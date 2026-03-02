เก็บเรียบ! อดีตปธน.สายเหยี่ยวอิหร่าน “มาห์มูด อาห์เมดิเนจาด” เชิดชูโครงการอาวุธนิวเคลียร์เตหะรานดับหลังโดน "สหรัฐฯ-ยิว" ตามเก็บโจมตีทางอากาศ

เอเจนซีส์ - อดีตผู้นำสายเหยี่ยวอิหร่าน มาห์มูด อาห์เมดิเนจาด เสียชีวิตที่บ้านของตัวเองพร้อมบอดี้การ์ดในวันเสาร์(28 ก.พ)หลังถูกสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีทางอากาศ แต่ที่ปรึกษาโผล่ออกมาอ้างเสียชีวิตแค่บอดี้การ์ด IRGC จำนวน 3 คน
เอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานวานนี้(1 มี.ค)ว่า เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกว่าเป็นผู้นำสายเหยี่ยวอิหร่าน อดีตประธานาธิบดี มาห์มูด อาห์เมดิเนจาด (Mahmoud Ahmadinejad) ที่เคยทำให้ตะวันตกหันมาตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน มีรายงานสะพัดว่าเสียชีวิตในวันเสาร์(28 ก.พ) ที่บ้านพักของตัวเองทางตะวันออกของกรุงเตหะรานพร้อมกับบอดี้การ์ดจากการโดนโจมตีทางอากาศโดยฝีมือของสหรัฐฯและอิสราเอล
อาห์เมดิเนจาดวัย 69 ปีดำรงตำแหน่งผู้นำอิหร่านระหว่างปี 2005 – ปี 2013 สำนักข่าวอิหร่านหลายแห่งยืนยันข่าวการเสียชีวิต
อียิปต์อินดิเพนเดนท์ของอียิปต์รายงานเพิ่มเติมว่า สื่อทางการอิหร่านได้รายงานวันอาทิตย์(1)ว่า อดีตประธานาธิบดีอิหร่าน และปัจจุบันสมาชิกสภาวินิจฉัยความเหมาะสมอิหร่าน(Expediency Discernment Council) มาห์มูด อาห์เมดิเนจาด ถูกสังหาร
ตามการรายงานข่าวสั้นของสำนักข่าวทางการอิหร่านระบุว่า เขาเสียชีวิตพร้อมผู้ช่วยอีกไม่กี่คนข้างกายหลังมิสไซล์ตะวันตกโจมตีเมื่อคืนดึกวันเสาร์(28 ก.พ)
สื่อใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC ได้ยืนยันในวันเสาร์(28 ก.พ)ถึงการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาห์มาดิเนจาดจากการโจมตีในปฎิบัติรการรบร่วมระหว่างสหรัฐฯและไซออนนิสต์
อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาของอาห์เมดิเนจาดออกมายืนยันว่า อดีตผู้นำสายเหยี่ยวอิหร่านรอดตายและยังคงมีชีวิต
สำนักข่าวอนาโดลูของตุรกีรายงานวันจันทร์(2)ว่า ที่ปรึกษาของอดีตประธานาธิบดีอิหร่าน มาห์มูด อาห์เมดิจาด ที่ไม่เปิดเผยชื่อออกมาอ้างว่า "ยังคงสามารถติดต่อกับอดีตผู้นำได้ ทุกอย่างปกติ"
“อาคารของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเขาถูกโจมตีเมื่อวานนี้ บอดี้การ์ดรักษาความปลอดภัยจาก IRGC จำนวน 3 คนของเขาเสียชีวิต แต่ทว่าที่พักของอาห์มาดิเนจาดไม่ได้รับผลกระทบและไม่โดนโจมตีซึ่งห่างจากตึกนั้นไปราว 100 เมตร” แหล่งข่าวเปิดเผย