แหล่งข่าวชี้! จนท.ระดับสูงสหรัฐฯยัง 'ไม่มั่นใจ' จะล้มระบอบปกครองอิหร่านได้ แม้ 'คอเมเนอี' ถูกสังหาร

ภายหลังการสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (28 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ หลายคนยังคงไม่แน่ใจว่า ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองได้จริงในระยะเวลาอันใกล้นี้
ก่อนและหลังการเริ่มโจมตี เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รวมถึงประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล่าวว่า การโค่นล้มระบอบการปกครองที่กดขี่ของอิหร่านเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลายประการของสหรัฐฯ นอกเหนือจากการทำลายโครงการขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของอิหร่าน
“ผมขอเรียกร้องให้ผู้รักชาติชาวอิหร่านทุกคนที่ปรารถนาอิสรภาพคว้าโอกาสนี้ไว้...และทวงคืนประเทศของท่าน” ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (1 มี.ค.) ในวิดีโอที่โพสต์บน Truth Social
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 3 คนที่คุ้นเคยกับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ระบุว่า ยังมีความลังเลสงสัยอย่างมากว่า กลุ่มฝ่ายค้านที่อ่อนแอของอิหร่านจะสามารถโค่นล้มระบอบการปกครองแบบเผด็จการทางศาสนาที่ดำรงอยู่มาตั้งแต่ปี 1979 ได้หรือไม่
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่รอยเตอร์สอบถามไม่ตัดความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอิหร่านจะล่มสลายอย่างสิ้นเชิง โดยปัจจุบันอิหร่านกำลังสูญเสียบุคลากรสำคัญๆ จากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอลอย่างต่อเนื่อง และเผชิญกระแสต่อต้านจากประชาชนหลังจากมีการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงในเดือน ม.ค.
อย่างไรก็ดี พวกเขากล่าวว่า มีโอกาสน้อยมากที่ระบอบอิหร่านจะล่มสลายโดยสิ้นเชิง หรืออย่างน้อยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้
ก่อนหน้านี้ รอยเตอร์การประเมินของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (CIA) ที่นำเสนอต่อทำเนียบขาวในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการโจมตีอิหร่าน สรุปว่า หาก คอเมเนอี ถูกสังหาร เขาอาจถูกแทนที่โดยบุคลากรสายแข็งจากกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) หรือนักบวชสายแข็งเช่นเดียวกัน ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว 2 ราย
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่งที่ทราบรายละเอียดการหารือภายในทำเนียบขาวกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ IRGC ไม่น่าจะยอมจำนนโดยสมัครใจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาได้รับประโยชน์จากเครือข่ายอุปถัมภ์ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความภักดีภายใน
การประเมินของ CIA เกิดขึ้นหลังจากมีการเผยแพร่รายงานอย่างน้อยหนึ่งฉบับจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ อีกแห่งซึ่งระบุว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ IRGC คนใดแปรพักตร์ในช่วงของการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ในเดือน ม.ค. ซึ่งถูกปราบปรามอย่างรุนแรงโดยกองกำลังความมั่นคงอิหร่าน
การแปรพักตร์ของเจ้าหน้าที่ IRGC อาจเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการปฏิวัติที่ประสบความสำเร็จ ตามความเห็นของแหล่งข่าวอีก 3 ราย
ตัว ทรัมป์ เองกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (1) ว่า เขาวางแผนที่จะเปิดการติดต่อสื่อสารกับอิหร่านอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าวอชิงตันก็ไม่คิดว่ารัฐบาลอิหร่านจะล่มสลาย อย่างน้อยก็ในระยะเวลาอันใกล้
ทำเนียบขาวไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นในทันที ขณะที่ซีไอเอก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
เมื่อวันอาทิตย์ (1) ประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน กล่าวว่าสภาผู้นำซึ่งประกอบด้วยตัวเขาเอง หัวหน้าฝ่ายตุลาการ และสมาชิกคนหนึ่งของสภาผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ได้เข้ารับหน้าที่ผู้นำสูงสุดเป็นการชั่วคราว
อาลี ลาริจานี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอิหร่าน กล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลพยายามปล้นสะดมและทำลายอิหร่าน และเตือน "กลุ่มแบ่งแยกดินแดน" ว่าจะตอบโต้รุนแรงหากพวกเขาคิดกระทำการใดๆ ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเมื่อวันอาทิตย์ (1) หลังจากที่ทั้ง 2 พันธมิตรได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน ซึ่งรวมถึงการทิ้งระเบิดใส่โรงเรียนประถมหญิงแห่งหนึ่ง
การหารือของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ เกี่ยวกับผลกระทบของการสังหาร คอเมเนอี ที่อาจเกิดขึ้นนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้นำรัฐบาลหรือไม่
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 คนกล่าวว่า นับตั้งแต่เดือน ม.ค. มีการถกเถียงกันอย่างมาก แต่ยังไม่มีข้อสรุป ในหมู่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับขอบเขตที่การสังหาร คอเมเนอี จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิธีการที่อิหร่านจะเจรจากับสหรัฐฯ เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังได้ถกเถียงกันว่า การเสียชีวิต หรือการถูกขับออกจากตำแหน่งของ คอเมเนอี จะยับยั้งอิหร่านจากการสร้างโรงงานและศักยภาพด้านขีปนาวุธหรือนิวเคลียร์ขึ้นใหม่ได้หรือไม่อย่างไร
หลังจากการประท้วงในเดือน ม.ค. สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของทรัมป์ ได้พูดคุยหลายครั้งกับ เรซา ปาห์ลาวี ผู้นำฝ่ายค้านอิหร่านและโอรสที่ลี้ภัยของชาห์องค์สุดท้ายของอิหร่าน ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับขอบเขตที่ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ จะให้การสนับสนุนการขึ้นดำรงตำแหน่งของเขา หากระบอบการปกครองอิหร่านล่มสลาย
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ เริ่มไม่มั่นใจว่า แกนนำฝ่ายค้านใดๆ ก็ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากวอชิงตันจะสามารถมีอำนาจควบคุมอิหร่านได้อย่างแท้จริง
“ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลยุติลง หากประชาชนชาวอิหร่านออกมาเคลื่อนไหว ความสำเร็จในการโค่นล้มระบอบการปกครองจะขึ้นอยู่กับว่า พวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะวางตัวเป็นกลางหรือร่วมมือกับพวกเขา” โจนาธาน พานิคอฟฟ์ อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่สถาบันวิจัย Atlantic Council ในกรุงวอชิงตันกล่าว
“มิเช่นนั้น กลุ่มที่เหลืออยู่ของระบอบการปกครอง ที่ยังมีอาวุธในมือ ก็มีแนวโน้มที่จะใช้มันเพื่อรักษาอำนาจไว้”
