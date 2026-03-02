อัพเดทล่าสุด!ทรัมป์กร้าวแก้แค้นให้ทหารสหรัฐฯ,อ้างอิหร่านขอเจรจา,USจมเรือรบเตหะราน และสงครามส่อลากยาวเป็นเดือน

สำนักข่าวเอเอฟพีอัพเดทข้อมูลสำคัญๆเกี่ยวกับสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอล เปิดศึกกับอิหร่าน ในนั้นรวมถึงกรณีล่าสุดที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาประกาศแก้แค้นให้กับกำลังพลอเมริกา 3 รายที่เสียชีวิตระหว่างทำสงครามกับเตหะราน พร้อมชี้ว่าการสู้รบรอบนี้อาจลากยาวนานหลายเดือน
ต่อไปนี้คือข้อมูลล่าสุดที่สำนักข่าวเอเอฟพีรายงาน
- อิสราเอลประกาศยกระดับโจมตี
เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ประกาศกร้าวว่าจะยกระดับโจมตีทางอากาศเล่นงานเตหะรานหนักหน่วงขึ้นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า แม้ว่าอีกด้านหนึ่ง ทรัมป์ จะบอกว่าเขาจะเจรจากับพวกผู้นำอิหร่าน แต่ไม่เจาะจงว่าการพูดคุยจะมีขึ้นเมื่อไหร่
- ทรัมป์ประกาศแก้แค้นให้ให้กำลังพลสหรัฐฯที่เสียชีวิต
กระนั้น ทรัมป์ แถลงข่าวในวันอาทิตย์(1มี.ค.) ประกาศแก้แค้นให้ทหารสหรัฐฯ 3 นาย ที่เสียชีวิตในปฏิบัติการเล่นงานอิหร่าน พร้อมเตือนว่ามีความเป็นไปได้ว่ากำลังพลอเมริกาอาจประสบความสูญเสีย บาดเจ็บล้มตาย มากกว่านี้
นอกจากนี้แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังส่งเสียงเรียกร้องให้ชาวอิหร่านลุกฮือขึ้น บอกว่า "อเมริกาอยู่เคียงข้างคุณ" และเตือนกองกำลังการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านให้ยอมจำนน ไม่อย่างนั้นต้องเผชิญกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
- สงครามอาจลากยาว 4 สัปดาห์
ประธานาธิบดีอเมริกาบอกต่อว่า เขาคาดการณ์ว่าปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านอาจลากยาวประมาณ 4 สัปดาห์ แม้สหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีสังหารผู้นำสูงสุดของประเทศไปแล้ว และทำลายศักยภาพการป้องกันตนเองของเตหะรานเป็นชิ้นๆ
"มันเป็นกระบวนการ 4 สัปดาห์มาตลอด เราจะพบคำตอบว่ามันจะเป็น 4 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น" เขาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดลิเมล ของสหราชอาณาจักร "สืบเนื่องจากความเข้มแข็งของพวกเขา พวกเขาเป็นประเทศใหญ่ มันจะใช้เวลา 4 สัปดาห์ หรือน้อยกว่านั้น" ทรัมป์ระบุ
- ยุโรปกังวลสงครามยืดเยื้อ
คาจา คัลลาส ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศ เตือนว่าตะวันออกกลาง เสี่ยงที่จะประสบความสูญเสียมหาศาลจากสงครามที่ลากยาว พร้อมเรียกร้องให้อิหร่านละเว้นไว้ซึ่งการโจมตีแบบสุ่มๆ ในการแก้แค้นปฏิบัติการโ๗มตีของสหรัฐฯและอิสราเอล
"เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิหร่าน ต้องไม่นำไปสู่สถานการณ์ลุกลามบานปลายที่เสี่ยงคุกคามตะวันออกกลาง ยุโรปและที่อื่นๆ ด้วยผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ซึ่งรวมไปถึงในแง่มุมทางเศรษฐกิจ" คัลลาสกล่าวในนาม 27 ชาติอียู หลังการประชุมฉุกเฉินของบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศ
- โรงพยาบาลอิหร่านตกเป็นเป้าหมายโจมตี
สำนักข่าวไอเอสเอ็นเอของอิหร่าน รายงานว่าโรงพยาบาลคานธี ทางเหนือของเตหะราน ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี ทั้งนี้สื่อมวลชนอย่าง ฟาร์สนิวส์ และ มิซาน เผยแพร่คลิปวิดีโอ บอกว่าเป็นภาพที่บันทึกจากภายในโรงพยาบาล พบเห็นเศษซากระจัดกระจายอยู่บนพื้น เช่นเดียวกับรถเข็นผู้ป่วย
- อิหร่านต้องการเจรจา
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บอกว่าเขาจะพูดคุยกับพวกผู้นำอิหร่าน แต่กำหนดเวลายังคลุมเครือ โดยเขาเน้นเพียงว่าบรรดาผู้นำส่วนใหญ่ของประเทศแห่งนี้ เสียชีวิตแล้ว
"พวกเขาต้องการเจรจา และผมเห็นพ้องสำหรับการเจรจา ดังนั้นผมจะพูดคุยกับพวกเขา พวกเขาควรดำเนินการโดยเร็ว" สื่อมวลชนอย่างแอตแลนติก อ้างคำกล่าวของทรัมป์ ขณะเดียวกัน ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ว่ามีผู้นำอิหร่าน 48 คนถูกสังหาร และผลของปฏิบัติการจนถึงตอนนี้ "เป็นบวกอย่างมาก"
- จมเรือบรรทุกน้ำมัน
เรือ 2 ลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ หนึ่งในนั้นนอกชายฝั่งโอมานและอีกลำนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากข้อมูลของ UKMTO หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลของสหราชอาณาจักร
สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของอิหร่านรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกโจมตีและกำลังอัปปาง หลังพยายามลักลอบผ่านข้องแคบฮอร์มุซ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลังจากก่อนหน้านี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านได้ประกาศปิดการสัญจร
ล่าสุดบริษัทขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น MSC และ Maersk ได้ระงับการเดินเรือในภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- สหรัฐฯจมเรือรบอิหร่าน
กองกำลังสหรัฐฯโจมตีและจมเรือรบลำหนึ่งของอิหร่านในอ่าวโอมาน ในช่วงต้นๆของปฏิบัติการโจมตีสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ จากการเปิดเผยของกองทัพอเมริกาในวันอาทิตย์(1มี.ค.)
"เรือคอร์เวตต์ ชั้นจามาราน ลำหนึ่งของอิหร่าน โดนโจมตีโดยกองกำลังสหรัฐฯ ในช่วงต้นๆของปฏิบัติการ Operation Epic Fury "ปัจจุบันเรือกำลังจมสู่ก้นทะเลอ่าวโอมาน ณ ท่าเทียบเรือชาช์ บาฮาห์ ตามที่ท่านประธานาธิบดีบอก สมาชิกกองทัพอิหร่าน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน และตำรวจ จะต้องวางอาวุธ ละทิ้งเรือ" กองบัญชาการกลางสหรัฐฯระบุ
(ที่มา:เอเอฟพี)