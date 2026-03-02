xs
งามไส้! แพร่คลิปแฉ'ทรัมป์'ร่วมปาร์ตีสนุกสนาน ขณะที่ทหารสหรัฐฯ สังเวยชีวิตและสังหารผู้คนในอิหร่าน(ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกคำสั่งให้สหรัฐฯเปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่ร่วมกับอิสราเอล จัดการถล่มอิหร่าน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เขาต้องเผชิญกับผลกระทบย้อนศรอย่างไม่คาดคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวต่างๆนานาของเขา ในนั้นรวมถึงกรณีที่เขายังคงมีอารมณ์ไปร่วมปาร์ตีเต้นรำสนุกสนาน ในขณะที่ทหารอเมริกากำลังสังเวยชีวิตอยู่ในสมรภูมิอีกซีกโลกหนึ่ง

เสียงวิพากษ์วิจารณ์นี้ไม่เว้นแม้กระทั่้งจากกลุ่มคนที่สนับสนุน "เมกกะ ทรัมป์" ตัวยง อย่าง ทักเกอร์ คาร์ลสัน และคนอื่นๆ ซึ่งออกมาประณามอย่างเปิดเผยต่อปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน โดยชี้ว่ามันสวนทางกับวาทกรรม "อเมริกาต้องมาก่อน" ของทัมป์เอง และมันอาจลากสหรัฐฯเข้าสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในต่างแดน

ไม่เป็นที่น่าแปลกใจ ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมจากฝ่ายซ้ายเช่นกัน ต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีรายนี้ และเสียงก่นด่าดังหนักหน่วงมากขึ้นไปอีก เมื่อปรากฏคลิปวิดีโอ ทรัมป์ กำลังร่วมงานปาร์ตีหนึ่งที่รีสอร์ทมาร์อาลาโก ของเขาเอง ไม่กี่ชั่วโมงหลังข่าวคราวการโจมตีอิหร่าน ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่นเดียวกับข่าวมีกำลังพลอเมริกาสังเวยชีวิต 3 นาย จากปฏิบัติการแก้แค้นของเตหะราน

"นักประวัติศาสตร์จะย้อนมาดูเรื่องนี้ และคงสงสัยว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร" ไบรอัน คราเซนสเตน ผู้สันทัดกรณีทางการเมืองเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์

กองทัพสหรัฐฯเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน ในช่วงเช้าวันเสาร์(28ก.พ.) เสียงระเบิดมาพร้อมกับการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธ ดังสนั่นหวั่นไหวในเตหะรานและตามเมืองอื่นๆของอิหร่าน ตามด้วยปฏิบัติการโจมตีอีกระลอกในช่วงเย็นวันเดียวกัน



ทรัมป์ อยู่ที่รีสอร์ทมาร์อาลาโก ตอนที่กองทัพสหรัฐฯเปิดฉากโจมตี แต่ทางทำเนียบขาวอ้างว่าประธานาธิบดีรายนี้ตรวจตราปฏิบัติการจากบ้านพักสุดหรูของเขาในฟลอริดา ขณะที่รัฐบาลอเมริกา แชร์ภาพถ่ายเป็นภาพที่เขากำลังกำกับดูแลปฏิบัติการโจมตีจากสถานที่นั้น

กระนั้นหลังจากนั้นในคืนดังกล่าว มีรายงานข่าวว่าเขาเข้าร่วมหรือไม่ก็เป็นเจ้าภาพงานดินเนอร์ของกลุ่มผู้สนับสนุน MAGA ซึ่งจัดขึ้น ณ รีสอร์ทมาร์อาลาโกเช่นกัน รายงานข่าวระบุต่อไปว่า งานปาร์ตีมีขึ้นในระหว่างที่กองทัพกำลังปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน โดยผู้คนรวมตัวปาร์ตีกันตอนเวลาราวๆ 19.30น. ซึ่งมันมีขึ้นหลังจากการแถลงเกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการโจมตี

ฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ชี้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้ภาพลักษณ์ของทรัมป์ดูแย่ลงในสายตาประชาชน โดยการที่ ทรัมป์ ยังคงมีหน้าเฉลิมฉลองหรือระดมทุน ทั้งที่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเต็มรูปแบบของอเมริกา ดูจะไม่ค่อยสร้างความพออกพอใจเท่าไหร่นักสำหรับประชาชนชาวสหรัฐฯจำนวนมาก

"มันน่าขันสิ้นดี ถึงเวลาถอดเขาออกจากตำแหน่งแล้ว" ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่งเขียน "เขาเป็นคนที่มีภาวะบุคลิกภาพต่อต้านสังคม" ส่วนอีกคนเสริมว่า "คนเหล่านี้ไม่แคร์อะไรเลย ฉันไม่ต้องการให้เด็กๆทหารของชาติ เสียสละตัวแทน เพื่อรัฐบาลที่โง่เขลา ละโมบ เห็นแก่ตัว และเหยียดผิด ชุดนี้"

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ยืนยันในวันอาทิตย์(1มี.ค.) ว่ามีบุคลากรทางทหารอเมริกาเสียชีวิต 3 นายและบาดเจ็บ 5 คน ระหว่างปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่าน ที่เริ่มขึ้นในวันเสาร์(28ก.พ.) นอกจากนี้แล้วยังมีกำลังพลอีกหลายนายที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

(ที่มา:แอตแลนตาแบล็คสตาร์)