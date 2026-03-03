คราวนี้ของจริง!อิหร่านประกาศจะยิงเรือทุกลำที่ล่องผ่าน ปิดตายช่องแคบฮอร์มุซ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านในวันจันทร์(2มี.ค.) ระบุช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดตายแล้ว และอิหร่านจะยิงเข้าใส่เรือลำใดก็ตามที่พยายามล่องผ่าน ตามรายงานของสื่อมวลชนอิหร่าน
คำพูดดังกล่าวถือเป็นคำเตือนที่ชัดเจนที่สุดของอิหร่าน หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์(28ก.พ.) พวกเขาเพียงแจ้งให้เรือต่างๆทราบว่ากำลังปิดเส้นทางการส่งออกแห่งนี้ ความเคลื่อนไหวที่เสี่ยงบีบรัดการขนส่งน้ำมันคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของกระแสน้ำมันโลก และผลักให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแรง
"ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด ถ้าใครพยายามล่องผ่าน วีรบุรุษแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามและกองกำลังทางเรือปกติ จะทำให้เรือเหล่านั้นไฟลุกโชน" อีบราฮิม จาบารี ที่ปรึกษาระดับสูงของผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามกล่าว ในความเห็นที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชนแห่งรัฐ
ช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันที่สำคัญของโลก เชื่อมโยงกับบรรดาชาติผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ทั้งหลายในอ่าวอาหรับ ไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบีย, อิหร่าน, อิรัก และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมันเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างอ่าวเปอร์เซีย (หรืออ่าวอาหรับ) กับอ่าวโอมานและทะเลอาหรับที่อยู่ถัดออกไป
การปิดตายครั้งนี้มีชนวนเหตุจากการที่สหรัฐฯและอิสราเอล ปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพัฯธ์ ในความพยายามหาทางโค่นล้มพวกผูํ้นำของเตหะราน ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา เรียกร้องชาวอิหร่านให้ลุกฮือขับไล่พวกผู้นำทางศาสนาที่ปกครองประเทศ
ในการตอบโต้ อิหร่านยิงห่าขีปนาวุธเข้าใส่บรรดาประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวอาหรับ อันเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ อย่างเช่นกาตาร์, คูเวต และ บาห์เรน นอกจากนี้แล้ว เตหะราน ยังยิงขีปนาวุธเข้าใส่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ซาอุดีอาระเบีย และโอมาน
จากการปิดตายฮอร์มุซ อิหร่านทำตามคำขู่ที่เคยเตือนมานานหลายปีเกี่ยวกับการขัดขวางน่านน้ำแคบๆแห่งนี้ ซึ่งจุดที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 33 กิโลเมตร ตอบโต้ต่อการโจมตีใดๆเล่นงานสาธารณรัฐอิสลาม
ตลาดน้ำมันกำลังจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับคู่อริเก่าแก่อย่างสหรัฐฯและอิสราเอล ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งเต็มรูปแบบ ที่จะก่อความปั่นป่วนแก่อุปทานทางพลังงานและบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาค
(ที่มา:รอยเตอร์)