สรุปคืออ้างมั่ว! จนท.มะกันยอมรับ 'ไม่มีข่าวกรอง' ยืนยันว่า 'อิหร่าน' คิดโจมตีสหรัฐฯ ก่อน เดโมแครตซัด 'ทรัมป์' หาเรื่องทำสงครามเอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับในการประชุมลับกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาเมื่อวันอาทิตย์ (1 มี.ค.) ว่า "ไม่มีข้อมูลข่าวกรอง" ใดบ่งชี้ว่าอิหร่านวางแผนที่จะโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ก่อน ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวสองคน
สหรัฐฯ และอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษเมื่อวันเสาร์ (28 ก.พ.) ส่งผลให้ผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี เสียชีวิต เรือรบอิหร่านถูกยิงจม และเป้าหมายในอิหร่านถูกโจมตีไปมากกว่า 1,000 แห่งแล้ว
อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงต่อสภาคองเกรสในวันอาทิตย์ (1) ดูเหมือนจะบั่นทอนหนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญสำหรับการทำสงครามที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ทรัมป์ พยายามกล่าวอ้าง
พวกเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันก่อนว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจเปิดฉากโจมตี ส่วนหนึ่งเพราะมีข้อบ่งชี้ว่าอิหร่านอาจจะโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางในลักษณะของการ "ชิงโจมตีก่อน"
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งยังกล่าวด้วยว่า ทรัมป์ จะไม่ "นิ่งเฉย และปล่อยให้กองกำลังอเมริกันในภูมิภาคนี้รับการโจมตี"
ดีแลน จอห์นสัน โฆษกทำเนียบขาว กล่าวว่า เจ้าหน้าที่เพนตากอนได้บรรยายสรุปแก่เจ้าหน้าที่พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติหลายชุด ทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร เป็นเวลานานกว่า 90 นาที เกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านที่กำลังเกิดขึ้น
แหล่งข่าว 2 รายซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับรอยเตอร์ว่า ในการบรรยายสรุปเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเน้นย้ำว่า ขีปนาวุธและกองกำลังตัวแทนของอิหร่านในภูมิภาคนี้เป็นภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ แต่ไม่มีข้อมูลข่าวกรองใด ๆ ว่าเตหะรานคิดที่จะลงมือโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ก่อน
ทรัมป์ กล่าวว่า ปฏิบัติการทางทหารซึ่งคาดว่าจะดำเนินไปหลายสัปดาห์มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่า อิหร่านจะไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ ควบคุมโครงการขีปนาวุธ และกำจัดภัยคุกคามต่อสหรัฐฯ และพันธมิตร
เขายังเรียกร้องให้ชาวอิหร่านลุกขึ้นต่อต้านและโค่นล้มรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม พรรคเดโมแครตกล่าวหาว่า ทรัมป์กำลังก่อสงครามแบบเลือกทำ (war of choice) และวิพากษ์วิจารณ์ข้ออ้างของเขาในการละทิ้งการเจรจาสันติภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศผู้ไกล่เกลี่ยอย่างโอมานย้ำว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จได้
ทรัมป์ กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่า อิหร่านกำลังพัฒนาขีปนาวุธที่จะสามารถโจมตีถึงสหรัฐฯ ได้ในเร็วๆ นี้ แต่แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับรายงานดังกล่าวบอกกับรอยเตอร์ว่า ข้ออ้างเรื่องขีปนาวุธของ ทรัมป์ ไม่มีข่าวกรองสนับสนุน และดูเหมือนจะเป็นการ "พูดเกินจริง"
คำถามเกี่ยวกับความชอบธรรมของสงครามเริ่มเกิดขึ้น หลังจากที่กองทัพสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ (1) ถึงความสูญเสียของทหารอเมริกันเป็นครั้งแรกในความขัดแย้งนี้
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) แถลงเมื่อวันอาทิตย์ (1) ว่า ทหารสหรัฐฯ เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 นาย บาดเจ็บสาหัส 5 นาย นอกจากนี้ยังมีทหารอีกหลายนายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิด และอาการกระทบกระเทือนทางสมอง
กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่า เครื่องบินรบและเรือรบของสหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมายในอิหร่านไปแล้วกว่า 1,000 แห่ง นับตั้งแต่ ทรัมป์ สั่งเริ่มปฏิบัติการรบครั้งใหญ่
การโจมตีดังกล่าวรวมถึงการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 ทิ้งระเบิดขนาด 2,000 ปอนด์ (900 กิโลกรัม) ใส่ฐานยิงขีปนาวุธใต้ดินที่แข็งแกร่งของอิหร่าน
ผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสเมื่อวันอาทิตย์ (1) แสดงให้เห็นว่า มีชาวอเมริกันเพียง 27% ที่เห็นด้วยกับการโจมตีอิหร่าน ขณะที่ 43% ไม่เห็นด้วย และ 29% ไม่แน่ใจ
ที่มา: รอยเตอร์