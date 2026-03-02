นึกว่าอาวุธศัตรู!คูเวตรับระบบป้องกันภัยผิดพลาดเล่นพวกเดียวกัน สอยร่วงเครื่องบินรบ3ลำสหรัฐฯขณะรับมืออิหร่าน

ระบบป้องกันภัยทางอากาศของคูเวต ทำผิดพลาดสอยร่วงเครื่องบินไล่F-15 ของสหรัฐฯ 3 ลำ ระหว่างปฏิบัติการสู้รบในวันจันทร์(2มี.ค.) จากการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯในวันเดียวกัน พร้อมให้คำจำกัดความเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการยิงพวกเดียวกันเอง ระหว่างทำศึกความขัดแย้งกับอิหร่าน
อย่างไรก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ยืนยันว่านักบินและลูกเรือทั้งหมด 6 คนของเครื่องบินทั้ง 3 ลำ ปลอดภัย "ระหว่างปฏิบัติการสู้รบ ในนั้นรวมถึงการโจมตีจากเครื่องบิน ขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่าน เครื่องบินขับไล่กองทัพอากาศสหรัฐฯถูกสอยร่วงจากความผิดพลาดของระบบป้องกันภัยทางอากาศคูเวต" กองบัญชากลางอเมริการะบุในถ้อยแถลง
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯบอกต่อว่า คูเวต ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าอยู่ระหว่างการสืบสวน
ภาพวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ พบเห็นเครื่องบินรบของสหรัฐฯลำหนึ่งกำลังร่วงหล่นจากท้องฟ้าเหนือยูเครนในวันจันทร์(2มี.ค.) และพบเห็นบุคคลหนึ่งกางร่มชูชีพโรยตัวลงมา
ในอีกเหตุการณ์แยกกัน พบเห็นกลุ่มควันลอยพวงพุ่งบริเวณใกล้เคียงเขตล้อมรั้วสถานทูตสหรัฐฯในเมืองคูเวต ซิตี และมีรถดับเพลิงและรถฉุกเฉินจอดอยู่ในพื้นที่
สถานทูตสหรัฐฯประจำคูเวตยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศอเมริกา
ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์(2มี.ค.) คูเวตได้สกัดโดรนหลายลำของฝ่ายศัตรู ซึ่งถือเป็นวันที่ 3 ที่อิหร่านโจมตีแก้แค้นบรรดาชาติเพื่อนบ้านในอ่าวอาหรับ ตอบโต้กรณีที่สหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีเล่นงานสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้
เบื้องต้นสื่อมวลชนแห่งรัฐอิหร่าน อ้างกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ระบุว่ากองทัพอิหร่านเป็นคนสอยร่วงเครื่องบินลำหนึ่้งของสหรัฐฯ ที่ตกในคูเวต
(ที่มา:รอยเตอร์)