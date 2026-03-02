สงครามลามไม่หยุด!กลุ่มติดอาวุธร่วมวงล้างแค้นยิว-อเมริกา อิหร่านขยายเป้าโจมตีขณะF-15Eสหรัฐฯ 3 ลำถูกพวกเดียวกันสอยร่วง

สงครามซึ่งเปิดฉากโดยสหรัฐฯกับอิสราเอลบุกถล่มอิหร่าน ขยายตัวออกไปทั่วตะวันออกกลางและเลยไปจากนั้นเมื่อวันจันทร์ (2 มี.ค.) โดยที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน ตลอดจนกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรกับเตหะรานประกาศเข้าร่วมวง และฐานทัพอากาศของอังกฤษที่ตั้งอยู่ในไซปรัสก็ตกเป็นเป้าถูกโจมตี
ทั้งอิหร่านและพวกกลุ่มติดอาวุธโปรเตหะรานในตะวันออกกลาง ระดมยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลและชาติอาหรับที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกา ซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดีอาระเบีย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในคูเวต โดยที่สหรัฐฯยอมรับว่า เครื่องบินขับไล่เอฟ-15อี ของตนจำนวน 3 ลำถูกสอยร่วงในคูเวต จากความพลาดพลั้งของระบบป้องกันภัยทางอากาศ เวลาเดียวกันทั้งอเมริกาและอิสราเอลยังคงเดินหน้าถล่มหนักเป้าหมายทั่วอิหร่าน และทรัมป์ประกาศว่า ปฏิบัติการทางทหารจะยังไม่จบลงเร็วๆ นี้ แต่จะหนักหน่วงกว่าเดิมจนกว่าเป้าหมายทั้งหมดของอเมริกาจะบรรลุผล
สภาเสี้ยวเดือนแดง (สภากาชาด) อิหร่านรายงานในวันจันทร์ (2 ) ว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 555 คน และกว่า 130 เมืองทั่วประเทศถูกโจมตี นับตั้งแต่อเมริกาและอิสราเอลเริ่มต้นปฏิบัติการทางทหารในวันเสาร์ (28 ก.พ.) ส่วนเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่า มีผู้เสียชีวิต 11 คนจากการตอบโต้ของเตหะราน
ขณะที่ฝ่ายทหารอิสราเอลแถลงว่า ได้เริ่ม “การโจมตีอย่างกว้างขวาง” ครั้งใหม่ใส่กรุงเตหะราน โดยพวกผู้สื่อข่าวเอเอฟพีในเมืองหลวงอิหร่านรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นอยู่เป็นระยะในวันที่ 3 ของการโจมตีร่วมกันของสหรัฐฯ-อิสราเอล
ที่คูเวตซิตี้ เมืองหลวงของคูเวต ปรากฏควันไฟลอยขึ้นเหนือบริเวณกลุ่มอาคารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ นอกจากนั้นฐานทัพสหรัฐฯแห่งหนึ่งและโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งก็ตกเป็นเป้าถูกเล่นงาน ขณะที่เครื่องบินขับไล่ เอฟ-15อี สไตรค์อีเกิลจำนวน 3 ลำของสหรัฐฯถูกสอยร่วมจากการยิงของฝ่ายเดียวกัน แต่นักบินและพลปืนประจำเครื่องรอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
กองบัญชาการทหารด้านกลางของสหรัฐฯ (CENTCOM) แถลงว่า “ระหว่างเกิดการสู้รบอย่างดุเดือด –ซึ่งมีทั้งการโจมตีจากเครื่องบิน, ขีปนาวุธทิ้งตัว, และโดรนของฝ่ายอิหร่าน— เครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศสหรัฐฯเหล่านี้ได้ถูกยิงตกอย่างผิดพลาดจากการป้องกันทางอากาศของคูเวต”
อิหร่านเพิ่มเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานน้ำมัน
โฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบียแถลงว่า โรงกลั่นน้ำมันรัสทานูรา ถูกโดรนโจมตีในวันจันทร์ และกองทัพสามารถยิงเครื่องบินที่รุกล้ำน่านฟ้าตก
วิดีโอในโลกออนไลน์เผยให้เห็นกลุ่มควันดำหนาทึบลอยขึ้นจากโรงกลั่น และหลังถูกโจมตี โรงกลั่นดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยศักยภาพการกลั่นกว่า 500,000 บาร์เรลต่อวัน (บีพีดี) ได้ปิดทำการชั่วคราวเพื่อป้องกันไว้ก่อน
ก่อนหน้านั้น ที่คูเวต ซากโดรนที่ถูกคูเวตสอยได้ตกใส่โรงกลั่นน้ำมันอามาดี ทำให้คนงาน 2 คนบาดเจ็บ
ทอร์บยอร์น โซลเวดต์ นักวิเคราะห์ของบริษัทข้อมูลข่าวกรองด้านความเสี่ยง เวอริสก์ เมเปิลครอฟต์ ชี้ว่า การที่อิหร่านโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอาระเบียบ่งชี้ว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นเส้นเลือดทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในแถบดังกล่าว กลายเป็นเป้าหมายใหม่ของอิหร่าน
เขายังบอกว่า อิหร่านพยายามเพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจอย่างมโหฬาร ด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาค เส้นทางการค้า และพวกประเทศที่เป็นหุ้นส่วนความมั่นคงของอเมริกา
ซาชา บรุชแมนน์ นักวิเคราะห์ด้านกลาโหมของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษายุทธศาสตร์ในบาห์เรน มองว่า เป้าหมายของอิหร่านในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานคือ ปลุกกระแสต่อต้านสงคราม และเพิ่มต้นทุนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต้องจ่าย
ขณะเดียวกัน เรซา นาจาลี เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำทบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า การโจมตีของอิสราเอลและอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ มีการพุ่งเป้าที่โรงงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินาตันซ์ เรื่องนี้ยืนยันว่า ข้อกล่าวหาว่า เตหะรานต้องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เป็นเรื่องโกหก
ทั้งอเมริกาและอิสราเอลไม่ได้ยอมรับเรื่องการโจมตีโรงงานนาตันซ์ ที่เคยถูกอเมริกาทิ้งระเบิดถล่มในช่วงสงคราม 12 วันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเมื่อกลางปีที่แล้ว
ฮิซบอลเลาะห์-ยิวเปิดศึกใหม่
ที่เลบานอน กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เผยว่า ยิงขีปนาวุธเข้าสู่อิสราเอลในวันจันทร์ เพื่อตอบโต้การสังหารอยาตอลลาห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน อย่างไรก็ดี ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือความเสียหาย ขณะที่อิสราเอลเผยว่า ได้สกัดจรวดลูกหนึ่ง และมีอีกหลายลูกที่ตกลงในพื้นที่โล่ง
อิสราเอลยังล้างแค้นด้วยการโจมตีใส่เลบานอน ซึ่งตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขประเทศระบุว่า มีผู้เสียชีวิต 31 คน และบาดเจ็บ 149 คน โดยที่กองทัพอิสราเอลประกาศว่าบุกเข้าไปโจมตีไล่ล่าฮิซบอลเลาะห์ถึงเลบานอนอย่างไม่เลิกรา โดยที่มีรายงานว่า อิสราเอลได้บอกให้ประชาชนในหมู่บ้านกว่า 50 แห่งทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพออกไป เพราะจะเข้าโจมตีบริเวณนั้นด้วย
ทางด้านทรัมป์ ประกาศให้คำมั่นล้างแค้นให้ทหารอเมริกัน 3 นายที่เสียชีวิตในคูเวต พร้อมคาดว่า อาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น เวลาเดียวกัน แม้ว่าเขาส่งสัญญาณว่า พร้อมเจรจากับผู้นำใหม่ของอิหร่าน แต่เมื่อวันอาทิตย์ ทรัมป์ประกาศว่า ปฏิบัติการทางทหารจะยังไม่จบลงเร็วๆ นี้ แต่จะดำเนินต่อไปอย่างหนักหน่วงจนกว่าเป้าหมายทั้งหมดของอเมริกาจะบรรลุผล โดยไม่ได้ระบุว่า เป้าหมายเหล่านั้นคืออะไร
ส่วนกองทัพสหรัฐฯ แถลงว่า เครื่องบินทิ้งระเบิดเทคโนโลยีหลีกเร้นเรดาร์แบบ B-2 ได้ทิ้งระเบิดขนาด 2,000 ปอนด์ถล่มโรงงานขีปนาวุธทิ้งตัวของอิหร่าน และทรัมป์โพสต์ว่า อเมริกาจมเรือรบอิหร่าน 9 ลำ อีกทั้งยังทำลายศูนย์บัญชาการกองทัพเรือของอิหร่านย่อยยับ
ขณะเดียวกัน เริ่มปรากฏสัญญาณว่า หลายประเทศถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งครั้งนี้ หลังจากอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่า พร้อมร่วมมือกับอเมริกาเพื่อหยุดยั้งการโจมตีของเตหะราน
นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ แถลงว่า อังกฤษเปิดทางให้อเมริกาใช้ฐานทัพเพื่อจัดการกับอิหร่าน
ต่อมาเมื่อเช้าวันจันทร์ ไซปรัสรายงานว่า โดรนลำหนึ่งโจมตีฐานทัพอากาศของอังกฤษบริเวณชายฝั่งทางใต้ของไซปรัส ทำให้เกิดความเสียหายระดับจำกัด
กองกำลังที่อิหร่านหนุนลำเข้าร่วมสู้รบ
การที่ฮิซบอลเลาะห์ได้เปิดการโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธในวันจันทร์ (2) ถือเป็นการเล่นงานรัฐยิวครั้งแรกของกลุ่มติดอาวุธนิยมอิหร่านกลุ่มนี้ หลังได้รับความเสียหายหนักจากการแทรกซึมเข้าไปบ่อนทำลายของอิสราเอล จนกระทั่งหยุดกิจกรรมจำนวนมากไปกว่า 1 ปี
กลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ถือเป็นข้อกังวลหลักข้อหนึ่งของเจ้าหน้าที่อเมริกันและอิสราเอลก่อนที่วอชิงตันจะระงับการเจรจากับเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และร่วมกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน
อิสราเอลตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ด้วยการโจมตีเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน โดยพลเอกราฟี มิโล ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝ่ายเหนือของอิสราเอล ประกาศว่า การโจมตีจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
ขณะเดียวกัน กลุ่มซารายา ออลิยา อัล-ดาม ที่เป็นกลุ่มติดอาวุธนิยมอิหร่านในอิรัก อ้างว่า ส่งโดรนโจมตีกองกำลังอเมริกันที่สนามบินแบกแดดเพื่อล้างแค้นให้คอเมเนอี และยังอ้างว่า โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ในเมืองเออร์บิลทางเหนือของอิรักเมื่อวันอาทิตย์
อิหร่านยังโจมตีหลายเมืองในอ่าวเปอร์เซียที่เคยโปรโมทตัวเองเป็นสถานที่ปลอดภัยในภูมิภาค ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 คนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) คูเวตและบาห์เรนประเทศละ 1 คน
เตหะรานลั่นไม่เจรจา
กองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติอิสลามของอิหร่านแถลงว่า ยิงขีปนาวุธถล่มอาคารที่ทำการรัฐบาลอิสราเอลในเทลอาวีฟ รวมถึงศูนย์บัญชาการทางทหารและความมั่นคงในไฮฟา และเยรูซาเลมตะวันออก พร้อมขู่ว่า เสียงไซเรนเตือนภัยในอิสราเอลจะดังไม่หยุด
วันอาทิตย์ ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนของอิหร่าน แถลงว่า สภาผู้นำ ซึ่งประกอบด้วยตัวเขาเอง และประธานฝ่ายตุลาการ และสมาชิกสภาผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ จะปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำสูงสุดชั่วคราว
อาลี ลาริจานี ที่ปรึกษาของคอเมเนอี โพสต์เมื่อวันจันทร์ว่า อิหร่านจะไม่ยอมเจรจากับทรัมป์ และวิจารณ์ว่า ผู้นำสหรัฐฯ มีความทะเยอทะยานที่เลื่อนลอย และตอนนี้กำลังกังวลกับการสูญเสียกำลังพล
ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ อเมริกายอมรับว่า ทหาร 3 นายที่ประจำในคูเวตเสียชีวิต ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า การขยายปฏิบัติการทางทหารอาจกลายเป็นความเสี่ยงทางการเมืองสำคัญสำหรับพรรครีพับลิกันของทรัมป์ขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมใกล้เข้ามา และผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์/อิปซอสส์ยังพบว่า คนอเมริกันเพียง 1 ใน 4 ที่เห็นด้วยกับปฏิบัติการนี้
(ที่มา: เอพี/รอยเตอร์)