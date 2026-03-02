รองนายกฯ รัสเซียโว! ประเทศมี 'น้ำมันดิบสำรอง' ใช้ไปได้อีกนานกว่า 60 ปี

อเล็กซานเดอร์ โนวัค รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ประกาศว่า รัสเซียมีปริมาณน้ำมันสำรองที่สามารถนำมาใช้ได้ประมาณ 31,000 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงแหล่งสะสมที่พิสูจน์แล้วและปริมาณที่ยังไม่พร้อมสำหรับการผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้เพียงพอต่อการใช้งานได้นานกว่า 60 ปี ด้วยอัตราการผลิตปัจจุบัน
โนวัค เผยการประเมินดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ (27 ก.พ.) ระหว่างการเยือนเขตปกครองพิเศษซีเรียส (Sirius Federal Territory) ซึ่งเขาได้พูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมัน แนวโน้มระดับโลก และบทบาทของรัสเซียในภาคส่วนนี้
"วันนี้ประเทศของเราอยู่อันดับที่ 4 ในแง่ของปริมาณน้ำมันสำรองที่สามารถนำมาใช้ได้ รองจากซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และอิรัก และในแง่ของปริมาณน้ำมันสำรองที่สามารถนำมาใช้และสร้างผลกำไรได้ เรามีปริมาณเพียงพอสำหรับ 62 ปี ในอัตราการผลิตปัจจุบัน” โนวัค กล่าว
อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่านี่ไม่ได้หมายความว่ารัสเซียจะหมดน้ำมันในอีก 6 ทศวรรษข้างหน้า โดยระบุว่าปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกปีจากการสำรวจและการขุดเจาะ
จากการประมาณการของรัสเซีย มีเพียงอิรัก (19,600 ล้านตัน) อิหร่าน (21,700 ล้านตัน) และซาอุดีอาระเบีย (40,900 ล้านตัน) เท่านั้นที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากกว่า และทั่วโลกมีปริมาณน้ำมันสำรองเชิงพาณิชย์รวมประมาณ 176,700 ล้านตัน
"เป้าหมายหลักคือการทำให้แน่ใจว่า ประเทศของเราจะมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอสำหรับ 30-50 ปี การรักษาสมดุลนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ดังนั้นเราจึงขุดเจาะและค้นหาน้ำมันเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง” โนวัค กล่าวสรุป
รองนายกฯ แดนหมีขาวระบุด้วยว่า น้ำมันคิดเป็น 30% ของสมดุลพลังงานโลก และคาดการณ์ว่าความต้องการจะยังคงแข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้ โดยส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยภาคการขนส่งและปิโตรเคมี ก่อนหน้านี้เขากล่าวว่าภาคอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียยังคงมีเสถียรภาพ แม้จะเผชิญการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก และคิดเป็นประมาณ 10% ของผลผลิตน้ำมันดิบทั่วโลก
ปัจจุบันรัสเซียดำเนินการผลิตน้ำมันและก๊าซอยู่ประมาณ 3,500 แหล่ง รวมถึงที่เกาะซาคาลิน บริเวณไหล่ทวีปอาร์กติก และในไซบีเรียตะวันออก เมื่อเดือนที่แล้วบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียอย่าง Gazprom Neft ประกาศการค้นพบแหล่งน้ำมันใหม่บนคาบสมุทรยามาล – แหล่งน้ำมันคอนโทโรวิช – ซึ่งคาดการณ์ปริมาณสำรองทางธรณีวิทยาอยู่ที่ 55 ล้านตัน นับเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดที่พบในภูมิภาคนี้ในรอบ 3 ทศวรรษ
ในรัสเซีย แหล่งน้ำมันที่มีปริมาณสำรองที่สามารถนำมาใช้ได้ 30-300 ล้านตัน จัดเป็น "แหล่งขนาดใหญ่ (large)" อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป แหล่งน้ำมันขนาดเท่ากับคอนโทโรวิชถือว่าใหญ่มาก (enormous) แล้ว หลายแหล่งมีปริมาณสำรองรวมน้อยกว่าแหล่งน้ำมันแห่งนี้เสียอีก ตัวอย่างเช่น แหล่งน้ำมันโวลินตะวันออก (Wolin East) ที่เพิ่งค้นพบในโปแลนด์ ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โปแลนด์ และเป็นการค้นพบครั้งใหญ่ที่สุดของยุโรปในรอบทศวรรษที่ผ่านมา มีปริมาณสำรองที่สามารถนำมาใช้ได้เพียง 22 ล้านตัน ซึ่งยังน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคอนโทโรวิชด้วยซ้ำ
ที่มา: RT