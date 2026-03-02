เพื่อนฝูงเริ่มได้เปรียบ!UKขยับทันทีไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตีทำลายขีปนาวุธอิหร่าน

เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เปิดเผยในวันอาทิตย์(1มี.ค.) ยินยอมให้สหรัฐฯใช้ฐานทัพต่างๆของสหราชอาณาจัก ยิงโจมตี "ป้องกันตัว" มีเป้าทำลายขีปนาวุธและแท่นยิงขีปนาวุธของอิหร่าน
อย่างไรก็ตามในวิดีโอที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร บอกเพิ่มเติมว่า "เราไม่เกี่ยวข้องในการโจมตีเบื้องต้นเล่นงานอิหร่าน และตอนนี้เราจะไม่เข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตี"
กระนั้นก็ตาม "อิหร่านกำลังเสาะแสวงหากลยุทธ์ผลาญภพ ดังนั้นเราจึงสนับสนุนการป้องกันตนเองร่วมของพันธมิตรของเขาและประชาชนของเราในภูมิภาค"
สตาร์เมอร์ กล่าวต่อว่า "การตัดสินใจของเราคือ สหราชอาณาจักรตั้งใจจะไม่เข้าร่วมในการโจมตีอิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราเชื่อว่าหนทางเดินหน้าที่ดีที่สุดสำหรับภูมิภาคและสำหรับโลกใบนี้ คือการหาทางออกด้วยการเจรจา"
แต่ขณะเดียวกัน สตาร์เมอร์ บอกว่า "หนทางเดียวที่สุดหยุดภัยคุกคามจากอิหร่าน คือทำลายขีปนาวุธตั้งแต่แหล่งที่มา ในคลังจัดเก็บของพวกเขาหรือแท่นยิง ที่ใช้สำหรับยิงขีปนาวุธ สหรัฐฯได้ขออนุญาตให้ฐานทัพสหราชอาณาจักร เพื่อวัตถุประสงค์การป้องกันตนเองอย่างเจาะจงและอย่างจำกัด" เขากล่าว แต่ไม่ได้เผยว่าฐานทัพดังกล่าวนั้นเป็นที่ใด
ก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์(1มี.ค.) ฝรั่งเศส, เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ระบุในถ้อยแถลงร่วม บอกว่าพวกเขาพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและของพันธมิตรในอ่าวอาหรับ โดยจะใช้ปฏิบัติการเชิงป้องกันกับอิหร่านถ้ามีความจำเป็น
สตาร์เมอร์ เผยว่ามีพลเมืองสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 200,000 คนในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งนี้ ทั้งผู้อยู่อาศัย ครอบครัวทั้งหลายที่เดินทางไปพักผ่อน รวมไปถึงคนที่เดินทางไปทำธุระ
เขาเรียกร้องพลเมืองสหราชอาณาจักรเหล่านี้ลงทะเบียนแสดงตน และติดตามประกาศคำแนะนำด้านการเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งขอให้ชาวสหราชอาณาจักรทั้งในบาห์เรน, คูเวต, กาตาร์ และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หาที่หลบภัยในทันที
นอกจากนี้แล้ว สตาร์เมอร์ เตือนว่าภัยคุกคามจากอิหร่าน ยังก่ออันตรายแก่กองกำลังของสหราชอาณาจักร หลังจากเมื่อวันเสาร์(28ก.พ.) อิหร่านโจมตีโดนฐานทัพทหารแห่งหนึ่งในบาห์เรน เฉียดบุคลากรด้านการทหารของสหราชอาณาจักรไปนิดเดียว
(ที่มา:เอเอฟพี)