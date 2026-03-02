ยับเลย!สหรัฐฯคุยโวแค่ 2วัน ถล่มแล้วกว่า1พันเป้าหมายในอิหร่าน

กองทัพสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีเล่นงานเป้าหมายต่างๆในอิหร่านแล้วกว่า 1,000 เป้าหมาย นับตั้งแต่เริ่้มยุทธการเมื่อวันเสาร์(28ก.พ.) จากการเปิดเผยของกองบัญชาการอเมริกา(CENTCOM) ในวันอาทิตย์(1มี.ค.)
ในเอกสารสรุป ทางกองบัญชาการสหรัฐฯได้เปิดเผยชื่อรายการต่างๆที่เป็นประเภทของเป้าหมาย ในนั้นประกอบด้วย ศูนย์บัญชาการและควบคุม, กองบัญชาการร่วมของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC ), กองบัญชาการกองกำลังทางอากาศและอวกาศแห่ง IRGC, ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ, ที่ตั้งขีปนาวุธ, เรือของกองทัพเรืออิหร่าน, เรือดำน้ำของกองทัพเรืออิหร่าน, ที่ตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือ และศักยภาพการสื่อสารทางทหาร
นอกจากนี้แล้วทาง CENTCOM ยังแถลงในวันอาทิตย์(1มี.ค.) ได้ทำลายกองบัญชาการของ IRGC ไปอีกหลายแห่ง ในวันที่ 2 ของสงครามโค่นล้มรัฐบาลอิหร่าน "อเมริกามีกองทัพทรงอานุภาพมากที่สุดบนโลก และ IRGC ไม่มีกองบัญชาการหนึ่งๆเหลืออีกต่อไป" ถ้อยแถลงระบุ "IRGC เข่นฆ่าชาวอเมริกามากกว่า 1,000 คนในช่วง 47 ปีที่ผ่านมา เมื่อวานนี้ การโจมตีขนานใหญ่ของสหรัฐฯ คือการตัดหัวอสรพิษ"
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่าปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐฯ จมเรือของกองทัพเรืออิหร่าน 9 ลำ และทำลายกองบัญชาการกองทัพเรืออิหร่านหลายแห่งได้บางส่วน
"ผมอยากแจ้งคุณว่า เราได้ทำลายและจมเรือกองทัพเรืออิหร่าน 9 ลำ บางส่วนในนั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีความสำคัญ" ทรัมป์กล่าวในทรูธโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง "เรากำลังไล่ล่าที่เหลือ เร็วๆนี้พวกมันจะจมลงสู่ก้นทะเล เช่นเดียวกัน ในอีกการโจมตี เราทำลายกองบัญชาการกองทัพเรือส่วนใหญ่ของพวกเขา"
(ที่มา:อัล อราบียาห์)