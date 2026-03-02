ไม่ใช่แค่ลำเดียว! คูเวตเผยเครื่องบินรบสหรัฐฯ ร่วงเป็นใบไม้หลายลำ รุดสืบสวนหาสาเหตุ(ชมคลิป)

กระทรวงกลาโหมคูเวต แถลงในวันจันทร์(2มี.ค.) เปิดเผยว่าเครื่องบินทหารสหรัฐฯเกิดร่วงจากท้องฟ้าก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน เป็นจำนวนหลายลำ และนักบินทุกคนปลอดภัย หลังปรากฏคลิปเครื่องบินเอฟ-15 ลำหนึ่งดิ่งลงสู่ผืนโลก พร้อมระบุกำลังอยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุ
ถ้อยแถลงนี้้มีขึ้นหลังจากปรากฏวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ เครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งกำลังหมุนเคว้งโหม่งโลกในคูเวต ระหว่างนั้นนักบินดีดตัวและกางร่มลงสู่พื้นอย่างปลอดภัย โดยจากการวิเคราะห์ของซีเอ็นเอ็น เชื่อว่าเครื่องบินลำนี้น่าจะเป็นF-15E
ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าอะไรคือต้นตอในเหตุโหม่งโลกของเครื่องบินหลายลำ ซึ่งแต่ละลำมีมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ โดยเวลานี้ซีเอ็นเอ็นอยู่ระหว่างติดต่อไปยังกองบัญชาการกลางสหรัฐฯและทำเนียบขาว เพื่อขอความเห็นเพิ่มเติม
พันเอกอัล อัตวาน โฆษกกระทวงกลาโหมคูเวต เผยว่า "พวกเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเริ่มปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในทันที พวกนักบินได้รับการอพยพจากจุดตกและลำเลียงส่งโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการและมอบการรักษาทางการแพทย์ที่จำเป็น"
"ลูกเรืออยู่ในอาการทรงตัว" เขากล่าว พร้อมเผยต่อว่าคูเวตกำลังประสานงานโดยตรงกับกองกำลังสหรัฐฯ ในแง่ของกรณีแวดล้อมของเหตุการณ์และดำเนินการขั้นตอนทางเทคนิคร่วมกัน
เขายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังเดินหน้าสืบสวนเพื่อสรุปหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้ และขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนรับข้อมูลข่าวจากแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการเท่านั้น
หนึ่งในวิดีโอที่ค้นเจอโดยซีเอ็นเอ็น เป็นภาพเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งกำลังโหม่งโลกในคูเวต ใกล้กับฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งของอเมริกา ในวิดีโอพบเห็นเครื่องบินไฟลุกและร่วงหล่นหมุนเคว้งตกจากท้องฟ้า และมีข้อบ่งชี้ว่าเครื่องบินตกใกล้ภายในรัศมี 10 กิโลเมตร จากฐานทัพอาลี อัล ซาเลม ของสหรัฐฯ ในคูเวต
เหตุเครื่องบินตกครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่บรรดาชาติในอ่าวอาหรับถูกทิ้งบอมบ์ถล่มอย่างหนัก ส่วนหนึ่งในสงครามขยายระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอล กับอิหร่าน นอกจากนี้แล้วมันยังมีขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่พบเห็นกลุ่มควันลอยพวยพุ่งขึ้นจากสถานทูตสหรัฐฯประจำคูเวต ท่ามกลางรายงานข่าวว่าถูกโจมตี
(ที่มา:คูเวตไทม์ส/ซีเอ็นเอ็น)