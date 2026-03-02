xs
xsm
sm
md
lg

สรุปคืออ้างมั่ว! จนท.มะกันยอมรับ 'ไม่มีข่าวกรอง' ยืนยันว่า 'อิหร่าน' คิดโจมตีสหรัฐฯ ก่อน เดโมแครตซัด 'ทรัมป์' หาเรื่องทำสงครามเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับในการประชุมลับกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาเมื่อวันอาทิตย์ (1 มี.ค.) ว่า "ไม่มีข้อมูลข่าวกรอง" ใดบ่งชี้ว่าอิหร่านวางแผนที่จะโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ก่อน ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวสองคน

สหรัฐฯ และอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษเมื่อวันเสาร์ (28 ก.พ.) ส่งผลให้ผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี เสียชีวิต เรือรบอิหร่านถูกยิงจม และเป้าหมายในอิหร่านถูกโจมตีไปมากกว่า 1,000 แห่งแล้ว

อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงต่อสภาคองเกรสในวันอาทิตย์ (1) ดูเหมือนจะบั่นทอนหนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญสำหรับการทำสงครามที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ทรัมป์ พยายามกล่าวอ้าง

พวกเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันก่อนว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจเปิดฉากโจมตี ส่วนหนึ่งเพราะมีข้อบ่งชี้ว่าอิหร่านอาจจะโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางในลักษณะของการ "ชิงโจมตีก่อน"

เจ้าหน้าที่คนหนึ่งยังกล่าวด้วยว่า ทรัมป์ จะไม่ "นิ่งเฉย และปล่อยให้กองกำลังอเมริกันในภูมิภาคนี้รับการโจมตี"

ดีแลน จอห์นสัน โฆษกทำเนียบขาว กล่าวว่า เจ้าหน้าที่เพนตากอนได้บรรยายสรุปแก่เจ้าหน้าที่พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติหลายชุด ทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร เป็นเวลานานกว่า 90 นาที เกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านที่กำลังเกิดขึ้น

แหล่งข่าว 2 รายซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับรอยเตอร์ว่า ในการบรรยายสรุปเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเน้นย้ำว่า ขีปนาวุธและกองกำลังตัวแทนของอิหร่านในภูมิภาคนี้เป็นภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ แต่ไม่มีข้อมูลข่าวกรองใด ๆ ว่าเตหะรานคิดที่จะลงมือโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ก่อน

ทรัมป์ กล่าวว่า ปฏิบัติการทางทหารซึ่งคาดว่าจะดำเนินไปหลายสัปดาห์มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่า อิหร่านจะไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ ควบคุมโครงการขีปนาวุธ และกำจัดภัยคุกคามต่อสหรัฐฯ และพันธมิตร

เขายังเรียกร้องให้ชาวอิหร่านลุกขึ้นต่อต้านและโค่นล้มรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม พรรคเดโมแครตกล่าวหาว่า ทรัมป์กำลังก่อสงครามแบบเลือกทำ (war of choice) และวิพากษ์วิจารณ์ข้ออ้างของเขาในการละทิ้งการเจรจาสันติภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศผู้ไกล่เกลี่ยอย่างโอมานย้ำว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จได้

ทรัมป์ กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่า อิหร่านกำลังพัฒนาขีปนาวุธที่จะสามารถโจมตีถึงสหรัฐฯ ได้ในเร็วๆ นี้ แต่แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับรายงานดังกล่าวบอกกับรอยเตอร์ว่า ข้ออ้างเรื่องขีปนาวุธของ ทรัมป์ ไม่มีข่าวกรองสนับสนุน และดูเหมือนจะเป็นการ "พูดเกินจริง"

คำถามเกี่ยวกับความชอบธรรมของสงครามเริ่มเกิดขึ้น หลังจากที่กองทัพสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ (1) ถึงความสูญเสียของทหารอเมริกันเป็นครั้งแรกในความขัดแย้งนี้

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) แถลงเมื่อวันอาทิตย์ (1) ว่า ทหารสหรัฐฯ เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 นาย บาดเจ็บสาหัส 5 นาย นอกจากนี้ยังมีทหารอีกหลายนายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิด และอาการกระทบกระเทือนทางสมอง

กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่า เครื่องบินรบและเรือรบของสหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมายในอิหร่านไปแล้วกว่า 1,000 แห่ง นับตั้งแต่ ทรัมป์ สั่งเริ่มปฏิบัติการรบครั้งใหญ่

การโจมตีดังกล่าวรวมถึงการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 ทิ้งระเบิดขนาด 2,000 ปอนด์ (900 กิโลกรัม) ใส่ฐานยิงขีปนาวุธใต้ดินที่แข็งแกร่งของอิหร่าน

ผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสเมื่อวันอาทิตย์ (1) แสดงให้เห็นว่า มีชาวอเมริกันเพียง 27% ที่เห็นด้วยกับการโจมตีอิหร่าน ขณะที่ 43% ไม่เห็นด้วย และ 29% ไม่แน่ใจ

ที่มา: รอยเตอร์






สรุปคืออ้างมั่ว! จนท.มะกันยอมรับ 'ไม่มีข่าวกรอง' ยืนยันว่า 'อิหร่าน' คิดโจมตีสหรัฐฯ ก่อน เดโมแครตซัด 'ทรัมป์' หาเรื่องทำสงครามเอง
สรุปคืออ้างมั่ว! จนท.มะกันยอมรับ 'ไม่มีข่าวกรอง' ยืนยันว่า 'อิหร่าน' คิดโจมตีสหรัฐฯ ก่อน เดโมแครตซัด 'ทรัมป์' หาเรื่องทำสงครามเอง
สรุปคืออ้างมั่ว! จนท.มะกันยอมรับ 'ไม่มีข่าวกรอง' ยืนยันว่า 'อิหร่าน' คิดโจมตีสหรัฐฯ ก่อน เดโมแครตซัด 'ทรัมป์' หาเรื่องทำสงครามเอง
สรุปคืออ้างมั่ว! จนท.มะกันยอมรับ 'ไม่มีข่าวกรอง' ยืนยันว่า 'อิหร่าน' คิดโจมตีสหรัฐฯ ก่อน เดโมแครตซัด 'ทรัมป์' หาเรื่องทำสงครามเอง