และดูเหมือนเป็นคำกล่าวอ้างที่เกินจริง ตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้
ทรัมป์ กล่าวว่ากองทัพสหรัฐฯจมเรือรบอิหร่านแล้ว 10 ลำ "พวกมันแน่นิ่งอยู่ที่ก้นทะเล" และแสดงความมั่นใจเกี่ยวกับความสำเร็จของยุทธการโจมตีอิหร่านในครั้งนี้ "วันนี้ กองทัพอเมริกาเดินหน้าปฏิบัติการสู้รบขนานใหญ่ในอิหร่าน เพื่อกำจัดภัยคุกคามร้ายแรงที่มีต่อชาวอเมริกา จากระบอบปกครองก่อการร้ายที่น่าขยะแขยง"
เขากล่าวต่อว่าในวัตถุประสงค์ต่างๆของการทำสงคราม หนึ่งในนั้นคือทำลายล้างกองทัพเรืออิหร่าน และขัดขวางอิหร่านจากการสนับสนุนกลุ่มนักรบติดอาวุธในดินแดนอื่นๆทั่วภูมิภาค
ประธานาธิบดีรายนี้ เผยปิดท้ายว่า จนถึงตอนนี้มีกำลังพลสหรัฐฯเสียชีวิตในการสู้รบแล้ว 4 นาย พร้อมระบุ "เพื่อระลึกถึงพวกเขา เราจะเดินหน้าภารกิจนี้ด้วยความดุร้าย แน่วแน่มุ่งมั่น เพื่อบดขยี้ภัยคุกตามจากระบอบปกครองก่อการร้ายนี้ ที่มีต่อประชาชนชาวอเมริกา"
(ที่มา:รอยเตอร์)