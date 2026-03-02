งามไส้! แพร่คลิปแฉ'ทรัมป์'ร่วมปาร์ตีสนุกสนาน ขณะที่ทหารสหรัฐฯ สังเวยชีวิตและสังหารผู้คนในอิหร่าน(ชมคลิป)

BREAKING: Newly released clip of Donald Trump partying at Mar-a-Lago, dancing with his wealthy millionaire and billionaire friends within HOURS of the United States beginning an attack on Iran, including killing young children.
Historians will look back on this and wonder how… pic.twitter.com/ggNtKtE3kX— Brian Krassenstein (@krassenstein) February 28, 2026
นับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกคำสั่งให้สหรัฐฯเปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่ร่วมกับอิสราเอล จัดการถล่มอิหร่าน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เขาต้องเผชิญกับผลกระทบย้อนศรอย่างไม่คาดคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวต่างๆนานาของเขา ในนั้นรวมถึงกรณีที่เขายังคงมีอารมณ์ไปร่วมปาร์ตีเต้นรำสนุกสนาน ในขณะที่ทหารอเมริกากำลังสังเวยชีวิตอยู่ในสมรภูมิอีกซีกโลกหนึ่ง
เสียงวิพากษ์วิจารณ์นี้ไม่เว้นแม้กระทั่้งจากกลุ่มคนที่สนับสนุน "เมกกะ ทรัมป์" ตัวยง อย่าง ทักเกอร์ คาร์ลสัน และคนอื่นๆ ซึ่งออกมาประณามอย่างเปิดเผยต่อปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน โดยชี้ว่ามันสวนทางกับวาทกรรม "อเมริกาต้องมาก่อน" ของทัมป์เอง และมันอาจลากสหรัฐฯเข้าสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในต่างแดน
ไม่เป็นที่น่าแปลกใจ ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมจากฝ่ายซ้ายเช่นกัน ต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีรายนี้ และเสียงก่นด่าดังหนักหน่วงมากขึ้นไปอีก เมื่อปรากฏคลิปวิดีโอ ทรัมป์ กำลังร่วมงานปาร์ตีหนึ่งที่รีสอร์ทมาร์อาลาโก ของเขาเอง ไม่กี่ชั่วโมงหลังข่าวคราวการโจมตีอิหร่าน ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่นเดียวกับข่าวมีกำลังพลอเมริกาสังเวยชีวิต 3 นาย จากปฏิบัติการแก้แค้นของเตหะราน
"นักประวัติศาสตร์จะย้อนมาดูเรื่องนี้ และคงสงสัยว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร" ไบรอัน คราเซนสเตน ผู้สันทัดกรณีทางการเมืองเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
กองทัพสหรัฐฯเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน ในช่วงเช้าวันเสาร์(28ก.พ.) เสียงระเบิดมาพร้อมกับการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธ ดังสนั่นหวั่นไหวในเตหะรานและตามเมืองอื่นๆของอิหร่าน ตามด้วยปฏิบัติการโจมตีอีกระลอกในช่วงเย็นวันเดียวกัน
ทรัมป์ อยู่ที่รีสอร์ทมาร์อาลาโก ตอนที่กองทัพสหรัฐฯเปิดฉากโจมตี แต่ทางทำเนียบขาวอ้างว่าประธานาธิบดีรายนี้ตรวจตราปฏิบัติการจากบ้านพักสุดหรูของเขาในฟลอริดา ขณะที่รัฐบาลอเมริกา แชร์ภาพถ่ายเป็นภาพที่เขากำลังกำกับดูแลปฏิบัติการโจมตีจากสถานที่นั้น
กระนั้นหลังจากนั้นในคืนดังกล่าว มีรายงานข่าวว่าเขาเข้าร่วมหรือไม่ก็เป็นเจ้าภาพงานดินเนอร์ของกลุ่มผู้สนับสนุน MAGA ซึ่งจัดขึ้น ณ รีสอร์ทมาร์อาลาโกเช่นกัน รายงานข่าวระบุต่อไปว่า งานปาร์ตีมีขึ้นในระหว่างที่กองทัพกำลังปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน โดยผู้คนรวมตัวปาร์ตีกันตอนเวลาราวๆ 19.30น. ซึ่งมันมีขึ้นหลังจากการแถลงเกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการโจมตี
ฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ชี้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้ภาพลักษณ์ของทรัมป์ดูแย่ลงในสายตาประชาชน โดยการที่ ทรัมป์ ยังคงมีหน้าเฉลิมฉลองหรือระดมทุน ทั้งที่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเต็มรูปแบบของอเมริกา ดูจะไม่ค่อยสร้างความพออกพอใจเท่าไหร่นักสำหรับประชาชนชาวสหรัฐฯจำนวนมาก
"มันน่าขันสิ้นดี ถึงเวลาถอดเขาออกจากตำแหน่งแล้ว" ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่งเขียน "เขาเป็นคนที่มีภาวะบุคลิกภาพต่อต้านสังคม" ส่วนอีกคนเสริมว่า "คนเหล่านี้ไม่แคร์อะไรเลย ฉันไม่ต้องการให้เด็กๆทหารของชาติ เสียสละตัวแทน เพื่อรัฐบาลที่โง่เขลา ละโมบ เห็นแก่ตัว และเหยียดผิด ชุดนี้"
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ยืนยันในวันอาทิตย์(1มี.ค.) ว่ามีบุคลากรทางทหารอเมริกาเสียชีวิต 3 นายและบาดเจ็บ 5 คน ระหว่างปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่าน ที่เริ่มขึ้นในวันเสาร์(28ก.พ.) นอกจากนี้แล้วยังมีกำลังพลอีกหลายนายที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
(ที่มา:แอตแลนตาแบล็คสตาร์)