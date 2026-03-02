xs
ลุกลาม! ฮิซบอลเลาะห์สู้ร่วมอิหร่านยิงจรวดใส่อิสราเอล ยิวตอบโต้ถล่มเมืองหลวงเลบานอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จรวดจากเลบานอน กระตุ้นให้เกิดเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังระงมทางเหนือของอิสราเอล จากการเปิดเผยของกองทัพยิวในวันจันทร์(2มี.ค.) ความเคลื่อนไหวส่งสัญญาณว่าพวกนักรบกลุ่มนี้พร้อมยืนหยัดเคียงข้างอิหร่าน อย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้น ทางกองทัพอิสราเอล ได้ทำการโจมตีกลับเป็นชุดๆ ตอบโต้ปฏิบัติการดังกล่าว

กองทัพอิสราเอลโพสต์ข้อความบนเทเลแกรม ระบุว่า "ตามหลังเสียงไซเรนดังระงมในหลายพื้นที่ทางเหนือของอิสราเอล จรวดลูกหนึ่งที่พุ่งมาจากเลบานอนข้ามเข้าสู่ดินแดนอิสราเอล ถูกสกัดไว้ได้โดยกองทัพอากาศอิสราเอล และจรวดหลายลูกตกอยู่ในที่โล่งแจ้ง"

ในถ้อยแถลงแยกกันในเวลาห่างกันไม่นานนัก กองทัพอิสราเอลเผยว่าได้ทำการโจมตีเป็นชุดๆเล่นกันพวกฮิซบอลเลาะห์ ทั่งเลบานอนในวันจันทร์(2มี.ค.) เอาคืนกรณีที่ถูกพวกนักรบที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลุ่มนี้ ยิงจรวดเข้าใส่

ถ้อยแถลงระบุว่า "ในการตอบโต้จรวดของฮิซบอลเลาะห์ที่ยิงเข้าใส่อิสราเอล กองกำลังอิสราเอลเริ่มโจมตีเป้าหมายต่อต่างๆขององค์กรก่อการร้ายฮิซบอลเลาะห์ทั่วเลบานอน"

ก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์(1มี.ค.) กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ ประกาศกร้าวว่าพวกเขามีหน้าที่สนับสนุนอิหร่านอย่างแข็งขัน ตามหลังปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ทางกลุ่มไม่ยืนยันถึงปฏิบัติการใดๆ นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันเสาร์(28ก.พ.) ซึ่งสังหารผู้นำสูงสุดของเตหะราน และกระตุ้นให้อิหร่านตอบโต้ด้วยฝูงโดรนและขีปนาวุธ

ปัจจุบันฮิซบอลเลาะห์อ่อนแอลง สืบเนื่องจากความขัดแย้งกับอิสราเอล หลังให้การสนับสนุนพวกฮามาสทำศึกสงครามกับรัฐยิว

การสู้รบดังกล่าวที่มีชนวนเหตุจากการที่นักรบปาเลสไตน์ "ฮามาส" เปิดฉากโจมตีนองเลือดเล่นงานอิสราเอลในเดือนตุลาคม 2023 ก่อนตามมาด้วยสงครามในฉนวนกาซา

อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงในเดือนพฤศจิกายน 2024 แต่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายต่างๆ ที่พวกเขาบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับพวกนักรบเลบานอนกลุ่มนี้
อนึ่ง ฮิซบอลเลาะห์ ไม่ได้เข้าแทรกแซงใดๆ ครั้งที่อิสราเอลและสหรัฐฯ เปิดศึกสงคราม 12 วัน กับ อิหร่าน เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

(ที่มา:เอเอฟพี)