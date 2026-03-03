โลกวิตก! เกิดแผ่นดินไหวกว่า 100 ครั้งใกล้ "Area 52" ศูนย์ทดสอบลับอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐฯใต้ทะเลทรายรัฐเนวาดาระหว่าง “ทรัมป์” เตือนอิหร่าน คลื่นใหญ่กำลังตามมามีสิทธิ์ส่งกำลังทหารบุกเข้าเตหะราน

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - เกิดแผ่นดินไหวลึกลับความแรงระดับปานกลางสูงกว่า 2.5 แมกนิจูดไม่ต่ำกว่า 16 ครั้งและระดับต่ำกว่า 100 ครั้งใกล้สนามทดสอบโทโนพาห์ (Tonopah Test Range)ที่รู้จักในชื่อ Area 52 ขึ้นชื่อในเรื่องศูนย์ลับทดสอบอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐฯ หวั่นอาจมีความเป็นไปได้อเมริกาจะหวนกลับมาทดสอบนิวเคลียร์ใหม่อีกครั้งหลังทรัมป์วันจันทร์(2 มี.ค)เตือนอิหร่านระหว่างสงคราม "คลื่นใหญ่กำลังตามมา" ไม่ตัดความเป็นไปได้ในการส่งกำลังทหารอเมริกันบุกเข้ากรุงเตหะราน
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันจันทร์(2 มี.ค)ว่า โซน Area 52 ศูนย์ทดสอบลับอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐฯที่รู้จักในชื่อ "สนามทดสอบโทโนพาห์ NTTR" (Tonopah Test Range) และโซน Area 51ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับยูเอฟโอและมนุษย์ต่างดาวที่ทั้งคู่เป็นเขตทหารในทางเหนือของเมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา
เป็นเวลาหลายสิบปีที่เชื่อว่ากองทัพสหรัฐฯได้ทำการทดสอบอากาศยานในขั้นทดลองรวมไปถึงการวิจัยอาวุธนิวเคลียร์ในพื้นที่ห่างไกลที่ทะเลทรายเนวาดานี้
และในเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีแผ่นดินไหวเกิดไม่ต่ำกว่า 100 ครั้งในรัศมี 50 ไมล์ห่างจากสนามทดสอบลับนิวเคลียร์สหรัฐฯ Area 52
แผ่นดินไหวเหล่านี้มีระดับความแรงจากช็อกเวฟระดับต่ำระหว่าง 1.0 แมกนิจูด – 1.9 แมกนิจูดและไปจนถึงแผ่นดินไหวระดับความแรงต่ำกว่า 3.0 แมกนิจูดที่คนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสามารถรู้สึกถึงการสั่นไหวได้
แผ่นดินไหวความแรง 2.5 แมกนิจูด – 4.9 แมกนิจูดนั้นถูกจัดว่าเป็นระดับความแรงที่มนุษย์สามารถรู้สึกได้ในระยะไม่กี่ไมล์
อย่างไรก็ตามแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใกล้ Area 52 ไม่มีรายงานทรัยพ์สินและบ้านเรือนเสียหาย และไม่มีรายงานการบาดเจ็บ
การเกิดช็อกเวฟเกิดขึ้นตามการรายงานของชาวรัฐเนวาดาที่สามารถรับรู้แรงสั่นไหวไกลถึงเมืองคาร์สัน(Carson City) ห่างออกไปทางตะวันตก 180 ไมล์ และลาสเวกัส 175 ไมล์ ทางทิศใต้ของจุดเกิดแผ่นดินไหววันอาทิตย์(1)
แผ่นดินไหวที่แรงที่สุดเกิดขึ้นในวันอาทิตย์(1) เมื่อเวลา 11.37 น.ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯมีระดับความแรงที่ 4.3 แมกนิจูด สั่นสะเทือนจุดที่ห่างไกลของทะเลทรายเนวาดาห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของโทโนพาห์ราว 48 ไมล์
และตลอดทั้งวันสุดท้ายของการเกิดแผ่นดินไหว สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐฯ USGS สามารถตรวจพบแผ่นดินไหวระดับปานกลาง 16 ครั้ง และทั้งหมดมีระดับความแรงกว่า 2.5 แมกนิจูด เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ทดสอบลับนิวเคลียร์สหรัฐฯ Area 52 (สนามทดสอบโทโนพาห์ NTTR)
การเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งใกล้ศูนย์ทดสอบนิวเคลียร์สหรัฐฯล่าสุดทำให้เกิดความวิตกว่า อเมริกาจะหวนกลับมาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและสงครามต่างๆทั้งที่ยูเครนและอิหร่าน
การเกิดแผ่นดินไหวใกล้ศูนย์ทดสอบนิวเคลียร์ทำให้หวนไปถึงเกาหลีเหนือได้ทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินเมื่อปี 2017 และทำให้เกิดแผ่นดินไหวเทียมความแรง 6.3 แมกนิจูดสร้างความตกใจไปทั่วโลก
สื่ออังกฤษชี้ว่า สนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐฯ-รัสเซีย New START นั้นสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 5 ก.พ ที่ผ่านมา ไม่กี่สัปดาห์ก่อน USGS ตรวจจับแผ่นดินไหวเหล่านี้
และเป็นการเกิดขึ้นระหว่างสงครามอิหร่าน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ล่าสุดออกมาเตือนอิหร่านให้ยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองลง พร้อมเตือนต่อว่า คลื่นใหญ่ที่สุดจะตามมา
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(1)ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ตัดความเป็นไปได้ในการส่งกำลังทหารอเมริกันเข้าสู่อิหร่านหากว่าจำเป็น พร้อมยืนยันว่า เขาไม่หวั่นไหวกับผลโพลสำรวจที่ชี้ว่า อเมริกันชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการโจมตีอิหร่าน
“ผมคิดว่ามันจะต้องดีมากๆ มันจะต้องทรงพลังมากๆ พวกเรามีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและพวกเราต้องใช้มัน”
ในการสัมภาษณ์เขายังกล่าวว่า “พวกเรายังไม่ได้แม้แต่จะโจมตีพวกเขาอย่างหนักหน่วง คลื่นใหญ่ยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำ คลื่นใหญ่กำลังจะตามมาในไม่ช้า”
เดลีเมลรายงานว่า ทั้งนี้ Area 52 เป็นพื้นที่ความลับสุดยอดอยู่ภายใต้การควบคุมของเพนตากอนและกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ
โดยสหรัฐฯมีศูนย์วิจัยลับนิวเคลียร์ใต้ทะเลทราย โดยมีการเปิดเผยว่า เมื่อปีที่แล้วได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ในแล็บใต้ทะเลทรายเมื่อปลายปีที่แล้ว เพื่อควบคุมการระเบิดนิวเคลียร์แบบจำลองที่ทำเลียนแบบการระเบิดนิวเคลียร์ของจริงที่อเมริกาเลิกการทำทดสอบไปเมื่อปี 1992 หลังย้ายการทดสอบนิวเคลียร์ของจริงไปที่ใต้ดินเมื่อยุค 60